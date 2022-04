¡Mi gente! Soy Luis ‘Cuto’Guadalupe y ya estoy de vuelta con mis memorias hechas historias. Mis últimos días en Miami, Estados Unidos, después de tener una estadía espectacular gracias a mis compadres Kike y Vanessa Paravicino, fueron de nostalgia. Estar fuera del Perú es una lucha diaria y cuando ya te regresas te dan ganas de llorar.

Ahora entiendo con más razón la inspiración que tuvo el gran Pedro Suárez-Vértiz cuando compuso: “Cuando pienses en volver/Aquí están tus amigos, tu lugar y tu mujer/Y te abrazarán/ Dirán que el tiempo no pasó/Y te amarán con todo el corazón…”.

Mi despedida se hizo muy especial, dejar a mis amigos Carlos Zegarra, Renzo Sheput, Fernando ‘Flaco’ Masías y Marco Agapito. Con ellos he compartido muchos pasajes de mi vida en el fútbol profesional y amicalmente. Miles de historias con cada uno de ellos. Haría un libro contando todo lo que he pasado con cada uno. Imagínense.

MIS AMIGOS, MIS HÉROES

Con ‘Huevo de Toro’ Sheput fuimos campeones con Juan Aurich. Él me pidió que le diga al entrenador Diego Umaña que lo haga ingresar para patear los penales en el tercer partido definitorio ante Alianza Lima en 2011. Fue el primero en disparar y no falló.

Con mi compadre Carlos Zegarra logramos la hazaña de salvar la categoría al ‘Ciclón’ cuando todo el mundo nos veía descendidos. Tuvimos una impresionante racha y la libramos en 2008.

Con el ‘Flaco’ Masías y Marco Agapito nos conocemos desde las divisiones menores de Universitario de Deportes. Tenemos mucho ‘aguadito’ con ellos. Ya habrá la oportunidad para contar más de nuestras travesuras.

Dice otra canción que las despedidas son muy tristes. Es verdad. Me dio mucha alegría reencontrarme con grandes amigos, los valientes que están en busca del sueño americano. Verlos y que me acompañen en mi cumpleaños 46 fue maravilloso. Ya desde Lima me había contactado con ellos, les dije que iba a llegar y prepararon todo para darme un gran recibimiento. En su voz sentí una emoción muy especial al reencontrarnos por esos lares.

LIMA-MIAMI-LIMA

Pero pasaron los días y, llegado el momento del adiós, el apretón de manos y un fuerte abrazo, brotó la nostalgia del expatriado. Uno de los amigos que vi me dijo: “Quién como tú que puedes volver al Perú”.

Se me hizo un nudo en la garganta, mi corazón latió más acelerado. Acto seguido me remarcó: “Puedes volver a ver a tu familia, a los tuyos, a tu gente y eso no tiene precio”.

Sinceramente no me quebré delante de ellos, lo último que quería era echar gasolina a su nostalgia. Lo hice en silencio, ya en mi última noche en Miami, abrazado a mi almohada, filosofando. Cuando recordé en el avión aquellas palabras, no pude más.

Una de las lindas postales que me dejó mi viaje a Miami.

Ustedes saben que soy grandazo sentimental. Pero es una verdad, una realidad de miles de compatriotas por todo el mundo que salieron de nuestra tierra en busca de un futuro mejor. Pasa el tiempo, y pasan la vida sin poder volver a ver a los suyos.

‘LA FE DE CUTO’ ES PARA USTEDES

Mi gente se vino por Estados Unidos para ganarse la vida y no es fácil. Ellos, dentro de todo y felizmente, la pasan bien. Trabajan como muchos peruanos por estos lares, también dirigen a equipos y juegan su pelota de vez en cuando.

Así van pasando sus días en un país que no los vio nacer, pero que les da la oportunidad de seguir adelante por el bien de sus familias.

Algunos la pasan mejor que otros. Por eso cuando escuché los dos banderazos tanto en Barranquilla (Colombia), y lo mismo me pasó en Montevideo (Uruguay), entendí toda esa pasión contenida de los hinchas que aman al Perú y ven en la selección un pedacito de nuestro país. La falta de oportunidad los ha obligado a cada uno de ellos a quedarse afuera y a ganar los partidos de la vida en canchas lejanas.

Eso sí, todos ellos abrigan la esperanza de poder volver pronto a la tierra que los vio nacer. Abrazarse con los suyos y cantar ‘Contigo Perú’, que es un himno para los peruanos. De alguna manera, ‘La fe de Cuto’ va dedicado a ellos, para que sientan a su tierra más cerca gracias a Trome, en YouTube y Facebook. Y siempre con fe, porque la fe es lo más lindo de la vida. Hasta el próximo lunes, mi gente.