Julio ‘Coyote’ Rivera estuvo en ‘La Fe de Cuto’, contando detalles desconocidos de su paso por Sporting Cristal, Universitario, la selección peruana, China, su relación con Paolo Guerrero y sus dramas personales. Sin embargo, uno de los aspectos de su vida que más sorprendieron fue su etapa como militar.

‘Coyote’ comentó que su llegada al Ejército Peruano se debió a que le vieron condiciones futbolísticas desde pequeño.

“Yo jugando en la liga de Chorrilos, un mayor me vio jugar, me llamó y me dio su tarjeta y así fue. Me fui a probar, habían como 90 postulantes. Yo era chatito, flaquito, más flaco que el Chorri. Ahí tallaban, yo iba al último. Me llevaron desfilando hasta la cancha. Todos eran de talla, gente pelotera brava, yo flaquito. Comienzan a probar, yo estaba sentadito en una esquina, no me paraban ni bola. Pasó hora y media de prueba y no me llamaban, pero yo ya había pasado por Alianza Lima, por juveniles, tenía cancha, no me achicaba jugar con grandes, me gustaba la patada. Llega el mayor que me había invitado y le dice al profesor Hugo Montenegro, le pregunta ‘cuántos han salido de acá’ y dice ‘los juntamos a todos y ni una pierna sale’. Yo estaba al costadito, era chuncho, tímido, el profesor creía que me iban a partir. Me puse mi short grandazo, mis chimpunes. Yo pedía la pelota y me venía el marcador, hacía mi jugada, pasaba por el otro lado amagando, hice esa jugada nomás y me dieron la oportunidad para el siguiente miércoles”, inició.

“ El miércoles llego y me hacen jugar casi todo el partido, y ahí es donde la hago, me vieron condiciones y así ingresé al Ejército. Yo decía ‘dónde me estoy metiendo’. Le conté a mi viejo, se puso triste y me dijo ‘no sabes a dónde te estás metiendo’. Él quería que sea odontólogo, pero yo quería darle el ejemplo a mis hermanos, ayudar a mi mamá”, añadió.

Sin embargo, nada fue fácil. El popular ‘Coyote’ cuenta que tuvo que vivir con un sueldo de 216 soles, viviendo y durmiendo en un cuarto de 60 soles.

“Me cambiaron de colocación, salí egresado, ya con sueldo, como suboficial. Me mandaron a Tacna a seguir jugando y ahí un equipo del Ejército sube a la profesional, que era Los Ángeles de Moquegua. Era el año 91, ese año jugando con el equipo del Ejército no ganaba sueldo, pero me daban facilidades, no hice servicio. Yo estaba chévere, ganaba 216 soles me acuerdo. Yo tenía mi hijito que falleció, estaba bebito, tenía seis meses y al menos feliz con Maritza con él”, relató.

“ Vivíamos en un cuartito, yo pagaba 60 soles, con mi cocinita Surge, me saque mi camarote del Ejército , mi ropero, y así viví, bonito y jugaba al fútbol profesional. Viajaba, pero los viajes eran la muerte, eran carros portatropas, pero muy bonito, estaba joven, con todas las energías, y ese año sobresalí”, sentenció.

‘Coyote’ Rivera en ‘La Fe de Cuto’: Cómo se lleva con Paolo, la Libertadores y el hilo del Chorri

Hola, hola, mi gente. Una vez más con ustedes. Se acaba Enero y lo cerramos con broche de oro. Luego de la picante entrevista a José ‘Pepe’ Soto, que estoy seguro va a ser una de las más vistas de este 2023, conversamos con Julio ‘Coyote’ Rivera, el bravo, quien nos cuenta detalles de sus inicios en el futbol, Paolo Guerrero y mucho más.

En la entrevista, ‘Coyote’ Rivera abre su corazón y nos cuenta cómo fueron sus inicios en el fútbol, los mismos que están relacionados a su otra profesión, el haber sido integrante del Ejercito peruano.

‘Coyote’ nos cuenta varias de sus hazañas en el deporte de la pelotita y nos habla de su hermano Paolo Guerrero que era ‘terrible’ cuando era chibolo. Además, nuestro invitado se sincera para hablar de su enfermedad con la que sigue batallando, un cáncer a la sangre que lo sorprendió en esta etapa de su vida. Te dejamos con la entrevista, mírala hasta el final, ya sabes. La fe es lo más lindo de la vida.

