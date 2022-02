El hincha de Alianza Lima está ilusionado con Cristian Benavente. Al ‘Chaval’ le bastaron poco más de diez minutos para demostrar que puede ser el diferente de los íntimos. Roberto Arrelucea, uno de los que mejor le pegaba a la pelota en los años 80, es otro de los que se ilusiona con el jugador formado en el Real Madrid y asegura que brillará en el torneo peruano.

El ‘Maharajá' recuerda que le enseñó a patear a Nolberto Solano y que puso de nueve a Claudio Pizarro. Mucho que contar, por cierto. Comencemos.

PREGUNTA: ¿Qué le parece la designación de Gustavo Roverano como técnico de la selección sub 20?

RESPUESTA: Si lo nombraron, tendrán sus razones. Respeto eso. Lo que no sé es que si abrieron un concurso para dirigir la sub 20, ¿cómo se dio la elección? ¿Por qué no se hicieron las cosas claras y se dicen cuáles eran los requisitos?

¿Es el indicado para el puesto?

No censuro a Roverano, que fue mi pupilo, lo que sí se cuestiona es la forma cómo se le eligió.

Pareciera que no hay técnicos peruanos, porque en Primera y Segunda también preferimos a los de afuera…

No estoy en desacuerdo que vengan, pero que muestren nivel.

¿Por qué cree que los dirigentes no apuestan por los entrenadores nacionales?

Hay carencia de autoestima de los dirigentes o desconocimiento.

ROBERTO ARRELUCEA: “ME DAN TRES AÑOS UNA SELECCIÓN Y VUELVO CRACKS A LOS CHICOS”

¿Le gustaría trabajar con una selección?

Quiero ayudar a mi país, creo que puedo servir al Perú. A mí me dan un trabajo de tres años ya sea con la sub 15, 17 o 20 y te saco cracks o te los vuelvo cracks a los muchachos.

Pocos recuerdan que se preparó en Argentina…

Soy de los pocos que pasó por la escuela Vicente López, fui compañero de promoción de Oscar Ruggeri, Ramón Diaz y Gustavo Costas entre otros. Además, Claudio Pizarro y Nolberto Solano por citar dos figuras destacan mi trabajo.

¿Qué recuerdos de su etapa con Claudio?

En la Selección era volante con Rafo Castillo y yo lo puse de delantero. Hicimos un trabajo especial y luego fue goleador en todos los equipos donde jugó.

Se veía que iba a llegar lejos…

Claro, entrenábamos por la tarde para que aprenda los movimientos del delantero y él feliz.

ROBERTO ARRELUCEA: “CLAUDIO PIZARRO ME HIZO UN Y ME PIDIÓ PERDÓN”

Una anécdota con él…

Cuando yo dirigía a Unión Minas jugamos ante Alianza. Ese día nos hizo cinco goles y uno de tiro libre como le enseñé. La puso en el ángulo y luego de celebrar me miró como pidiendo disculpas.

¿Le dijo algo?

Me dijo “perdón profe, ¿para qué me enseña?”. Yo le respondí que lo que se aprende bien queda para siempre.

¿Cómo nace enseñarle a patear los tiros libres a Solano?

Yo me quedaba después de los entrenamientos a practicar y un día ‘Ñol’ me dice: “tío, quiero practicar con usted”.

ROBERTO ARRELUCEA: “LE ENSEÑE A ENTRARLE A LA PELOTA A NOLBERTO SOLANO”

¿Usted qué hizo?

Como era bien jodido y alegre, le dije: “Si vas a trabajar en serio ven, si no te meto un cocacho”.

¿Aprendió rápido?

Le enseñé cómo entrarle a la pelota, pero también influyó que la barrera de madera estaba tan vieja que si le metían muchos pelotazos se desarmaba, así que se esmeró en no darle porque sabía que nadie nos iba a dar otra.

Un recuerdo con él…

Cuando ‘Ñol’ jugaba en Boca empezó a meter goles y justo yo estaba estudiando el curso de entrenador en Buenos Aires. Un día, en una entrevista, dijo que aprendió conmigo a pegarle a la pelota y todos los del curso se quedaron admirados.

Otro pupilo que mejoró su pegada con sus clases…

Gregorio Bernales. ‘Goyo’ creía que sólo los volantes creativos y los delanteros podían patear al arco. Un día le dije a ti nadie te marca anímate a patear. Practicamos y luego empezó a meter golazos.

¿A usted quién le enseño a patear?

Walter Milera en Alfonso Ugarte de Puno, él fue bravo de bravos como Walter Daga otro crack.

¿Se acuerda de su primer gol?

Claro, justo fue al Alianza de Cueto, Cubillas, Sotil, Velásquez el día de mi debut. Tenía 17 años y de tiro libre colgué a ‘Caíco’.

Otro tanto especial es el que le hace de tiro libre a Boca por Copa Libertadores…

Por la trascendencia del rival es importante pero mi mejor gol es otro.

¿Cuál?

Jugaba en CNI y le metí uno de chalaca a ‘Chicho’ Espinosa, lástima que no hay video, fue un golazo.

¿Qué jugadores de la selección le pegan bien a la pelota?

Cueva, Yotún , el mismo Trauco. Si trabajaran más serían mejores todavía, nunca se deja de aprender.

“CHRISTIAN CUEVA ME ENCANTA”

¿Le gusta Christian Cueva?

Me encanta. Ahora incluso está trabajando con un preparador peruano, cómo me gustaría que los otros chicos que están fuera sigan su ejemplo y también se apoyen en profesionales peruanos.

¿Qué opina de Gianluca Lapadula?

Me gusta. Es inteligente, se mueve muy bien y eso le duele a los defensas. Cuando el nueve hace diagonales los mata a los defensas.

Vienen dos partidos decisivos ante Uruguay y Paraguay. ¿qué espera de la Selección?

Los jugadores se crecen con la blanquirroja y eso es porque se sienten respaldados por el comando técnico. Le tengo fe al equipo.

ROBERTO ARRELUCEA: " EL CHAVAL SE VA A PASEAR AQUÍ”.

¿Del campeonato local a quien destacaría?

A Benavente. El ‘chaval’ se va a pasear aquí, ya verás.

¿Tanto así?

Muchos dicen que viene de estar parado casi un año, pero tiene buena formación, es profesional y está acostumbrado a la máxima exigencia.

¿Qué le pareció su gol de tiro libre?

Un golazo. Desde que se paró y vi como se perfilaba sabía que iba a anotar. Este paso por Alianza puede servirle para volver al exterior.

Cristian Benavente habló tras su debut con Alianza Lima. (Video: Prensa AL)

¿Le parece?

Hace años me pasó con Darío Muchotrigo vino de Grecia y fue al Aurich. Lo puse de Diez, destacó y luego volvió a ser llamado del futbol griego. Lo mismo puede pasar con el ‘Chaval’.

¿Qué le pareció la “U” ante Barcelona de Guayaquil?

Su planteamiento era defenderse y lo hizo bien, pero no atacó porque no puso gente veloz.

Muchos ven a Piero Quispe como futuro crack, ¿ comparte esa opinión?

Es un muy buen jugador hay que potenciarlo y Cabanillas también me gusta, hay que hacer un trabajo integral con ellos.

ROBERTO ARRELUCEA: PUSE A FARFAN DE DIEZ Y LE GANAMOS AL EQUIPO DE COSTAS

Una última anécdota para terminar…

Estaba en los juveniles de Alianza y Gustavo Costas me dice para jugar un partido amistoso contra el primer equipo y me presta a Jefferson Farfán y Mauricio Montes, que eran chibolos.

¿Qué pasó?

Lo puse a Jefferson de diez detrás de Montes y en el primer tiempo con chiquillos le ganamos 4-0. El ‘Cholo’ Castillo que estaba mirando se reía y me dijo: “eres pend…..Roberto”.

¿Cómo reaccionó Costas?

Éramos amigos de promoción, había confianza y me dijo: “Ahora Jefferson juega para mi equipo, préstamelo”.

¿Usted qué le dijo?

Le respondí que dónde había visto que un jugador juega para dos equipos en el mismo partido y nos matamos de la risa los dos. Desde chico se veía que Jeffry iba a ser diez. (José Reynoso Alencastre).

