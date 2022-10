Mi gente de ‘La Fe de Cuto’ acá seguimos disfrutando de la vida y de cada programa, tal como lo hacen ustedes con el capítulo de La Pepa Baldessari, imperdible. Mi gente ya se viene ‘La Ruta de La Fe de Cuto’ por el norte con entrevistas sensacionales. Mientras ustedes se programan para cada viernes ver en exclusiva cada estreno de una nueva edición de mi programa ahora les voy a contar un nuevo pasaje muy íntimo de mi vida.

Mientras jugaba en las divisiones menores de Universitario de Deportes, a la que llegué gracias a la visión de mi papá en el fútbol, Luis Bolaños; fui convocado por el técnico Dragan Miranovic, el DT de la selección peruana de la Sub 20, a pesar de tener 17 años. Eso en el fútbol se conoce como que estaba regalando edad, años. Bueno, el detalle es que andaba jugando en la selección sub 20 con apenas 17 años. Era un jugador grande para mi edad y con un físico muy destacable.

Es una edad en la que uno para con el furor de las chicas, en ese vestuario se hablaba con naturalidad de haber debutado hace rato con tu pareja o con la enamorada y sinceramente uno sigue la ‘corriente’ para no quedarse atrás. Pero el tema es que yo todavía no había tenido esa posibilidad y no pensaba decir nada por obvias razones.

Pero la situación era más complicada todavía. Hasta ese momento no había debutado y todavía no me habían realizado la circuncisión. Uno de joven tiene ‘roche’. La circuncisión se realiza a los hijos, de niño o a temprana edad, es lo que recomiendan médicos y en mi caso eso no había sucedido. Ante este panorama, mi mamá Prince habló con el técnico para solicitar el permiso ya que me tenían que operar, aunque no le dijo de qué me iban a operar ha pedido mío para no pasar vergüenza ante el grupo.

Cuto Guadalupe confiesa un íntimo secreto.

ENAMORADO DE UNA ACTRIZ FAMOSA

Ya para esos días andaba con enamorada, una actriz, que era mayor que yo por varios años, de la que guardo los mejores recuerdos, por todo lo que significó en mi vida, y hasta ahora la veo en la televisión en sus diferentes series o películas que realiza.

Bueno la cosa es que ese año 94, de la mano de mamá Prince, me fui al hospital Carrión en la Av. Guardia Chalaca para que me realizaran la operación. Fue una intervención ambulatoria sólo con anestesia local. Ese día no hubo fluido eléctrico, pero igual los médicos me operaron.

Una vez que me realizaron la operación salí con mi ‘picaron’, así te dicen los médicos por la forma en que queda tu miembro viril con el esparadrapo y los puntos, para seguir la recuperación en casa. Acá viene otra situación en la que me complicaba mi recuperación. En casa recibía la visita de mi enamorada, a quien no le había dicho de que me habían operado por vergüenza. Cada visita me generaba un problema ya que, con su presencia, el ‘muchacho’ reaccionaba y eso era muy doloroso y corría el riesgo que se podían romper los puntos.

Hasta que le tuve que contar la verdad de qué me habían operado y su reacción fue de sorpresa por ocultarle algo así, pero a la vez me dio la confianza para superar ese momento.

Finalmente, luego de mi recuperación fuimos felices y disfrutamos a plenitud de cada instante de nuestra juventud y guardamos celosamente el secreto hasta hoy que lo revelo para ustedes mis seguidores. Nos vemos el próximo lunes.