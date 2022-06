¡ Mi gente! Aquí, su amigo Luis ‘Cuto’ Guadalupe. Tras Barcelona, Estambul y Doha, ya estoy de vuelta por nuestro rico Perú. Sinceramente, me sentía como pez fuera del agua. Gané historias, anécdotas, pero ya extrañaba a mi gente, mi comida, el barrio, los vecinos, su restaurante Cuto 16.

Por eso, ni bien llegué, me fui a comprar mis ricos chicharrones. Me esperaban mi pan con chicharrón y su camotito frito, su cebollita con limoncito y su café pasadito. ¡Qué rico desayuno! Dios mío, Ni en Barcelona, Estambul ni Doha.

Mientras tomo mi desayuno, mi mamá Prince se acerca y le comienzo a contar las aventuras vividas en nuestro viaje, que pronto será parte de una columna con todo el aguadito que le encanta a mi gente. ¿Y qué cambió, qué vi cuando salí del aeropuerto?

MI PERÚ, UN PAÍS GOLPEADO

He encontrado un país aún golpeado, con el dolor por la no clasificación al Mundial Qatar 2022. El sinsabor se podía oler, ver, notar hasta con el sexto sentido. No es para menos y estoy seguro de que nos costará aliviar esa pena.

Tantas anécdotas en las distintas paradas en nuestra ruta de Barcelona, Doha y Estambul hacen que le narre a la dueña de mi vida algunos momentos. Pero el jetlag, me pasa factura, ese reloj biológico que todos tenemos me tumba a la cama. También extrañaba mi cama, es verdad lo que uno dice. hasta extraño mi cama y eso lo confirmo.

Mi cama es especial, es de medida ideal por mi talla. Si fuese un polo, sería una talla XXL. Me tomo un par de horas a dormir cómodamente para por la noche estar con mi gente de ‘Perú Tiene Talento’ de Latina.

MI CARAPULCRA CON SOPA SECA

Un almuerzo con su carapulcra con sopa seca y su chicha morada, qué rico se siente comer lo nuestro. Por la noche, en el canal, me sirven un cuarto de pollo a la brasa, parte pierna, y sus papas fritas con su ensalada.

Ya con eso estaba poseído para la presentación como jurado de Perú Tiene Talento. Con eso confirmo que una de las cosas que más se extraña cuando uno está fuera de su país es la comida. Se me hacía agua la boca por comer lo nuestro.

Ahora volvamos unos días atrás.

MI HERMANITA MENOR SE APELLIDA BOLAÑOS

Mi última parada fue Barcelona.

En el aeropuerto de Barcelona, antes de partir rumbo a Lima, me encontré con mi hermanita Lilian Bolaños, hija de mi mentor Luis Bolaños.

Ella ya lleva dos años por las tierras donde se habla catalán, estudiando dos maestrías. Así como lo leen. Maestría en Criminología y Ejecución Penal en la Universidad Pompeu Fabra y Maestría en Compliance por la Barcelona School of Management.

Ella es una distinguida abogada y sigue estudiando para seguir con su crecimiento profesional. Me llena de orgullo verla y saber de sus estudios. La conozco de recién nacida, cuando mi profesor Bolaños la llevaba en su cochecito al estadio ‘Lolo’ Fernández. La he visto crecer y desarrollarse como una profesional.

Con ella hemos compartido en casa de mi mentor en muchas ocasiones y nos une una amistad de muchos años. Ya pronto volverá al Perú con todo ese conocimiento recibido por allá. La considero mi hermanita menor.

LOS PERUANOS EN EL EXTRANJERO

Mientras espero mi avión que me traerá a Lima, me cuenta sobre su experiencia en Barcelona. la alegría de vernos emociona. Es verdad que cuando unos peruanos se ven en el extranjero, ese reencuentro es más emotivo, fraterno.

Nos ponemos de acuerdo para vernos en Lima. Antes de despedirse me da las quejas de Roberto ‘Vale Vale’ Valenzuela, su otro hermano varón. Así somos los hermanos. Pero más allá de todo, somos familia. Y la familia siempre estará para apoyarse.

No vemos el próximo lunes. Y no se olviden el estreno de mi programa ‘La fe de Cuto’ este viernes, inauguramos un nuevo formato. Les va a gustar. Eso sí, sobre todo, no se olviden de que la fe es lo más lindo de la vida.

