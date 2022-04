Mi gente de ‘La Fe De Cuto’ vengo más embalado y feliz con la entrevista a mi capitán Roberto Martínez. Muchas gracias por los saludos y felicitaciones de todos y de los que se dieron cita a mi restaurante ‘Cuto 16′. Espero que hayan reflexionado en Semana Santa y aprovechado a reconocer sus pecados. Yo la pasé trabajando y todo es para ustedes y así la pasen bien con todo el aguadito como les gusta. El fin de semana pasado pude ver el debut profesional de mi sobrino Quembol Guadalupe en Miami. El Orlando City le ha realizado un contrato por tres temporadas. Son palabras mayores.

Mi sobrino seguirá con la dinastía de los Guadalupe en el fútbol profesional. Detrás de mi persona y de Jefferson Farfán Guadalupe ahora le tocará a él seguir el camino tan bonito y a la vez tan complicado como es seguir el deporte de alta competencia. Quembol tiene todas las condiciones para triunfar. Virtudes técnicas, tácticas, capacidad física, juego aéreo, tiene buen lomo (aspecto físico), pero a veces eso no basta para llegar a las grandes ligas. Él está mapeado tanto por la selección peruana como por la norteamericana. Pocos saben que él nació en Estados Unidos. Algún día contaré la historia de mi hermano mayor.

Muchas veces he visto grandes jugadores, con hartas condiciones, impresionantes para triunfar, pero al final siempre se quedaron en grandes promeses, nunca llegaron a despegar o a mostrar todo su potencial. No quiero que eso pase con mi sobrino, así que desde aquí le voy a dar su ‘cafecito’ para que su ‘chocolate’ siempre sea rico. Ustedes saben que un consejo hasta de un conejo. Durante mi paso por la pelotita he visto tantos casos, tentaciones que hasta los más rankeados y conocidos cayeron. No voy a decir nombres, pero ellos saben a quiénes me refiero.

Quembol Guadalupe es uno de los jugadores a seguir en la selección Sub 20 de Perú | Foto: FPF

MIS CONSEJOS, CON HUMILDAD

Sobrino Quembol, quédese trabajando un tiempo extra luego de los entrenamientos. Será clave para potenciar su aspecto físico. Si no es posible tener un preparador físico personal, te pido que le hables a tu preparador físico del club para que te haga un plan de trabajo para que lo pongas en acción ya. Estás con 18 años cumpliditos. Es ahora o nunca. Yo sé lo que te digo.

Seguir las recomendaciones del entrenador no para ser un sobón, como algunos que equivocaron el camino, sino para que tú mejores en los aspectos técnicos y tácticos. Eso te ayudará a ser un futbolista polifuncional, jugar en varios puestos, según las circunstancias de cada partido. Escucha los consejos de los que pintamos canas o de los pelados como tu tío.

Un zaguero central debe tener voz de mando, ser un líder para la función del equipo. Hablar para ordenar al equipo y poder ir con los relevos en el momento oportuno.

Quembol Guadalupe fue promocionado al primer equipo del Orlando City.

LA FAMA, LOS FLASHES Y DIOS

Con el debut llegará la fama, el billete y los amigotes pateros. Que eso no te maree. Entiendo que nadie está preparado para pasar de la noche a la mañana a popularidad, es difícil no marearse. Por eso hay que saber escuchar a la familia, a pesar de lo duro que sean los consejos.

No caer en las tentaciones y confundirse con los flashes. Con estas aparecerán las chicas, se te acercarán y no precisamente porque seas Brad Pitt. Dicen que el fútbol y el dinero te pone bonito, hace que te vean diferente y es imposible decirle ‘no’ a la tentación. Siempre deberás saber balancear, tener el equilibrio para manejar esas situaciones. Cometer esos errores es parte de la vida, del aprendizaje. Nadie nace sabiendo, pero tus seres queridos, tu familia siempre estarán para darte la mano y deberás valorar esos consejos.

Finalmente, querido sobrino Quembol, siempre camina de la mano de Dios. Él te sabrá guiar en todo momento. Desde la situación más complicada hasta los momentos de mayor satisfacción.

Estos consejos te doy no solo a ti, sino a todos los chicos que recién aparecen en la pelota. Se los dice alguien que ya pasó por eso y cometió errores y también vio como otros se dejaron llevar por la soberbia, falta de humildad o las chicas y la fama, al final terminaron siendo uno del montón y nunca llegaron a tener éxito. Nos vemos el próximo lunes.

