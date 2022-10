El partido había terminado y el periodista Ramiro Rodríguez del canal Gol Perú me pregunta qué recuerdos me trae volver a jugar en el Estadio Nacional en una fecha tan especial. Respiro profundamente y en esas milésimas de segundos que uno tiene para responder mi mente viaja en el tiempo para recordar cada pasaje vivido en ese escenario al mismo tiempo se me hace un nudo en la garganta y se me quiebra la voz, mis ojos se humedecen y las lágrimas me brotan.

Quizás es la mejor manera de expresar todo lo que significa para mí estar presente en una fecha tan importante, como son los 70 años del Estadio Nacional. Cada momento vivido el jueves 27 de octubre será para mí inolvidable, como lo fue cada vez que jugué sobre ese gramado en mi vida profesional.

El día empezó de la mejor manera cuando al ingresar al vestuario me reencontré con grandes amigos y leyendas del fútbol peruano. Cada uno tiene una historia que contar y muchos momentos que recordar. Luego los organizadores nos comunicaron que el ingreso a la cancha se iba a realizar por el túnel que da por el sector sur como en los ‘viejos tiempos’.

Hinchas en un momento especial con Luis Guadalupe (Foto: José Lara/ GEC)

El ‘Puma’, ‘Cheta’ y yo calentabamos en calzoncillos

Alucinante para los que hemos jugado en los 90 y en los 2000 hasta antes de su remodelación tenemos muchos recuerdos de ese sector del estadio. Volvimos a transitar por ese lugar, ya todo es diferente, pero queda la magia del recuerdo y mientras caminaba para volver a salir a la cancha en los 70 años del estadio Nacional recordaba al ‘Puma’ Carranza, presente a mi lado, cuando calentaba en calzoncillos, también así lo hacía el ‘Cheta’ Domínguez y yo los acompañaba.

Ya sobre la cancha uno camina, trota y sigue recorriendo en la mente los miles de recuerdos que tengo con el querido estadio Nacional. Un honor ser parte de esos festejos por donde pasaron cracks peruanos y mundiales.

Acá se dio mi debut con Universitario de Deportes en el año 95 impulsado por Sergio Markarián, mis goles ante Sporting Cristal. Pero mi relación con el estadio Nacional había empezado antes cuando en los finales de los 80 jugué una final de menores por Cantolao contra los rimenses y ganamos un título inolvidable.

Luis Guadalupe hizo dupla con Miguel Rebosio y anularon a dupla Uribe-Mendoza (Foto: José Lara/ GEC)

Alex Rossi se sacó cargado de esta cancha en un clásico

Luego en el año 95, también se dio un pasaje muy recordado por los hinchas cremas, así me lo hacen saber ellos, cuando el brasileño Alex Rossi me sacó cargado de la cancha luego de haber sido expulsado por el árbitro Alberto Tejada, injustamente ya demostrado, y luego tuve unas palabras desafortunadas. Ese episodio es viral en las redes. Ese partido fue contra Alianza Lima, un clásico, que lo ganamos con gol de Roberto Martínez y que se jugó después de Navidad.

También será inolvidable el título del 98 con Universitario de Deportes cuando le ganamos por penales la final a Sporting Cristal. Eso fue el inicio o la base para el tricampeonato crema. El 99 le ganamos el primer partido de aquella final a Alianza Lima en el estadio Nacional, luego se dio la vuelta en Matute. Momentos para recordarlo siempre.

Luis Guadalupe también recordó momentos especiales en túnel de la tribuna Sur (Foto: José Lara/ GEC)

Aquí nació mi famosa frase sobre la fe

Otro recuerdo que lo tengo siempre presente es el título con el Juan Aurich ante Alianza Lima, quizás sea lo más recordado por los hinchas ya que fue en el año 2011 y dimos la vuelta en el estadio Nacional en lo que fue el tercer partido definitorio por el título nacional. Aquella tarde en que naciera la popular frese: La fe es lo más lindo de la vida . Hoy un fenómeno. Gracias Dios. Tú lo quisiste así.

Estoy muy agradecido a Jorge ‘Chupo’ Arriola, un hombre identificado con el deporte rey, a quien lo conozco en mis inicios en el fútbol cuando jugaba en el ‘Yo Calidad’, allá en los 80, cuando apenas era un niño que empezaba en el mundo de la pelotita en busca de ganarme un lugar. Nos vemos el próximo lunes.

PD: Mi gente hermosa muchas gracias por acompañarme en el estreno de una nueva temporada de mi programa La Fe de Cuto por el norte del Perú con la primera parte de la entrevista a Luis ‘Pompo’ Cordero. Es un gran esfuerzo de todo el equipo para que ustedes sigan disfrutando cada capítulo. Gracias por seguirnos viendo.

