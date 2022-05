¡Mi gente de ‘La Fe de Cuto’! ¿Cómo han estado? Muchas gracias por seguirme cada lunes con mi columna y todos los viernes con un nuevo estreno de mi programa. La semana pasada les conté sobre mi salida de Universitario de Deportes, ahora les narraré como fue ese nuevo comienzo para mí. Una historia con mucho aguadito, un relato con sangre, sudor y lágrimas.

TE VA A INTERESAR | Óscar del Portal vuelve a Fútbol en América, anunció Erick Osores [VIDEO]

Qué duro fue volver a empezar. Alguna vez Diego Maradona dijo que le cortaron las piernas. Yo, Luis ‘Cuto’ Guadalupe, jamás me compararía con ese genio del fútbol, pero sentía en ese momento que me habían arrancado el alma, el corazón y todas las tripas.

Quizás muchos no lo crean o no lo entiendan, pero salir de un club grande como Universitario, en el que tienes una serie de beneficios, comodidades, tanto para entrenar como para viajar y concentrar, uno pasa de la noche a la mañana y vive una dura realidad.

QUÉ HAY MÁS ALLÁ DE UNIVERSITARIO DE DEPORTES

Muchos jugadores no lo pueden superar jamás. No voy a dar nombres, pero hay quienes salieron de un equipo grande y desaparecieron del mapa del fútbol peruano. Nunca más volvieron a brillar. Sucede todos los años.

Para dejar atrás una crisis de esa envergadura uno tiene que estar bien fuerte mentalmente. Y no es una frase de cliché o de compromiso. En verdad, debes tener mucho temple, rebeldía, para imponerse ante una nueva realidad, para sacarte de la cabeza que eres un pedazo de limón que ya fue recontraexprimido y nadie quiere. Esa situación pone a un ser humano a prueba para ver de qué está hecho.

Con mi salida consumada de la ‘U’ me salió la opción para irme al Total Clean de Arequipa. Lloré, sufrí, me dio depresión al vivir las peripecias que un futbolista tiene que sortear, situaciones que uno cree que nunca más las volverá a pasar.

Pero hay que reinventarse. Así como lo leen, no queda otra, la vida te pone en esa situación y hay que superarla. Uno no se puede quedar a llorar sobre la leche derramada. Uno tiene que levantarse, nadie lo hará por ti.

CORONGO CITY, LA UNIVERSIDAD DE LA MAESTRA VIDA

En ese aspecto, me ayudó mucho haber salido de una situación extrema. Yo venía de Corongo City, de pobreza extrema, pura y dura. Nadie me la ha contado. No nací en cuna de oro, y eso me sirvió para volver a empezar de cero. Lo hice una vez, ¿por que no lo puedo hacer de nuevo? Ese era mi dicho y me lo comencé a repetir.

Cada día que pasaba me encomendaba a Dios, siempre hay que caminar de la mano del de Arriba, para soportar toda la situación y fortalecer mi persona. A los pocos días de estar en Arequipa me sale una oferta de Grecia y eso hizo que mi camino sea más llevadero.

TE VA A INTERESAR | ‘Cuto’ Guadalupe: Los consejos a mi sobrino Quembol para triunfar en el fútbol

Luego, para la temporada 2008, vuelvo a Perú y me voy a Juan Aurich, logramos salvar la categoría en un duro y complicado año. Luego de un comienzo terrible en el que prácticamente estábamos sentenciados al descenso, llegaron Franco Navarro, mi viejo ‘Leo’ Rojas y Martín Bresan con la ‘misión imposible’ de salvar al ‘Ciclón’.

‘LEO’ ROJAS ES MI PASTOR

Nunca olvidaré cuando hice ‘la del ocho’ en el partido que perdimos contra Sport Áncash. Me expulsaron, dejé al equipo en inferioridad numérica y perdimos un duelo clave. Esa noche la recuerdo como si hubiera sido ayer.

Yo nunca había trabajado con Franco Navarro, era la primera vez. Una vez que volvimos a Chiclayo, el ‘Pepón’ mandó a mi viejo ‘Leo’ a mi habitación para que hable conmigo.

TE VA A INTERESAR | Roberto Martínez y la historia de la única pelea que ganó metiendo puñete en el ‘Lolo’ Fernández

“Hasta cuándo vas a seguir así. Ya no eres una criatura, estás en un equipo de provincia donde el plantel te necesita, tienes que ser un líder positivo, eres un referente, nos estamos jugando el descenso y se requiere de tu liderazgo. Es ahora o nunca saldrás de esta situación”. Sí, un café cargado, las cosas directas, sin filtros.

Ese día cambió mi chip. Entendí que había que comenzar a escribir una historia nueva. El muchacho rebelde, respondón, capaz de ir contra todos al frente, tenía que moderarse sin perder su esencia. Y de verdad comencé a reinventarme en todos los aspectos.

Reflexioné y comencé una nueva etapa de mi vida y con eso no le di gusto a todos los que decían que si ‘Cuto’ Guadalupe estaba fuera de Universitario era el fin de su carrera.

‘CUTO’ GUADALUPE, MI HISTORIA DEL RENACER

Ese mismo 2008 salvamos la categoría, se logró lo que parecía imposible. En 2009 seguí en Juan Aurich y logramos hacer una muy buena campaña de la mano de Franco Navarro con clasificación a la Copa Libertadores.

El 2010 juego la final del campeonato con León de Huánuco ante la San Martín. Considero que jugué mi mejor año y debí ganar el premio a ‘Mejor defensa’. Jugué el 99% de los partidos y solo uno no lo hice, por lesión, que fue ante Sport Boys.

TE VA A INTERESAR | Paolo Guerrero llega a Perú para reunión clave con dirigentes de Alianza Lima

En 2011 salí campeón con Juan Aurich y me dan el trofeo al mejor defensa de la temporada de la mano de don Héctor Chumpitaz. Una leyenda del fútbol.

En 2012 se hace una gran campaña con el cuadro chiclayano. En 2013 visto la camiseta del Real Garcilaso y jugamos la final del Descentralizado ante Universitario. Ese mismo año con los cusqueños fuimos el último equipo peruano que avanzamos hasta cuartos de final de la Copa Libertadores. Algo que los equipos peruanos no pueden superar, hasta el momento. En 2014 juego por César Vallejo y se hace un buen campeonato en la Liga local y un campañón en la Copa Sudamericana.

TE VA A INTERESAR | Gianluca Lapadula será alentado por 2 mil hinchas peruanos ante Pisa [VIDEO]

En resumen, tras mi salida de Universitario de Deportes, fue la primera vez que me reinventé, jugué y estuve luchando el título de manera consecutiva hasta en tres oportunidades de las cuales ganamos una. Y hacer eso en equipos de provincia es muy complicado. Muchos se llenaron la boca diciendo que luego de mi salida de Universitario era el fin de mi carrera de futbolista profesional. Estaban equivocados.

Después de la ‘U’, conocí que había vida más allá de la crema, que el mundo es ancho y ajeno y que se podían hacer grandes cosas. Pude superar mis propios temores y demonios para tener una segunda etapa de mi carrera, con reconocimientos de propios y extraños. Ese fue mi aprendizaje.

Nunca te rindas ni dejes que otros acaben con tus sueños. Cada uno forja su destino. Hay que ponerle ganas. Si no tienes un ‘Leo’ Rojas que te diga tus verdades, termina de leer estas palabras y dítelas tú mismo. Nos vemos el próximo lunes.

MÁS DE CUTO GUADALUPE EN TROME