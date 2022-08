‘La Fe de Cuto’ cumplió su primer añito y mis seguidores han disfrutado conmigo de este primer aniversario, al igual que todos mis invitados al programa especial, así como también lo han hecho los distintos personajes que han pasado en cada edición de mi programa. Mientras pasan los días, mis seguidores me felicitan por el programa y las ocurrencias de cada uno de mis invitados.

Pero siempre sostengo que los tiempos de Dios son perfectos. Mientras preparábamos el programa especial con el Huachano, hace ya casi dos meses, desde Huánuco se había comunicado el ingeniero y empresario Kevin Ortiz. La idea de este hincha de León de Huánuco era juntar a los jugadores que defendieron la camiseta del equipo crema en la temporada 2010 y que llegó a la final del campeonato peruano ante San Martín de la mano del técnico Franco Navarro.

Por esas cosas de la vida o de Dios ese partido de homenaje se fue posponiendo por diferentes motivos que no viene al caso mencionarlos. Finalmente, el reencuentro quedó programado para el sábado 6 de agosto en el estadio Heraclio Tapia . Justo coincidió con mi primer aniversario de ‘La Fe de Cuto’. Son los regalos del ‘Bravo’. Así fue. El último sábado antes de las 12 del mediodía estuve en la tierra del mejor clima del mundo, así se le conoce a esa linda ciudad.

Cuto Guadalupe celebra el primer aniversario de 'La Fe de Cuto'

MIS ICÓNICAS FRASES

Precisamente, jugando por León de Huánuco nacieron dos frases que son parte de mi creación y es parte de mi sello personal que hasta ahora me acompañan y la gente lo tiene presente como si hubiera sido ayer, luego de 12 años. Tengo hambre, y la no menos popular, La de Ronaldinho nacieron allá. En una próxima columna daré detalles de las circunstancias en que nacieron ambas frases.

Caminando por la ciudad uno puede sentir el cariño de la gente y siempre con ese aprecio de un provinciano amable y muy cortés. Esa muestra de cariño no se compra ni con todo el dinero del mundo. Ellos me hacen sentir como si fuera un huanuqueño más. Todo un orgullo.

La gente tiene a flor de labio ambas frases mencionadas por la calle y también en el estadio. Mientras nos alistábamos para el partido de homenaje ellos me lo piden y no dudé en volverlo a hacer. Sinceramente es sensacional. A la salida del vestuario, rumbo a la cancha grité: Tengo hambre. Luego, durante el partido, intenté hacer La de Ronaldinho y me salió a medias. Ya los años pasan y pesan. Jajaja.

Pero los presentes pudieron disfrutar de una jugada, que pocos han notado, el rechazo al más puro estilo de Van Dame. Sensacional. Esas jugadas generó la sonrisa de todos los hinchas presentes.

A Huánuco lo llevo en mi corazón, la versión de ese equipo con Franco Navarro a la cabeza estuvo más cerca de darle el primer título para los huanuqueños. Pero en la final ante San Martín la perdimos, pero no hay nada que reprochar al equipo.

Pasamos un día muy especial, lamentablemente, varios amigos y compañeros de esa temporada, no pudieron asistir por diversos motivos. Ganas no les faltaban, no lo duden, y así lo hicieron saber mediante el grupo de WhatsApp que tenemos con todos los integrantes de ese plantel.

El partido de exhibición, entre el León de 2010 y el León del momento que estuvo participando en la última Copa Perú, le ganamos por 3 a 0 con goles de ‘Billy’ Rodas, de penal, y dos tantos de Cristian ‘La Hiena’ Sánchez.

Huánuco, gracias por tanto cariño.

