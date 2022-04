En el humilde hogar de la familia Guadalupe Rivadeneyra, en Tambo de Mora, Cruz Verde, Chincha, Ica, nació Luis Alberto. Hoy para los hinchas es simplemente ‘Cuto’ Guadalupe. Según me cuenta mi mamá Prince, la dueña de mi vida, ella fue asistida por una partera el día de mi nacimiento que se realizó de noche. Soy el último de 7 hermanos, el ‘conchito’, el ‘benjamín’ de la casa.

Nací con un tamaño y peso fuera del promedio de los bebés en Perú. Aún en mi familia hay discusión sobre el día de mi ‘diablo’, pero mi mamá Prince es tajante. “Hijito, tú naciste un 3 de abril, pero tu papá te registró en tu partida de nacimiento un 6 de abril, ya que en esos tiempos solo los papás podían realizar esa gestión”.

Cuando tenía unos 5 años dejamos el lugar donde nací. Buscamos un nuevo futuro en Corongo City, Callao, y comencé a escribir una nueva historia en mi vida que me ha llevado a que todos mis hinchas consideren que ‘La fe es lo más lindo de la vida’.

MI VIDA PÚBLICA

Acabo de cumplir 46 y la pasé de manera espectacular en Miami, en casa de mis compadres Kike y Vanessa Paravicino y mi ahijado Thiago. Ellos me hicieron un recibimiento muy especial a la que me acompañaron amigos del fútbol y de la vida como Fernando ‘Flaco’ Masías, Marco Agapito Borda y Carlos Zegarra, entre otros, que radican por estos lares y llegaron para compartir un momento con mucho aprecio.

Cuántas historias y anécdotas recordamos a lo largo de toda la noche. Fueron horas de puro aguadito así como le gusta a mi público de La Fe De Cuto. Historias de vida que muchas ya las conté y muchas otras que iré contando en los próximos capítulos en mis columnas de Trome.pe.

Mis 46 años llegan en un furor, lo admito, impensado para mí. Con la popular frase “La fe es lo más lindo de la vida” llegó mi programa ‘La Fe De Cuto’, el espacio que me permitió reinventarme y llegar a un gran público. Pueden andar por la vida a pie, en combi o en un Mercedes Benz, pero todos buscan ‘La fe de Cuto’ en el YouTube o Facebook de Trome.

Todos, muy generosos, me han recibido con los brazos abiertos. No hay camisetas, solo una nos identifica: la de nuestra selección peruana. En los últimos partidos, en Barranquilla contra Colombia, en Lima contra Ecuador, en Montevideo contra Uruguay y en Lima ante Paraguay fue prácticamente un acto de cariño sin precedentes en mi historia futbolística.

Es que una cosa es que coreen tu nombre desde la tribuna y otro sentir es que te encuentres con un centenar de hinchas peruanos, creo que fueron mucho más, y todos muestran ese cariño, te abrazan y cantan conmigo: “¡Cuto, Cuto, Cuto...!”.

Es para llorar de emoción. Como lo hizo mi madre al ver los videos por tanto aprecio hacia mí. Sinceramente no tengo palabras para agradecer a los hinchas. Pero todo eso es obra y gracia de Dios. He puesto mi vida en manos de Él. Luego de tantos años de haber caminado haciendo de las mías, he sido terrible, ahora camino de la mano del ‘Viejo’. Por eso digo que estoy viviendo una nueva etapa de mi vida.

LO QUE SE VIENE PARA ‘CUTO’ Y ‘LA FE’

Con Perú clasificado al partido de repechaje contra Emiratos Árabes o Australia, de inmediato se comunicó Fritz Durand, gerente general de Fritz Sport, tu aliado para el éxito. Así como mi tío Miguel Ortiz, de cariño mi tío ‘Ñaturri’, el bravo de la construcción, para organizarnos y que ‘La Fe de Cuto’ pueda llegar hasta Catar, donde nuestra ‘Bicolor’ disputará el pase al mundial 2022.

Así que allí estaré juntó a la selección peruana haciendo fuerza para lograr el último peldaño. No se olviden que la fe es lo más lindo de la vida.

PD: Muchas gracias a todos mis seguidores de mis redes sociales, en especial a los de mi Instagram (@cutoguadalupe16) que me han permitido llegar a los 100 mil seguidores. En Facebook: Luis Alberto Guadalupe y mi fan page: Cuto Guadalupe 16. ¡Gracias totales, mi gente! Y vamos con todo, que la fe es lo más lindo de la vida.

