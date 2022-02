Ayer fue el ‘Día del Condón’. Hoy es ‘Día de San Valentín’. Mi gente, mi sangre, si piensas que por ser el ‘día del amor y la amistad’ voy a narrar una historia romántica, un relato para suspirar, mejor te recomiendo ver una ‘pela’ como ‘Ghost, la sombra del amor’ o ‘El guardaespaldas’ con Kevin Costner y Whitney Houston. Muchos van a pasar hoy junto a la pareja, la firme, la oficial. Algunos adelantaron con la ‘amiguita cariñosa’ y la continúan mañana con la ‘amiga con derechos’. Esa es la realidad. No se hagan los tercios. Mis respetos para los fieles, esos guerreros del amor en camino de extinción.

En estos días leí una entrevista que le hicieron a la periodista Verónica Linares de América Televisión. Contó que odia los 14 de febrero, porque “Siempre me han terminado en esa fecha…”. Eso me hizo recordar una historia de desamor de la que fui testigo en asiento Vip.

Un 14 de febrero del 2000, ‘Cupido’ chocó con mi sangre Roberto Valenzuela, el popular ‘Vale Vale’ y cuando se meten con mi gente, se meten conmigo. Me involucré y pasé a ser un actor más en un ‘triángulo amoroso’. Aunque a decir verdad, ‘Vale Vale’ es como un hijo para mí.

LA HISTORIA DE AMOR

Roberto venía de jugar en el extranjero y tenía sus ahorros en ‘cocos’. Pero tenía un problemita: era muy mano suelta, un ‘paganini’ con las muchachas. Ahora entiendo por qué algunas chicas lo llamaban cariñosamente ‘Suggar Vale’.

Se había enamorado de una colorada bien guapa. Ella tenía todo en su lugar. Cuando andaba con ella, muchos lo envidiaban. A él siempre le gustó la ‘carne blanca’ y caminaba orgulloso, feliz, a veces ya un poco agrandado. Se notaba a leguas que babeaba por la chica. Era su mundo, tanto así que le regaló un auto.

“Hermano, creo que es demasiado obsequio, guarda tu plata…”, le aconsejaba una y otra vez.

Pero Valenzuela estaba tontamente ilusionado. No escuchaba a nadie. Yo lo quería y aún lo quiero mucho. Insistía con mis consejos hasta que le gané por cansancio y me convertí en administrador de su dinero.

Cuando él jugaba en Arabia le enviaba dinero a la chica. Yo era el encargado de dar las buenas propinas. O sea, las historias que cuenta ‘El Bombardero’ de Trome siempre se han dado, mi ‘causa’ no miente.

La forma es la misma, solo han cambiado los protagonistas. La cosa es que un día fui a donde la chica a darle su encargo noté algo que no me gustó. Hubo una insinuación que me descuadró. Sutilmente le dije que estaba equivocada. Para mí, las novias de mis amigos son como hombres. De inmediato le conté la situación a ‘Vale Vale’. Pero no me creyó. No quiso ver la realidad. Ese detalle me dejó una mala espina.

LA HISTORIA DE DESAMOR

Pasó un tiempo. Roberto volvió al Perú y fichó por Universitario. Habíamos terminado la pretemporada en el club El Bosque de Chosica y un 14 de febrero, ‘Vale Vale’ se preparó para darle una gran sorpresa a su enamorada.

Salimos de la concentración. Él llegó a su casa emocionado, ansioso para ver a su amada, de tener una noche romántica, decirle cuánto la quería. Pero ese día, ‘Cupido’ disparó sus flechas más chuecas que el ‘Cóndor’ Mendoza queriendo definir ante Ecuador y encontró a la jovencita en juerga con otro. Sí, habían ‘adornado’ a mi amigo del alma.

‘Vale Vale’ me llamó llorando para contarme su desgracia. ¡¡Imagínense, en el ‘Día de San Valentín’!! La cosa no quedó ahí. Encima, el tercero en cuestión le dijo en su cara que ¡¡ella era quién lo buscaba!!

Mientras Roberto hablaba conmigo, la tramposa se escapó. Peor que la ‘Novia fugitiva’ que protagonizó Julia Roberts. Era de película. Mi hermano lloraba y no paraba de llorar, estaba hundido en el fango de la impotencia y el desamor. Le dije que vaya a mi casa, se desahogó y la decepción se convirtió en rabia. Luego de conversar, me dijo que lo acompañe a buscar a los infieles.

No pude abandonar a mi hermano. Quería disfrutar el día, pero primero estaba mi amigo. Nos disfrazamos de detectives al estilo del Grupo Terna. Pero no los encontrábamos. Estaban desaparecidos. Recorrimos todo el Callao, sobre todo por las zonas donde ella paraba. Hasta que, en una de esas, Valenzuela mira y grita: “¡Allá está… Vamos!”.

‘VALE VALE’ BUSCA VENGANZA

Vio el carro y una fiesta a todo dar que tenía como protagonista a la parejita. O sea, descaradamente se habían ido a celebrar que los habían descubierto. Sin sangre en la cara ni en las venas. Con ellos no era el haberle destrozado el corazón en mil pedazos a mi sangre. Al ver ese escenario, ‘Vale Vale’ hirvió en furia y le metió un ‘combo’ que bañó en sangre al muchacho.

“¡Qué estás haciendo…!”, le dije. Le hice entender a Roberto que lo que menos queríamos era prensa, gente que se entere o problemas con la policía. Felizmente no había redes sociales ni celulares que ahora lo graban todo. Tuvimos que llevar a la clínica al chico para que lo atiendan. Encima que ‘parte’ a mi hermano, había que curarlo. Fue una locura.

Luego de que los médicos le pararon la hemorragia, el infiel le pidió dinero para no ir a la comisaría a denunciarlo. Nos volvimos locos. ¡El mundo al revés!

Roberto quería volver a reventarlo con más ganas. Si lo dejaba, fácil lo dejaba en coma. En ese momento traté de calmar las cosas. Hablé con el chico para que evalúe la situación, pero no lo entendió. Me dijo algo que no voy a repetir, pero que me volvió loco.

YO TENÍA HAMBRE... DE VENGANZA

Iba a reaccionar de una manera que pudo haber complicado mi carrera. Me hubiera desgraciado la vida. Dios es grande y reflexioné. Ahora era yo quién quería reventarlo, la sangre me hervía, no lo iba a mandar a UCI sino a ver a ‘Papalindo’.

Con total descaro y frescura, quería burlarse de la situación. La firme que aún hay personas así. Pero felizmente me controlaron y no me compliqué. Al final, ‘Vale Vale’, que ya se había desahogado o me vio más furioso que él, llegó a un acuerdo económico con ese tramposo infeliz.

Los años pasaron y aquello es parte de un historial de anécdotas que una persona vive en su vida. Lo bueno es que son cosas que se superan y ya no hacen daño. Hasta ahora, mi cuñado ‘El Toro’ y ‘Vale Vale’ se acuerdan de aquel 14 de febrero.

Hoy, Roberto es un hombre feliz y disfruta del amor con su esposa. Así que, mi gente, no se me confíen . Si han tenido decepciones amorosas, tómense su tiempo, pásenla con los amigos, la familia. Y mientras curas tus heridas, puedes cantar esa canción de Romeo Santos que dice: “Cupido, dile al amor que no toque mi puerta/Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana/A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones/Me fui de vacaciones lejos de los amores…”. Hasta el próximo lunes con otra de mis memorias. Y no se olviden, todos los viernes hay un estreno de ‘La fe de Cuto’.

