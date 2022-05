Mi gente de ‘La Fe de Cuto’, siempre estoy agradecido a todos por seguir mi columna de los lunes y mi programa, que cada viernes estrena un nuevo capítulo. Historias de futbolistas con harto aguadito, como les gusta. Hoy vengo a contarles mi verdad de mi salida de Universitario de Deportes. Jorge Amado Nunes es, digamos, el coprotagonista de este relato.

Precisamente la semana pasada hablé sobre mi salida del Club Universitario de Deportes. Me habían botado en el día de mi cumpleaños. O sea, como regalo me dieron forata. Sí, doloroso. Lo peor es que nada había sido formal.

Así que desde que me enteré por un periodista amigo, el ‘Huachano’, de mi salida hasta el día siguiente, pasaron muchas cosas. Llamadas y coordinaciones entre los afectados para ver nuestra situación.

TODAS LAS VERSIONES, MENOS LA VERDAD

Nuestra salida del club se había publicado en los medios de comunicación. Ni siquiera la directiva nos había dicho algo y ya era vox populi. Hasta el emolientero de la esquina sabía que Luis Guadalupe ya no pertenecía oficialmente a la ‘U’, menos Luis Guadalupe, yo.

Echar a seis jugadores ‘pesos pesados’, es noticia de impacto, de grandes titulares y con la que inician los bloques deportivos en los noticieros. Es así. Es que, sin dudas, la ‘U’ vende. Eso lo tenemos claro. Desde que reventó la noticia hubo múltiples de llamadas entre los afectados para ver qué decisión íbamos a tomar. Cada minuto salía una nueva versión.

Conforme pasaron las horas y luego de hablar con la Agremiación de futbolistas, el tema quedó más claro todavía: Al día siguiente teníamos que estar en nuestro centro de labores. Llegamos al ‘Monumental’, porque teníamos contrato vigente. Acá empezó algo indignante.

El ‘grupo’ que nos echó también sabía que iríamos. Habían dado la orden de que los ‘expectorados’, ‘botados’, nos cambiemos en el vestuario de visita. En todos los estadios existe el camarín local y el de visitante. Me pareció muy bajo que hicieran eso con gente identificada con el club.

SE ME SALIERON CORONGO Y TODO LOS BARRIOS DEL CALLAO

Armé la trifulca, se me salió todo Corongo y barrios circundantes. No se olviden de que en ese momento yo era el capitán del equipo. Tomé la palabra y grité desaforado. “¡Qué creen que somos! ¿leprosos?”.

Juro que se me escuchó hasta en la Antártida. Y me llevé a todos de vuelta de regreso al vestuario principal donde estaba el equipo principal. Ya de por sí la situación era tensa y con eso se puso más todavía.

Estoy bajo juramento, no les puedo mentir, estuve a nada de sacarle la cabeza a Jorge Amado Nunes. Así como lo leen. Mi indignación estaba al límite, pero mis valores que me enseñó mi mamá Prince, pudieron más.

Respetar a las personas mayores, eso no me impedía a que me ponga bravo. El ‘Cenizo’ no quería que entrenemos con ellos, con el plantel principal, por eso nos mandó al otro vestuario. Pero nos pusimos fuertes, nos revelamos. El rostro de cada compañero lo decía todo.

LA MALDICIÓN QUE MANDÉ

En ese momento había algunos jugadores que estaban con Nunes y ese grupo lo lideraba el colombiano Mayer Candelo. Con el paso del tiempo, arreglamos las cosas y tengo una buena relación con Mayer desde que llegó a Juan Aurich.

Pero volviendo al punto. No me pude quedar callado, estaba volando, más caliente que agua para chocolate y le solté todo mi sentir en ese momento. Sí, estaba poseído, sentía que los buenos me seguían, que todo era una injusticia y comencé.

“¡Todo lo que estás haciendo lo vas a pagar y ese día te vas a acordar de mí!… ¡Lo vas a pagar con creces, porque lo que estás haciendo es maldad!”, le grité a Nunes en su cara. Él me miraba, su rostro era el significado de la arrogancia. “¡Acuérdate de este momento, todo se paga en esta vida!”.

Así salí de una tan mentada reunión que hubo con cada uno de los jugadores que sacó. No lo niego, en mi mente le mandé saludos a toda su familia en Paraguay.

EL ENGAÑO A LO “NO MÁS POBRES EN UN PAÍS RICO”

Jorge Amado Nunes manejaba el doble discurso. ¿Cómo así? Tiraba la pelota a los dirigentes, pero sabíamos que era él quien había orquestado todo un plan para sacarnos de Universitario desde que volvió a la institución. Hice la de los periodistas y lo contrasté con varias fuentes en el club.

En ese momento le recordé una frase que Nunes nos había dicho a todo el plantel de jugadores cuando recién había sido nombrado entrenador en el período de Alfredo González. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. “Muchachos, quiero que se queden tranquilos, yo nunca haré lo que hicieron conmigo y un grupo de compatriotas cuando nos botaron del club. Eso nunca haré”, más o menos esas fueron sus palabras.

Con ese mensaje inicial, Nunes recordaba cuando en 1995 lo sacaron de la ‘U’. Al final, no fue consecuente con sus palabras. Nos metió floro a gran escala, algo así como el hoy “no más pobres en un país rico”. Las cosas como son.

El grupo peleó hasta el final, pero conforme pasaron los días la cosa estaba más complicada. El ambiente estaba bien cargado. Tenía que tomar mi rumbo. En la que había sido mi casa desde que el profesor Lucho Bolaños me llevó ya no me querían; sin embargo, no era por Universitario, sino por un personaje que había confundido todo y su pésimo manejo hizo que viera fantasmas donde no lo había.

También, antes de que comente algún soberbio, hago una aclaración. Nunca me creí intocable. Pero lo que molestó a mí y a todos mis compañeros fue la forma y el momento. A ello se sumó una serie de leyendas y mitos populares en la que incluso se tildó que le queríamos hacer la camita. Mancharon nuestras honras.

Un punto más para que el tema quede clarito. Nunes se ganó un lugar con la hinchada de Universitario, es un ídolo. Eso no está en discusión. Pero, sinceramente, hubiera preferido quedarme con esa imagen y nunca conocer a la persona que hay detrás de él. Como dice el refrán: caras vemos, corazones no conocemos. Nos vemos el próximo lunes, con un capítulo más de esta saga que comencé la semana pasada, con el renacer de El Halcón.