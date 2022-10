Mi gente de ‘La Fe de Cuto’, gracias por seguirme semana a semana en mi programa y en este córner con cada historia vivida en el fútbol como en mi vida. Luego de la segunda parte con Horacio ‘La Pepa’ Baldesari, el viernes estrenaremos un programa muy especial ya que estrenamos nuestra ruta por el norte con el ‘Pompo’ Cordero. Harto aguadito y cada historia que nos contó es de película para que lo disfruten ustedes, mis fieles seguidores.

Hace poco me escribió mi amigo Grimaldo Cuadro Pérez desde Bélgica, él es un peruano vive hace más de 30 años por Mechelen y fue quien nos recibió cuando llegué junto con ‘Chemo’ del Solar, hacía de traductor. Él me envió un correo con algunas fotos en el Malinas que no había visto y que ahora las comparto con ustedes mis fieles seguidores. La nostalgia me invade, como es obvio, ya que hace poco estuve por esos lares en los que pude recorrer el estadio y la ciudad. Ahora veo las fotos y me dan ganas de llorar , volviendo a recordar cada momento vivido con esa camiseta que ya luce en mi restaurante Cuto 16.

Cuto Guadalupe recuerda su vida en Bélgica junto a Chemo del Solar y su amigo Elías. (Foto: Trome)

MI VIDA CON ‘CHEMO’ EN BÉLGICA

Hace poco, mi productor José ‘Huachano’ Lara se comunicó con ‘Chemo’ del Solar, un hombre que últimamente no habla con los medios, y me dejó el mensaje que en algún momento se presentará en mi programa. Cuando llegamos a Bélgica, me ayudó mucho con la adaptación pues él ya era un jugador consagrado y reconocido. Me ayudó con el idioma ya que hablaba el inglés y vivíamos en el mismo hotel, salíamos a comer juntos y también un día nos fuimos a conocer la linda ciudad de Brujas. Fueron momentos inolvidables.

Lamentablemente, ‘Chemo’ se quedó poco tiempo en Malinas porque tuvo oferta de un club turco, si no me equivoco, y se fue. Me las tuve que arreglar. Algo que siempre recuerdo es que me pasé casi un mes comiendo hamburguesa, pizza y gaseosa ya que no sabía cocinar y se me hacía complicado ir al restaurante por el idioma. Así viví hasta que mi amigo y compañero Elías me enseñó a hacer las compras, aprendí a cocinar y eso me salvó. Dejé las hamburguesas que se habían convertido en mi alimento de cada día.

Cuto Guadalupe recuerda su vida en Bélgica junto a Chemo del Solar y su amigo Elías. (Foto: Trome)

MI AMIGO ELÍAS ME ‘SALVÓ LA VIDA’

Pero los años que viví en Bélgica están llenos de muchas anécdotas y de situaciones límites en distintos momentos. En cada pasaje vivido siempre apareció mi amigo Elías, era como un ángel para mí. Fue tanta su influencia que a mi hijo le puse el nombre de Elías en su honor. Lamentablemente, hasta ahora no lo puedo ubicar.

Un día fui a poner combustible a mi auto y como sabrán es autoservicio y cometí el error de ponerle gasolina en vez de petróleo. Así como lo lees, para no creerlo. Por suerte me di cuenta antes de prender el carro. Lo llamé a Elías y le conté lo sucedido y me salvó. Siempre me decía “Ay, amigo Luis”, en su idioma portugués, pero que se dejaba entender con mayor facilidad. Eso hacía que nosotros cada vez nos entendiéramos más.

Cuto Guadalupe recuerda su vida en Bélgica junto a Chemo del Solar y su amigo Elías. (Foto: Trome)

En otra oportunidad, cuando empezaba el día, salí en busca de mi auto para ir a los entrenamientos y no lo encontré. Me daba vuelta buscando mi carro y me decía, pero si acá lo dejé. Agarraba el teléfono y llamaba a Elías para que me vuelva a salvar de una nueva situación. Lo que había sucedido es que mi carro estaba en el depósito porque la grúa se lo había llevado pues no se podía estacionar en ese punto tanto tiempo sin pagar. Así tengo miles de historias que iré contando en una nueva columna.

Nos vemos el próximo lunes.

MÁS INFORMACIÓN: