Estamos viviendo la fiebre del Mundial Qatar 2022, y a pesar de que no he podido cumplir mi sueño de estar presente en dicha cita mundialista, tras cada encuentro con un resultado que tenga una cierta dosis de sorpresa para el mundo del fútbol, los aficionados peruanos hacen ‘memes’ con algunas de las distintas frases que he aportado de manera involuntaria al diccionario cotidiano de nuestra querida pelotita hace que esté presente en dicho mundial, por lo menos para un grupo. ‘Memes’ que al verlos me hacen disfrutar y hacen que mi día sea más placentero. Así como lo leen, mi vida es más sabrosa, es la ‘chispa’ para tener un día más divertido.

Hasta el momento que estoy escribiendo la columna, se han dado por lo menos dos resultados, para otros hay cuatro resultados sorpresas, que han sido catalogados por propios y extraños como ‘golpe en la polla’. El triunfo que consiguió Arabia Saudita, al derrotar por 2 a 1, a la Argentina de Lionel Messi, fue una verdadera hecatombe en el fútbol. Fue una conmoción en el país de los ‘ches’. Y no era para menos. A los minutos de la derrota de la ‘albiceleste’ me comenzó a llegar a mi WhatsApp una serie de ‘memes’ de lo más divertido con las frases “soberbios y la humildad” en árabe. Por lo menos eso es lo que entiendo en mi cero conocimiento de ese idioma. Verme con un turbante hablando árabe fue muy divertido.

Pero eso recién era el inicio de lo que vendría luego. Y sucedió. Alemania acababa de caer derrotada, en su debut mundialista, ante Japón por 2 a 1. El mundo del fútbol volvió a entrar en shock ante tremendo score conseguido por los ‘nipones’ ante una potencia mundial del fútbol. Pero eso es lo lindo del fútbol. Y no pasaron muchos minutos, tras el final del partido, las redes sociales y mi WhatasApp fue invadido por más ‘memes’. Ya me veía hablando en japonés. Impresionante. En ese momento solo me quedó decir con mucha alegría: La fe es lo más lindo de la vida.

DISFRUTO CADA MEME QUE HACEN CONMIGO

Sin duda que disfruto de cada meme que hacen conmigo y sobre todo de mis freses. Los peruanos somos muy ingeniosos. Cada uno tiene esa chispa, esa picardía, para crear y realizar cada ‘meme’ más ingenioso que el otro. Por eso he decidido que, de todos los que hagan ‘memes’ con mis frases o mi persona, premiaré al más ingenioso, al más paja, al más chévere, al más divertido.

A los ganadores lo invitaré humildemente a almorzar conmigo una rica carapulcra con sopa seca de mi restaurante Cuto 16. Los que participen deberán copiarme en mis redes oficiales del Instagram: Cuto Guadalupe 16 y mi fanpage: Cuto Guadalupe 16. Serán tres (3) los ganadores.

Estaré atento viendo con mucha expectativa cada acción que hagan sobre mí con el mundial. Buena suerte a todos. A seguir divirtiéndonos. Nos vemos el próximo lunes.

