El nombre de Andrés Mendoza volvió a ser tendencia por un comercial de televisión donde pide disculpas por un gol que falló con la selección peruana y con la misma ‘Blanquirroja’ se conoció una pelea con el temperamental Erick Delgado. Pero a fines de los 90 ni las disculpas salvaron al ‘Condor’ de la lección que le daría Santiago Salazar quien hizo aterrizar al goleador de Sporting Cristal, quien muchas veces se pasaba de revoluciones.

Los entrenamientos en La Florida eran intensos y a una práctica le aumentaron la presión de una apuesta y en una pelota dividida, el chinchano le fue con todo a ‘Cafú’. “Qué pasa zambo, ¿estás jugando un mundial?”, le reprochó el chalaco. El goleador se mostró agrandado: ‘Juega nomás huev..’, replicó con una mirada de pocos amigos.

El back lo miró sorprendido y le contestó con calma: “¿Así es la cosa?... Está bien”. La pichanga continuó y a los pocos minutos otra vez se vieron las caras. Esta vez el central despejó la pelota y se ‘la dejó’ al atacante. ‘Juega bien payaso, que ahorita te reviento’ , le gritó el ‘Cóndor’ Mendoza y le tiró la pelota en la cara.

Santiago Salazar con Cristal siempre impuso respeto dentro y fuera de las canchas (Foto: GEC)

‘Cafú’ Salazar y la frase que hizo temblar al ‘Cóndor’

Santiago Salazar se acercó al atrevido: “Aquí, por respeto a los compañeros y al club no te voy a hacer nada, pero en el camarín quiero ver si eres tan bravo”. El encuentro siguió y no hubo mayor roce entre ellos. Aldo Olcese, uno de los futbolistas ‘más cargosos’ de ese grupo, empezó a ‘meter carbón’ a ambos jugadores. ‘Negro vas a perder, ‘Cafú’ es karateca’, le dijo al artillero quien quedó sorprendido con ese dato. Luego fue hasta donde Salazar y le ‘aconsejó’: ‘Santiago creo que vas al pierde con Andrés’.

Cuando terminó la práctica Andrés Mendoza ‘aflojó' ir directo al vestuario y decidió quedarse a ensayar tiros libres. ‘Cafú’ se bañó, se perfumó y peinó con gel. Media hora después, el ‘Cóndor’ seguía en el campo conversando con los juveniles, haciendo hora, esperando que su rival se aburra y se vaya de La Florida. El utilero le dio la mala noticia: ‘’Cafú’ sigue allí'. El moreno se puso más nervioso y se inventó una lesión. “Doctor, me sentí en el partido. Me duele la pierna, creo que me estiré”. El galeno se demoró media hora en revisarlo y lo botó.

Andrés Mendoza no controlaba su genio en Sporting Cristal y se llevó una ingrata sorpresa (Foto: GEC)

‘Cóndor’ terminó desplumado por ‘Cafú’ Salazar

Santiago Salazar no se iba y cada minuto se calentaba más. El ‘Cóndor’ se metió al gimnasio y cuando empezó con los fierros, ‘Cafú' se apareció en la puerta. El defensa no dijo una palabra y le soltó una descarga de puñetes y patadas con ls que lanzó al fornido chinchano por el suelo. Sus compañeros tuvieron que meterse para que no lo masacre y antes de soltarlo le doijo: “Esta es la primera y única vez que te perdono, la próxima es peor. Aprende a respetar, zambito”, le dijo el chalaco.

MÁS HISTORIAS DE FUTBOLISTAS