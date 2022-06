Mi gente de la Fe de Cuto, seguimos instalados en Barcelona recorriendo la ciudad, cada punto con mucha historia y me siento muy feliz de estar por estos lares. Cada sitio que recorro es impresionante, la belleza de la ciudad y de su gente, con ese acento especial que tienen para hablar. En mi segundo día por acá pude ir al estadio Camp Nou, una belleza de estadio. En este escenario brilló nuestro compatriota Hugo Sotil y muchas figuras a nivel mundial.

Pero al llegar al estadio del ‘Barza’ nos sucedió algo anecdótico, digno de ser relatado. A ustedes que le encanta el ‘aguadito’. Vamos por partes. Ni bien llegamos al estadio se nos acerca un colombiano, para ofrecernos entradas para ingresar al tour para el estadio Camp Nou . Sinceramente, nunca me regalo. La firme que el que se encarga de toda la logística es el ‘Huachano’. Yo espero el visto bueno. Pero en esta ocasión nos estaba acompañando mi compadre Julio Paravicino, que desde Miami nos dio el alcance para seguir a la selección peruana.

Siguiendo con el relato. El ‘colocho’ se vende como un salvador. “Yo les vendo la entrada más barata, por 7 entradas solo le cobro 120 euros, de lo que cada una cuesta 31.50 euros” . Eso no me cuadraba nada. Esto me huele mal. No se olviden que soy de Corongo City. Ese colocho se estaba equivocando. La firme es que mis amigos quedaron sorprendidos. Sanos. Pero yo los dejé ser para ver hasta donde llegaba ese parcero. Ya lo había volteado. En eso sale un blanco corriendo diciendo que estas entradas son falsas. Al colocho no le quedó otra que devolver el dinero. Pero siguió con el negocio con mi equipo. En ese momento hubo una reacción tibia de parte del ‘Huachano’ y de Kike. Digo tibia porque debieron acabar todo tipo de acuerdo ante la evidente estafa. Bueno el ‘rebeca’ se siguió vendiendo como el bueno. Los terminó de convencer al decirles: “yo voy hasta la puerta de ingreso” de lo contario les devuelvo el dinero.

Yo seguía como un espectador más del partido. Viendo todo el panorama. En eso se aparece Fritz Durand, el bravo de Fritz Sport, con su gente. El hombre necesitaba más entradas. Pero al escuchar la oferta también le parece raro todo. El ‘cafetero’ ya no se regala y le dice que no tenía más entradas. Fritz, hombre de negocios, sigue su camino para ir a la boletería para comprar sus entradas al precio oficial. Ya nos vemos adentro nos dice. Bueno, la cosa es que mi gente me dio luz verde para seguirlos.

Entremos, decía muy sano mi equipo. Tenía la lectura clara de lo que iba hacer el ‘rebeca’. Su floro era que él conseguía los precios baratos ya que eran entradas de socios. Ya Juan. Así los dejé ser. Una vez que llegamos al punto de entrada el tipo se aguantó. “Hasta acá los acompaño, me quedó por acá”. Uyyy dije. Esa es más vieja. Eso lo he visto desde cuando era chibolo, en mi Corongo city. A mis 46 años, ya eso no me sorprende. En eso, ya mis giles, perdón mi gente, iban mansitos como unos corderos al matadero.

En ese momento se acabó mi papel de espectador. Me detuve a tres metros del colombiano. No le quité la mirada. Sabía lo que iba a suceder. El colombiano sabía que sus esperanzas se habían acabado. Pero intentó persuadirme para ir con mi gente. Le planté la mirada. Me puse en posición de fiera en acción. En eso veo que uno por uno fue rebotando mi equipo. Yo estaba como una fiera. En ese momento, el cafetero sintió que había perdido. Caballero tuvo que devolver el billete. No fue su día. Devolvió todos los euros. Y se salvó de probar el matamosca de Cuto Guadalupe. Qué cosa. Yo estaba poseído. Solo les puedo decir que Coronguino es coronguino. Nosotros ya estamos en otro nivel. Chalaco, es chalaco, con todo respeto a los colombianos, pero esa es muy vieja.

Ya mi gente tuvo que ir a los boletarías oficiales para pagar lo que cuesta ingresar, en eso aparece Fritz con su equipo luciendo sus boletos oficiales y se enteran de la estafa que nos salvamos. “Tío Cuto, usted siempre lo tenía clarito. Nunca te regalaste. Picardía peruana es más brava que la colombiana”, me dijo Fritz.

Pero más allá de ese momento anecdótico. Luego vino ese recorrido por esa belleza de estadio como lo es el Camp Nou. Simplemente espectacular. Mencionar a cada figura mundial que ha pasado por este gramado sería ocioso. Puras figuras mundiales.

Acá al gran Hugo Sotil lo recuerdan mucho. Toda mi gratitud para don Hugo Sotil. Marcó historia en este gramado. Al ver tan cerca el campo de juego, la firme que me dio ganas de hacer la de Ronaldinho. Firme. Pero me quedé con las ganas como se quedó el cafetero con las entradas bambas.

Pero ya saben quién fue el más feliz con la historia. Él mismo. Ese ‘Huachano’ me dice ya tienes una nueva historia para contar en tu columna. Mañana volvemos con más aguadito.

Cuto Guadalupe visitó el Camp Nou, el mítico estadio del Barcelona. Foto: Trome.

