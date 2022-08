Mi gente de ‘La Fe de Cuto’, estoy poseído con cada programa que estrenamos cada viernes así como con las columnas de cada lunes. Después de la entrevista a Alex Magallanes, ahora les voy a contar la historia detrás de una de mis popular frases: ‘La de Ronaldinho’, que es muy aclamada por mis seguidores. Arrancamos.

Estaba acostado sobre una cama cuando me prestaba a hacer mi siesta, luego de almorzar, tras un entrenamiento matutino fuerte, pero unas carcajadas de dos muchachos no me dejaban conciliar el sueño. Era enero de 2016, en ese momento yo entrenaba con Universitario en Campo Mar ‘U’ al mando del entrenador Roberto Chale. Realizaba la pretemporada en Lurín, en un intento por jugar mi último año profesional en el club de mis amores. En ese momento las redes sociales ya eran un furor, pero yo me resistía, no tenía ni WhatsApp.

Ante las molestosas e insistentes carcajadas de los jóvenes jugadores pregunté ¿De qué se recién tanto, dejen dormir c...? Esos dos jóvenes jugadores eran Patrick Zubczuk y Joaquín Aguirre. Obviamente ellos estaban a la par con las redes sociales. “Tío Cuto que buena, La de Ronaldinho. Tío Cuto, usted es el mejor”, me respondieron ambos jugadores que no paraban de ver su celular. En un primer momento no entendía nada.

Luego ellos me hacen ver el celular aquella jugada que comenzaba a hacerse viral en las redes sociales con aquella frase “Le hice la de Ronaldinho” y que había ocurrido en el 2010 cuando jugaba por León de Huánuco. Ahí comprobé que ese episodio había traspasado el tiempo, e iba a perdurar, para que me acompañe por donde caminara, lo cual lo puedo vivir hoy en todo momento.

Recordando aquella jugada.

El inicio de la jugada ‘La de Ronaldinho’ había tenido su semilla en Huancayo en un partido cuando perdimos ante Sport Huancayo por el Apertura de esa temporada, 2010. El delantero Sixto Santa Cruz, primo del paraguayo famoso Roque Santa Cruz que jugó en Bayern Múnich con Claudio Pizarro, se había excedido en sus festejos cuando nos ganaron en su casa.

Él había ‘canchereado’, se había burlado, ante nosotros cuando el partido ya estaba resuelto a favor de ellos. En ese momento le increpe y le dije que allá, en Huánuco, lo quería ver. Efectivamente, la revancha fue como lo imaginamos y el partido lo teníamos resuelto sin sobresaltos. Ya sobre el final de aquel encuentro se da la famosa jugada que es viral en el YouTube y tiene miles de reproducciones en varios programas.

Pero lo que la gente no sabe es que en un primer momento no había pensado en decir ‘La de Ronaldinho’. Una vez que se había dado el desenlace de la jocosa jugada y el partido había terminado fui abordado por el periodista Pedro García, que en ese momento hacia la labor de reportero de cancha, me preguntó por el incidente. Sinceramente en esas milésimas de segundos había pensado en decir “Le hice la de Julio César Uribe”.

Yo había crecido viendo esa jugada al ‘Diamante’ y uno siempre trataba de imitar la jugada, denominada por el gran Julio César como La elástica, en todo momento de mi juventud. Pero la influencia en ese instante de Ronaldinho era tan fuerte que respondí “Le hice la de Ronaldinho”. Y en el fondo de los auriculares de Pedro García se escuchó las carcajadas del gran periodista Daniel Peredo, que en paz descanse.

El resto de la historia ya es conocida. Nos vemos el próximo lunes.