Luis ‘Cuto’ Guadalupe hizo historia en ‘La Fe de Cuto’, ya que por primera vez desde que se inició el programa no fue uno, ni dos los entrevistados, fue toda una familia. Desde ‘La Curva del Diablo’, ‘Cuto’ se encontró con el núcleo de la dinastía Farfán, incluyendo a Roberto, la ‘Foca’ original.

Es por eso que ‘Cuto’ decidió retomar la entrevista que le hizo a Roberto Farfán en los primeros episodios de su exitoso programa, para soltar el aguadito que se quedó en la olla. Una de las historias fue una donde Guadalue fue el culpable de una sanción para la ‘Foca’.

Mi hermano de mi alma Roberto Farfán, En nuestra primera entrevista quedó un sencillo, me di cuenta de que te quedaste con ese aguadito ahí.

Claro para la segunda parte.

Se quedaron algunas preguntas. ¿Qué te molestaba de los tiempos que concentrábamos? Solamente había una cosa que me incomodaba y tú sabes qué era, y justo ahí (fumar).

Pero eran dos nomás, para relajarnos para el partido. Yo me metía al baño me echaba mi desodorante. Cómo tú me vas a echar delante del profe.

Roberto Farfán aprovechó para recordar que ‘Cuto’ le tiró dedo por haberse encerrado a fumar en el baño de su cuarto de concentración. El exdelantero asegura que, incluso, tenía un plan de escape por si era descubierto.

No fue mi intención echarte en cancha hermano, entiéndeme. Yo estoy ahí, en mi camita, ya viendo mi noticiero, y entra el asistente y siente el olorcito fuerte…

Tenía salida porque yo le iba a decir “ha sido Aguirre”.

Aguirre era el kinesiólogo, el que nos masajeaba.

Claro, entra y no estábamos fumando, pero tú agarras y me echas de frente me mandas en cana, Farfán ha sido.

Mi intención fue hacer así, pero yo nunca me imaginé que tú ibas a mirar.

Yo miré ya te tenía marcado tu dedo que me estabas echando, pero ya el hombre caballero nomás que va a hacer, no podía jugar sin mi cigarrito, era para relajarme, pero tampoco me fumaba 10, me fumaba 5 nomás.

‘La Foca’ habla de la infancia de Jefferson

Mi hermano, ¿Cómo era Jefferson de chiquito cuándo venía para acá?

Nosotros jugábamos, los mayores, y él jugaba para los chibolos. ‘Los naranjitas’, se llamaban. ahí paraban siempre los zambitos porque subían toda la cancha, pero él ha jugado acá en la tierra.