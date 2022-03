Todos los entrenadores son cabuleros. Ricardo Gareca por ejemplo, se toma fotos con novias y antes de un partido evita que alguien use prendas de color verde. El ‘Cholo’ Simeone usa siempre terno negro y el francés Raymond Domenech armaba sus equipos según la alineación de los astros. Pero en el Fútbol peruano, Cristian Diaz superó a todos los anteriores y con una extrañísima cábala salvó a la San Martín de irse a ‘Segunda’ en el 2015.

El entreandor argentino se llevaba bien con los jugadores de Santa Anita, bromeaba mucho con ellos, incluso alguna vez se excedió en las bromas y eso estuvo a punto de costarle una bronca, como la vez que le apagó un cigarro en el cuello de Aldo Corzo y el hoy defensa de la selección peruana casi lo garra a golpes.

Pero lo que más volvió locos a todos en el cuadro ‘Santo’ fue el día que del corral de una de las casas vecinas a la Villa Universitaria un pato voló hacía uno de los jardines del complejo. Los utileros, el personal de limpieza del club y la seguridad de club correteaban al ave para llevárselo al cocinero. En ese momento apareció el DT. “Están locos, cómo van a matar al pobre animal hay que cuidarlo”, dijo el argetino y lo dejaron libre.

Cristian Diaz entrenó ala universidad san martín en el 2015 (Foto: @dUsmp)

Pato fue cábala e hizo ganar a la Santa Martín

El equipo venía de una mala racha y el ‘fantasma del descenso’ asustaba en Santa Anita, pero por esas cosas del destino al día siguiente los ‘Santos’ ganaron y al entrenador estaba convencido que la llegada de su nueva ‘mascota’ tenía que ver en su cambio de suerte. Desde ese momento el animal pasó a ser un jugador más del grupo y se le mimaba mas que al ‘nueve’ del equipo.

Llegó otro triunfo para el argentino y para él todo era gracias a su nuevo engreído, no al fútbol de Joel Sánchez o los goles de Alejandro Hohberg. El problema llegó cuando tuvieron que jugar fuera de Lima y al técnico no se le ocurrió otra cosa que incluir al pato en la ‘lista de viajeros’. “No sé cómo harás, pero el pato tiene que viajar sí o sí´, dijo el técnico al jefe de equipo.

San Martín se salvó del descenso y no renovó con DT argentino (Foto: GEC)

El empleado del club no pudo meter al ave en el avión y ese día el equipo perdió. La bronca del argentino no fue contra sus jugadores, sino con el jefe del equipo por no hacer viajar a la nueva mascota del club. Para el encuentro siguiente el triunfo volvió a sonreír al equipo y nuevamente el argentino achacó la victoria a preciosa ‘cábala’. Su asistente, un veterano técnico que lo conocía de años a Cristian Díaz, sólo sonreía cuando veía a su amigo hablar con el pato. “El pibe siempre fue así, y mientras ganemos todo está bien”.

La cábala de la San Martín sufre un extraño accidente

Sin embargo, la historia no tuvo un final feliz. Un día previo a una concentración, un jugador y un ayudante del cuerpo técnico llegaron a Santa Anita en un mototaxi y para mala suerte del DT el chofer del vehículo no vio al pato y lo atropelló. Nadie se atrevía a decirle al técnico lo ocurrido. Sabían el cariño que le había agarrado al ave de corral, pero se lo terminaron contando y el DT se quedó mudo.

Al día siguiente el equipo perdió y encadenó una pésima racha de resultados que tuvo a los Santos peleando hasta el final por no descender. Demás está decir que Cristian Díaz culpó el mal final del torneo a la muerte del pato y ‘Banqueó’ al jugador involucrado en el accidente de su amigo. Salvada la categoría el DT no renovó contrato a final de año.

