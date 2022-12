Mi gente de La Fe de Cuto, seguimos con mucha fe y entramos a la recta final del año más motivados que nunca ya que se viene la Navidad y el Año Nuevo. Ya vieron la última edición del programa con Reimond Manco, salió espectacular según me hacen saber todos mis seguidores día a día, les encantó las reflexiones y las anécdotas del ‘Rei’. Ya se viene una de las entrevistas más esperadas de la Ruta del Norte con el ‘Chiquitito’ de tamaño, pero gigante en una cancha, William Chiroque, más conocido como ‘Periquito’.

Ahora le voy a contar una historia sucedido hace unos días. Con la fiebre del mundial, mi hijo Leonidas me pidió tener su álbum mundialista oficial y por eso voy muy seguido a voy comprar sus figuritas a un quiosco cerca a mi casa. En uno de esos días, el casero me preguntaba por Anthony Matellini y me pedía que me contacte con él para que lo entreviste en mi programa la Fe de Cuto. Así cada que me veía me preguntaba por el volante que había sido mi compañero en Universitario de Deportes a finales de los finales de los 90.

Para eso, ya había estado en Hamburgo, Alemania, donde estuve con Oswaldo ‘Polvorita’ Carrión con toda su gente y me había contado que el gran Thomas Anthony Matellini radicaba en Inglaterra desde hace muchos años, tras haber dejar el fútbol, muy joven, y continuar sus estudios de administración de empresas. ‘La Gringa’, así le decíamos en Universitario, al volante que se había ganado un lugar en el equipo titular del técnico argentino Oswaldo Piazza, salimos campeones en el año 98 ante Cristal y empezó con nosotros la temporada 99 en la que se logró el famoso bicampeonato con la vuelta olímpica en Matute. Si bien él no termina el año con nosotros, ya que para el Clausura se va a Municipal, se le considera parte del plantel bicampeón.

‘Cuto’ y su reencuentro con ‘La Gringa’ Anthony Matellini: “De su cabello rubio no queda nada” (Foto: Trome)

En algún momento he contado que, en esos años, 97 y 98, había dos jugadores que iban con ‘guardespaldas’ a los entrenamientos. Algo que no era común en el fútbol o por lo menos raro ya que la gran mayoría de futbolistas provienen de un extracto socio económico muy bajo. Uno de eso jugadores era ‘Paco’ Bazán, tal como lo confirmó en el programa de la Fe de Cuto y el otro era Anthony Matellini. Aunque ahora mi amigo dice que solo era un chofer que hacía la vez de seguridad. Pero así era en esos años.

Volviendo a nuestros días, el amigo quiosquero que siempre me preguntaba por el volante de cabellera rubia y ojos verdes le dije que había que tener fe, ya veremos la forma de irnos hasta Inglaterra para poder entrevistarlo ya que radica por Europa, eso le referí para calmar la ansiedad que tenía por saber del exvolante crema.

LOS MILAGROS Y LA FE EXISTEN

Para sorpresa mía, a mi regreso al restaurante Cuto 16, me topo con una persona sentada a un lado, sola y la quedo mirando con especial fijación ya que su rostro me parecía conocido. De inmediato noté que no era un comensal más. Un blanco y pelado, pero el color de sus ojos lo delató ante mi mirada. Era Thomas Anthony Matellini. Así como lo leen. Así como lo ven en la foto. Fue una grata sorpresa reencontrarme con él después de muchos años y sobre todo sabiendo que está radicando por Inglaterra. Fue una charla larga, un almuerzo diferente, conversando de cada uno de nosotros.

Por supuesto, como se deben haber dado cuenta, de su cabello rubio no queda nada, ambos estamos pelados, pero él sigue siendo el mismo muchacho al que siempre lo batíamos y tenía esa sonrisa a flor de piel. Ya pronto lo verán en un capítulo de La Fe de Cuto para que nos cuente sus aventuras y anécdotas en el fútbol y con los distintos personajes que compartió. Nos vemos el próximo lunes.

