Aunque parezca mentira, el multimillonario contrato que acaba de firmar Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr, no lo convierte en el futbolista con más dinero en el mundo. Se pensaba que luego de fichar por el cuadro saudí, el cinco veces ganador del Balón de Oro, gracias a los 200 millones de dólares que cobrará por temporada, se encumbraría como el más rico, sin embargo el luso no es ni de cerca el que más ceros tiene en su cuenta bancaria.

Nadie niega que CR7 es una máquina de hacer dinero y que casi todo lo que toca lo convierte en oro. Pero, si bien es cierto su fortuna es muy superior a la de Lionel Messi y Kylian Mbappé por citar a dos top, el ex jugador del Manchester United, Real Madrid y Juventus tiene por delante a un futbolista que no lleva ni el 1% de los goles que tiene el portugués.El jugador con la fortuna más grande del planeta es Faiq Bolkiah, estadounidense con nacionalidad de Brunéi. El jugador del Chonburi FC de Tailandia pertenece a la familia real de Brunéi, por lo que su fortuna asciende a los 15.000 millones de euros, superando por varios millones a la que acumula Cristiano Ronaldo, la cual ‘sólo’ llega a los 1000.

La fortuna de Faiq Bolkiah supera largamente la de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.(Foto: Chonburi)

A diferencia de Cristiano, que donde jugó brilló y ganó títulos, el ‘millonario’ pasó sin pena ni gloria por el Southamtpon, Chelsea y Leicester, que lo tuvieron en sus filas en su etapa de formación, pero nunca destacó y por eso recién debutó como profesional en el Chonburi FC. El bruneano también probó suerte en el Marítimo de Portugal, club al que llegó por la falta de oportunidades en Inglaterra, aunque tampoco llenó los ojos de los técnicos y por eso lo mandaron de regreso a su país.

Si no hace goles, no marca diferencias en la cancha y tampoco es figura de ¿dónde tiene tanto dinero Faiq? Muy simple, el centrocampista que todavía no anotó en su liga, es sobrino de Hassanal Bolkiah, el sultán de Brunéi e hijo de Jefri que es príncipe del del país asiático y tuvo el cargo de ministro de finanzas de su hermano por varios años. La fortuna de la familia Bolkiah es una de las más grandes de esta parte del mundo por lo que Cristiano no tiene nada que hacer a su lado.

Le tiene confianza

Si hay alguien que cree mucho en Cristiano Ronaldo ese es Rudi Garçía técnico del Al Nassr. El DT, nacido en Francia y de padres españoles, confía en que el atacante sea el goleador que ganó cinco Balones de Oro. “Lo único que deseo para (Cristiano) Ronaldo es que recupere el placer de jugar y la sonrisa porque en los últimos meses entre el Manchester (United), la selección nacional (Portugal) y luego en el plano privado no ha tenido momentos fáciles. Si recupera el placer de jugar, ya habremos cumplido un objetivo” señaló el entrenador.

TE PUEDE INTERESAR

¡Rugió en Matute! Carlos Zambrano fue presentado en la ‘Tarde Blanquiazul!

Hernán Barcos a la hinchada de Alianza: “El único tetracampeón del Perú”

Deschamps tras final de Qatar: “5 jugadores no estuvieron a la altura”

Calcaterra sobre su expulsión: “Pensé que el árbitro sería más permisivo”