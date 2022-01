Mino Raiola es uno de los agentes más poderosos en el fútbol de Europa. El representante nacido en Italia, de 54 años, intentó ser futbolista, pero su poca perseverancia para la disciplina deportiva lo alejó de las canchas, eso no detuvo su ascenso alas grandes ligas donde es requerido por Real Madrid, Manchester United, Juventus o el mismo FC Barcelona. Pero no siempre su historia estuvo marcada por el éxito, esta es su historia de superación.

El empresario italiano maneja los destinos de las principales figuras del ‘Viejo Continente’ como el noruego Erling Haaland y de otras estrellas consagradas como Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Gianluigi Donnarumma o Matthijs de Ligt y su fortuna se acerca a los 100 millones de dólares según la revista Forbes

La historia de Carmine Raiola, como fue inscrito en su partida de nacimiento en Nocera Inferiore, empezó el 4 de noviembre de 1967. El pequeño fue uno de los 50 mil habitantes del pueblo cercano a la tradicional Nápoles. Pero la familia del ahora empresario tuvo que mudarse a los Países Bajos cuando aún no cumplía un año de nacido. Su padre trabajaba como mecánico de autos en Haarlem logró juntar un capital para abrir una pizzería a la que le puso ‘Napoli’.

Mino Raiola maneja siete idiomas y tiene una relación personal con sus representados (Foto: La Gazzeta Sportiva)

Mino Raiola: De ‘pizzero’ a millonario

El padre de Mino Raiola le dedicó todo su esfuerzo a su emprendimiento “Trabajaba 18 o 20 horas al día. Él estaba en la cocina y cuando cumplí 12 años me fui a trabajar con él. Solo podía lavar los platos. Hasta ahora me gusta gusta lavar los platos. Me da una especie de paz limpiar cosas, ves el resultado inmediato de tu trabajo”, contó el millonario empresario.

Como todos los jóvenes de su escuela probó convertirse en futbolista en las divisiones de menores de Inferiores del HFC Haarlem, el equipo más popular de su ciudad, pero sus condiciones no eran sobresalientes, así que con 19 años renunció al fútbol y como hizo buena amistad con el presidente del club, empezó a trabajar como director deportivo del Haarlem, pero con poco presupuesto en sus manos solo le quedó renunciar al poco tiempo.

Sin chances con la pelotita, estudio Derecho en la Universidad, pero también lo abandonó tras darse cuenta que lo suyo eran los negocios. Ese año compró un restaurante de McDonalds, lo refaccionó y lo vendió al doble de lo que invirtió. Con ese capital fundó Intermezzo, su actual agencia de representación de jugadores.

Raiola maneja una exclusiva cartera de jugadores en las ligas mas importantes de Europa (Imagen: @Tuttomercato)

Mino Raiola: Bergkamp su primer pase estrella

Los Países Bajos se convirtió su centro de operaciones y por su facilidad con el idioma empezó a negocias a los jugadores neerlandeses en Italia. Bryan Roy, extremo izquierdo del Ajax, fue su primera venta al Foggia en 1992. Pero su primera gran comisión la logró al año siguiente cuando cerró el fichaje de Dennis Bergkamp al Inter de Milán, por 10 millones de euros una fortuna para el mercado de esa época.

¿Por qué Zlatan Ibrahimovic lo hizo millonario?

Después descubriría a Pavel Nedved y lo hizo estrella de la Serie A con una importante transferencia 2001 de Lazio a la Juventus en 45 millones. Pero quien más dinero le haría ganar hasta el momento ha sido Zlatan Ibrahimovic. El sueco aparecía en Ajax y desde ese momento no dejó que nadie manejara sus transferencias que hasta la fecha acumula 170 millones de euros.

Zlatan Ibrahimovic aún recuerda el primer consejo que le dio Mino Raiola tras hacer su primer gran contrato “Vende tu Porsche y empieza a entrenar duro si quieres ser millonario”, El sueco le hizo caso.

Una de las ventajas del empresario es que maneja como pocos es manejar siete idiomas distintos por lo que puede manejarse de la mejor manera con presidente de clubes y directores deportivos de toda Europa. Holandés, italiano, francés, inglés, alemán, español y portugués. A diferencia de su colega el portugués Jorge Mendes, empresario de Cristiano Ronaldo, mino tiene menos clientes, pero tiene trato con todos ellos y pelea cada contrato personalmente.

