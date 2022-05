¡Mi gente! Mis historias de futbolista son relatos virales. O se hacen virales, mejor dicho, gracias a su preferencia. Y eso subrayo: gracias por acompañarme en esta aventura que es más bonita semana a semana. Con mi programa ‘La fe de Cuto’, todos los viernes (¿ya vieron la entrevista a ‘Balán’ Gonzales?... harto aguadito), y con mis columnas de los lunes. Empiezo esta ya mismo. ¡Voy embalado como cuando le apliqué el ‘matamoscas’ a Neymar!

En los últimos días el mundo vio un vibrante partido entre Real Madrid y Chelsea. Partidazo. Clasificó Real Madrid, que finalmente logró su pase a la final de la Champions League tras superar 3-2 a los ingleses.

Casi sobre el final del segundo tiempo suplementario del partido se ve en un video que el entrenador italiano Carlo Ancelotti consulta a los jugadores experimentados Toni Kross y el brasileño Marcelo, sobre los cambios que debía realizar. No miento, fue confirmado por el propio jugador alemán Kross.

ANCELOTTI Y DIEGO UMAÑA: ALGO EN COMÚN

Muchos se vieron sorprendidos. Que cómo un entrenador consultaba a sus jugadores, que eso no es de líderes y demás cosas de quienes no conocen la interna de un equipo de fútbol. Apunten, que esto es hasta una lección para gerentes.

Les voy a contar que esas situaciones las he vivido en mi Perú, en los distintos equipos en los que jugué. Quizás para algunos puede ser algo muy sorprendente, pero son esas situaciones en las que se nota la sabiduría y la humildad de los entrenadores.

Eso lo pasé con Oswaldo Piazza en Universitario de Deportes, en la final ante Sporting Cristal en el año 98. ¿Con quiénes más? Con Franco Navarro en Juan Aurich y en León de Huánuco. ¿Alguien más? Sí, sin duda: con Diego Umaña, en el Juan Aurich de 2011, cuando logramos el título nacional.

Ahora voy a contar la experiencia con Diego Umaña. Con el ‘Viejo’, así le decía a Umaña, y él me decía ‘Cutu’, así como lo leen, nos reuníamos y casi siempre me pedía mi punto de vista.

LA HISTORIA: ¿ESTÁ MAL QUE UN ENTRENADOR PREGUNTE?

Sobre el inicio el año, recuerdo que la interna del ‘Ciclón’ vivió una situación muy complicada que le costó la cabeza a los futbolistas Atoche y Khan. Ambos jugadores, cuyas cartas pase las había comprado Edwin Oviedo a Alianza Atlético de Sullana, habían cometido una indisciplina. ¿Qué se hizo?

El DT me pidió mi punto de vista y abogué por ellos con tal de mantener la armonía del grupo. Pese a que pedí una nueva oportunidad para ellos, al día siguiente el colombiano decidió sacarlo del club. Me quedé sorprendido, pero entendí que la decisión la tomó el DT. Era entendible.

Ese día, por la tarde, me convocó a su casa y me explicó el tema. “Tuve que tomar una decisión, de lo contrario se me iba el grupo de la mano”, me contó el ‘Viejo’.

Esa fue mi primera experiencia con Umaña más allá de las clásicas órdenes y consejos de director técnico a jugador de fútbol. En el camino de ese año vivimos una serie de situaciones en las que tomó en cuenta mi punto de vista sobre jugadores grandes, baches que se pudieron sortear por el bien del equipo, mi querido ‘Ciclón’.

EL CONSEJO ANTES DE “LA FE ES LO MÁS LINDO DE LA VIDA”

Conforme pasó el año vivimos de todo y llegamos a la final del campeonato. Sí, el famoso tercer partido ante Alianza Lima. Sí, el mismo en el que al final, y con el trofeo de campeones en mano, fui poseído por fuerzas sobrenaturales y dije mi frase “La fe es lo más lindo de la vida”.

Esa tarde en el Estadio Nacional, cuando ya jugábamos los tiempos suplementarios, se me acerca Renzo ‘Huevo de Toro’ Sheput, que estaba de suplente, para hacer un pedido puntual.

“Tío ‘Cuto’ si el resultado se mantiene dile el profesor que me haga entrar faltando unos minutos para patear uno de los penales”, me dijo Renzo.

Lo quedé mirando. Lo vi seguro. Sabía cómo mi ‘Chato’ le pegaba a la pelota. Como hoy diría Óscar Ruggeri en ESPN: “É un crá” (traducción: “es un crack”).

Asentí con la cabeza y de inmediato llevé el mansaje a mí entrenador. “Viejo, pon a Sheput para que patee los penales”, le dije. Él me respondió dubitativo: “¿Estás seguro?”. De inmediato le mostré mi seguridad. “Sí, ‘Viejo’, vas a ver”. Algo así le dije.

Se hizo el cambio. Sheput ingresó a la cancha por ‘Lalo’ Uribe y fue el primero que comenzó la tanda de penales para nosotros. Disparó al arco de una manera magistral. Y al final logramos el título, la copa de campeones peruanos de la temporada 2011. Un hito y una felicidad para todo mi Chiclayo que se esparció por todo el Perú.

ANCELOTTI NO ES SOBERBIO, APRENDAN GERENTES

Esta historia es un ejemplo de cuándo un entrenador no es soberbio y es capaz de escuchar a un jugador, pensando en el bien del equipo. Consultarle a un futbolista que diriges y saber escuchar su sinceridad no es de débiles o de entrenadores que no saben manejar grupos. ¡Todo lo contrario!

Los jugadores más experimentados siempre tenemos una mirada que puede ayudar al entrenador a resolver dudas para el bien de todos.

El director técnico que lo entienda está más cerca de la sabiduría y menos cerca de los complejos y la ignorancia. Es así, mi gente. Ahora pongan este caso en una empresa. Jefes, directores, gerentes, subgerentes, dirigentes, CEO, CFO, CMO, dueños, editores, mánagers, emprendedores: aprendan de mi ‘Viejo’ Umaña. Otro “crá”.

Todo eso me recordó el video viral de Ancelotti conversando con dos jugadores experimentados del Real Madrid. Eso sí, hay que saber distinguir los consejos sinceros de los comentarios de ‘chupamedias’. Pero esa es otra historia. Nos vemos el próximo lunes, mi gente. Su amigo ‘Cuto’ Guadalupe volverá con ‘harto aguadito’.

