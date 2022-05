¡Mi gente de La Fe de Cuto! Aquí, Luis Alberto Guadalupe Rivadeneyra, nombre completo. Primero, estoy agradecido a Dios y también a todos mis seguidores que cada día son más. En el YouTube y Facebook de Trome estamos todos los viernes y los lunes, con esta columna en que relato pasajes de mi historia de futbolista, mis historias de vida.

Ahora voy a contar los entretelones, mi verdad de una relación que tuve en Chiclayo. Una historia de amor, pero que muchos confundieron y pensaron que yo estaba jugando mal a otra persona. Con esas cosas yo no voy, no es mi filosofía de vida, no lo fue ni lo será. Los que me conocen saben cómo soy.

Yo era un hombre separado, estaba solo en la calurosa ciudad de Chiclayo, capital de Lambayeque, mi segunda casa. Y siempre una separación deja a un hombre en una soledad profunda, en una situación difícil. Sigo con mi relato.

Digamos que, más allá de mi talla, era muy difícil que yo pasara desapercibo en esa ciudad querida. Es que lo sé, soy un morenito que jala miradas, soy coquetón, divertido y creo que algo sé bailar.

Por esos días de soledad en una de esas conocí a una señora muy atractiva, colorada, guapa. Por respeto solo la llamaré la señora J.

Desde el principio hubo una buena química. Y aquí hago una confesión: soy una persona chapada a la antigua. Soy de los hombres que se toma su tiempo para conocer a una dama.

Conforme la fui conociendo me fui involucrando con ella. Soy un ser de carne y hueso. Siempre la escuchaba y entendí el drama que vivía. Ambos, personas adultas, separadas, sin compromisos. Conforme pasó el tiempo la cosa fue fluyendo.

LA HISTORIA DE AMOR EN CHICLAYO

Nuestras salidas eran públicas, nada fue a escondidas, y la comunicación era diaria. Salidas públicas para comer, salidas en pareja para bailar, para disfrutar de la vida como personas libres.

Sinceramente fue un lindo momento. ¿Para qué negarlo? Mis más cercanos amigos y compañeros de equipo, mi amado Juan Aurich, sabían del tema. Es que los dos veníamos de una separación. Entonces, nos habíamos encontrado el uno para el otro.

El tiempo hizo lo suyo. Fueron transcurriendo los días y la relación se fue compenetrando cada día más. Vivíamos nuestro momento. Hasta que un momento pasó.

Un buen día la llamé y de pronto un hombre me contestó. Era el celular personal de ella. Algo pasaba aquí.

Luego me quedé más sorprendido cuando él me insulto, yo también le respondí y corté la llamada. Nunca le dije quién era, eso sí. Después, al día siguiente, me entero de que él no quería aceptar la nueva situación de la señora J.

EL DETALLE DE LA HISTORIA QUE TAL VEZ ME SALVÓ LA VIDA

Acá empieza una situación de película. Un día, al terminar de entrenar, recibo la llamada de mi causa ‘Cachanga’. Luego de saludarlo me tira un titular que me dejó pensativo. Preocupado, la verdad.

“Tío Cuto, te tengo que contar algo fuerte y delicado”. De inmediato le dije que se viniera a nuestro lugar de entrenamiento. Ya en el escenario me soltó la sopa.

“Tío ‘Cuto’, han venido unos bandidos a mi punto y me pidieron que averigüe de quién era tal número de teléfono”. Lo quedé mirando y hasta ese momento no entendía nada. ‘Cachanga me siguió contando el cuento.

“El número que me dieron para averiguar es tuyo”. En ese momento se me escarapeló el cuerpo. En cristiano: me palteé.

Hubo un detalle que me salvó de quién sabe qué. Sí, eso mismo, no habían detectado de quién era ese número. ¿Por qué? Muy simple: mi teléfono estaba a nombre de otra persona.

LA VERDAD DE LA SEÑORA J.

Al día siguiente me volví a encontrar con la señora J. Ella me contó el panorama y me pidió las disculpas del caso.

El año acababa y la vida de un futbolista es !hoy estas acá y mañana no sé a dónde te llevará el destino”. Yo no sé mañana, como la canción de Luis Enrique. Ella tenía su vida hecha en Chiclayo, por lo que decidimos dejar las cosas ahí nomás. Siempre en buenos términos, claro.

Pero la historia no terminó ahí. La historia se comenzó a filtrar por todos lados y el aguadito no paró. La historia se distorsionó y fue la comidilla de muchos días por el norte ya que los personajes de la historia son parte de la crema y nata de Chiclayo.

Eso sí, la historia es firme. Y aprovecho para hacer la aclaración: nunca partí a nadie. Esa es la verdad. Conmigo no va eso de meterse con mujer ajena.

Nos vemos el próximo lunes, mi gente. Y no se olviden: la fe es lo más lindo de la vida.

