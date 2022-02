Tenía 21 años, apenas estaba saliendo del cascarón, daba mis primeros pasos en mi carrera profesional. Era 1997 y vi por televisión a la ‘Blanquirroja’ ganar en Barranquilla con gol del ‘Chino’ Pereda. Hace unos días la emoción fue mayor. Estuve en el Estadio Metropolitano y lo que viví fue extraordinario, impensado, grandioso. Ni el mejor libreto se hubiera comparado a lo que experimenté aquella tarde. Pasará a la Historia del fútbol peruano y de todos los futbolistas que allí estuvieron y la sudaron.

Ver a mi selección conseguir un triunfazo ante Colombia, en las tribunas había una banderola que decía: ‘La fe es lo más lindo de la vida’, la gente se me acercó mostrando su cariño y todos me decían que soy la cábala, la patita de conejo, el que da suerte. Yo siempre tengo la fe como estandarte.

Ayer me hizo una videollamada Fritz Durand Falcón, el gerente general de Fritz Sport-tu aliado para el éxito, uno de los auspiciadores de ‘La fe de Cuto, y me hace la siguiente propuesta: “Tío Cute, nos vamos a Montevideo, vamos a seguir a la selección peruana, porque la fe es lo más lindo de la vida”. Por eso ya estoy alistando mi viaje a la capital de Uruguay, porque confío en que daremos el ‘Centenariazo’.

‘La Fe de Cuto’ estará en el templo del fútbol mundial de la mano de Trome.pe y todos mis seguidores que aumentan cada día. En esa cancha gané como futbolista con la ‘U’ al poderoso Peñarol. Y en marzo volveré a salir triunfador esta vez como un hincha más en la tribuna junto a los demás compatriotas.

Pero mientras preparo las maletas y antes de que me dé hambre de carapulcra y sopa seca, les voy a contar un secreto bien guardado que casi cambia la historia deportiva de dos íconos de Alianza Lima. Así, sin anestesia: Waldir Sáenz y Claudio Pizarro estuvieron a punto de ser cremas.

‘WALLY’ DIO PASEO EN ‘U’’

En medio de la euforia por los partidos de las Eliminatorias, sonó el celular. Era una llamada de Miguel Silva, ex dirigente de Universitario de Deportes. Fue él quien me hizo el contrato con el que pude comprarle una casa a mi ‘Mamá Prince’, donde ahora funciona el restaurante ‘Cuto 16′ y le tengo un agradecimiento especial.

Don Miguel me llamó para felicitarme por mi programa y me contó que vio la entrevista que le hice a Waldir Sáenz. “Cuto, te tengo dos datos con mucho aguadito, como le gusta a tus seguidores, es información picante”, me dice con mucha expectativa. Supo clavar la espinita.

Ahora entiendo a los periodistas cuando averiguan, averiguan y no dejan de averiguar, de preguntar, de hacer llamadas, queriendo saber más y más, contrastando la información. Es un trabajo adictivo y apasionante. ¡Ya los comprendo! Pero sigamos con la historia sobre ‘Wally’.

“En su momento fue algo que no salió en la prensa. Ya pasó el tiempo y lo puedo revelar sin mayores problemas...”, agregó Silva y yo ya no daba más. Estaba más ‘extasiado’ que Juan Carlos Orderique, más afanoso que ‘urraco’ grabando un ‘ampay’.

“Por favor, don Miguel, soy todo oídos, cuéntame y exagera. También me encanta, me fascina, me aloca el aguadito, al igual que a mis seguidores...”, le respondí para que soltara toda la sopa y no la hiciera más larga que una novela mexicana.

“Te voy a dar dos nombres de jugadores muy identificados con Alianza Lima que estuvieron muy cerca de ser jugadores de Universitario... ¡Agárrate! Waldir Sáenz y Claudio Pizarro iban a ser jugadores de la ‘U’. Así como lo escuchas”, me confesó y me quedé sorprendido, más helado que ‘Frío rico’. De inmediato me repuse, reaccioné y pedí más detalles.

“La idea de la ‘U’ era repetir el ‘golpe’ que hicimos en 1993, cuando nos jalamos a Juan Reynoso de Alianza Lima”, comenzó don Miguel. “Para ser más preciso, eso quisimos hacer con Waldir Sáenz. En esos tiempos, Carlos Delgado era representante de ‘Wally’. Ya todo estaba cerrado, los números, detalles, pero el destino no lo quiso ver vestido de crema”, contó Silva.

‘PIZZA’ CON SABOR A ‘MERENGUE’

Pero el aguadito no terminó allí. Había más. ¿Se imagina al ‘Bombardero de los Andes’ gritando goles con camiseta de Universitario y celebrando con la ‘Trinchera norte’ en el ‘Monumental’? Eso estuvo a punto de darse.

“En ese tiempo, el que lo representaba era Claudio papá, ya que el jugador todavía era menor de edad. Él venía de jugar en Deportivo Pesquero. La propuesta que tenía su padre era la siguiente: Alianza Lima le ofrecía un Volkswagen antiguo y la ‘U’ le daba un Toyota del año. Esa era la diferencia”, dijo Don Miguel. Yo estaba boquiabierto. Mi gente, ¿se imaginan eso?

Y Miguel Silva siguió su relato, el que luego verifiqué con otras fuentes. “Todo estaba cerrado. Hubo acuerdo”, dijo. ¿Y qué pasó? Él lo admite sin problemas. “Mi falta de experiencia hizo que yo le diga a Claudio papá que había que esperar unos días para firmar el contrato. Y ese fue mi gran error, porque luego Claudio jugador dijo no y nunca pudo estampar su firma”. Lo que me contó don Miguel Silva fue una ‘bomba’, digna de ser contada a mis seguidores.

HACIENDO MI ‘FACT CHECKING’ O VERIFICACIÓN DE DATOS

Una vez que me contó todo, hice una llamada al goleador histórico. Le dije todo lo que sabía y él me lo confirmó. “Es verdad, ‘Negra’”, comenzó Waldir, quien algo había contado en la entrevista que le hice en ‘La fe de Cuto’. “En su momento la ‘U’ me quería, me llamaban todos los días, me acuerdo que lo hacía ‘Chemo’ del Solar, yo le ponía todos los peros, le pedía más cosas y todas me las daban”, me contó Waldir Sáenz, tal vez el último gran ídolo histórico de Alianza Lima.

“Todo capricho me aceptaban, ¡ya no sabía qué más decirles! Me iba por las ramas… igual insistían. Pasaron los días y lo único que hice fue dejar de contestarles las llamadas”, recordó ‘Wally’.

¡Cuántos goles hubiera anotado! Imagínense verlo celebrando con la ‘Trinchera’ o ser ‘profesor’ de un iniciante ‘Orejas’ Flores. ¡O que yo le dé un pase de gol luego de aplicar un eficiente ‘matamoscazo’ a un rival faltoso! Por un instante me lo imaginé. Hice un viaje imaginario al pasado y aluciné. Total, la vida es un sueño y soñar no cuesta nada.

Mi gente, nos vemos el viernes con una entrevista que sacará candela. Ya saben, compartan ‘La fe de Cuto’, suscríbanse al canal, ¡dinfundan la fe! Y lo más importante: no sean soberbios.

