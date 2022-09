Mi gente de ‘La Fe de Cuto’ gracias por seguirme todos los lunes en este córner de Trome.pe y por supuesto todos los viernes con cada edición de mi programa, ahora con ‘Paco’ Bazán. El ‘Blanco’ tiene mucho aguadito y disfruten de sus vivencias.

Recorriendo el norte de mí querido Perú recordé el momento en que dije una frase que hoy es parte del habla popular: Tengo hambre. La frase nació en el año 2010 cuando jugaba por León de Huánuco y lo dije un día cuando enfrenté a Juan Aurich en el estadio Elías Aguirre, cuando nos jugábamos partidos claves en nuestra lucha por llegar a la final y enfrentar a San Martín que ya había asegura su pase, lo que finalmente sucedió.

La frase había tomado forma de los distintos mensajes de motivación que nos daba a diario nuestro entrenador Franco Enrique Navarro. Esos consejos habían calado muy fuerte en mí de una manera muy particular. En el fútbol es muy importante el trabajo físico, táctico y por supuesto que haya un buen grupo. Un grupo comprometido con el objetivo que debe estar asociado a ser solidario y unido para lograr las metas trazadas, el objetivo final. En ese camino el cuerpo técnico, liderado por mi ‘Coach’, así le digo a Franco Navarro, nos trabajaba el lado mental motivándonos con distintas frases y con películas como 300: El nacimiento de un imperio. Claro, éramos un equipo chico, provinciano, con un plantel reducido. Había que sobreponernos a eso y ser más fuertes.

En cada charla de Franco Navarro ante todo el grupo de jugadores nos daba distintos tips para reforzar la mentalidad de los futbolitas, nos aconsejaba para siempre mejorar, sobre todo para sobreponernos ante la adversidad. Esos mensajes los fui recogiendo, pero sobre todo aquellas frases que eran más o menos así: “Hay que tener hambre de gloria, hambre de ganar objetivos, hambre de triunfar en la vida, hambre de ganar cosas”, nos decía Navarro.

Obviamente, no tenía nada que ver con hambre de comer o de alimentación. Era el hambre de ganar, de triunfar.

Franco Navarro y un adelanto de lo que sera su entrevista en 'La Fe de Cuto' (Foto: GEC)

LA PRIMERA VEZ QUE LANCÉ MI FRASE

Aquella tarde de 2010, en el Estadio Elías Aguirre, sobre la boca del túnel que nos llevaba al campo de juego de aquel escenario, tome aire y grité de una manera muy histriónica para motivar a mis compañeros y de paso intimidar al rival: “TENGO HAMBRE”.

Ese rugido llamó la atención de los rivales y los reflectores de las cámaras de los distintos medios de comunicación se pusieron sobre mi persona. El rugido de mi voz, mis ojos grandes y blancos acompañado de mi particular figura se volvió un clásico de los medios televisivos y de los diarios. Sin duda la frase había pegado y con el correr del tiempo la gente lo hizo parte de su habla.

Hoy, por donde me ve la gente, me hace recordar la frase, me piden que lo diga y sobre todo lo disfrutan. Me alegra que las personas lo sigan disfrutando a pesar del momento complicado que se puede estar viviendo. A pesar de las dificultades hay que tener hambre de ganar.

