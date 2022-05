¡Mi gente! ¡Ustedes! ‘La fe de Cuto’ con Donny Neyra va a sacar chispas con sus historias inéditas. Al igual que su amigo ‘Cuto’ Guadalupe, Donny viene del rico Callao. Él es hijo ilustre de Ciudad del Pescador. Es el primer hijo peruano de Ricardo Gareca, el hermano mayor de Christian Cueva.

En todos mis programas busco que mis invitados, con quienes me crucé en las canchas o compartí en camerinos, muestren su lado humano, las historias que mantuvieron ocultas con jugadas, goles, faltas, ampays, giras, aciertos y errores con la pelotita. Con mi querido Donny no ha sido la excepción.

Porque los hinchas se olvidan de algo que es clave: el futbolista, antes de ser futbolista, es una persona. Un ser humano con aciertos y errores, con defectos y virtudes, historias superadas y otras no resueltas. Y eso es lo que quiero presentar en cada edición de ‘La fe de Cuto’. Claro, por supuesto, con su aguadito, con rico ajicito, sazón y sabor que a ustedes les encanta. No sean soberbios.

Así que, como dice Héctor Lavoe, vamos a reír un poco. Y, por qué no, a reflexionar. Donny Neyra, mi hermano, salimos de abajo, sufrimos, ganamos y aquí estamos. Una muestra más de que la fe, la fe es lo más lindo de la vida.

Donny, ¿de qué barrio eres?

Soy oriundo de la Ciudad del Pescador. Ahí me inicié en el fútbol, me llevaron a jugar a Unión Riera, ‘Pescadito’.

Riera…

Claro pues, el tío ‘Pescadito’, que tiene 100 años y sigue vivo. De ahí pasé a un equipo al América, de mi barrio, ellos me echaban mis monedas. Tú sabes que uno caminaba con moneda porque estábamos mal.

No había para comer.

Luego un amigo me invita a Sipesa y me derivan con Teodoro Guchi.

¡Teodoro Guchi fue mi entrenador en Cantolao! Un saludo para él.

Y ahí llego a jugar con Éxar Rosales, Carlitos Fernández, tu sobrino Jefferson Farfán, y de ahí Teodoro me manda a Cantolao con profe Guty y ahí comienzo a jugar en Cantolao y comienzo a escalar.

Pero, ¿cómo era tu barrio?

Ohhh, en mi barrio... ahí aprendí a jugar viendo a mis hermanos, a mi cuñado.

¿Cuántos hermanos son ustedes?

De parte de mi mamá somos cuatro, después mi papá tuvo dos y mi mamá uno, pero son menores que yo. Pero de mi papá y mi mamá somos cuatro. A mi hermano mayor lo veía jugar, ¡mi hermano metía más candela...!

DÓNDE APRENDIÓ A JUGAR FÚTBOL DONNY NEYRA

¿Era bravo?

Era de los que iba pelota o jugador, pero a veces no pasaba ninguno. Atrás era malo, era malo, era malo.

No te dejaban jugar.

No, alcanzaba la pelota, pero ahí con ellos, ahí estaba en la pomada, formé mi carácter en el fútbol.

¿Y de ahí?

Fui caminando a Cantolao, nos becan a un grupo importante de chicos que eran menores al colegio Alfonso Ugarte, en el año 98. Íbamos a reforzar un a un colegio en Cañete, ahí estaba Éxar Rosales, los hermanos Uribe, ‘Calancho’ Fonseca y Jefferson Farfán también estaba. De ahí me jalan al Colo Colo de Chile.

DONNY NEYRA: COLO COLO, SUB 17, LANÚS Y MÁS

¿Cuéntame eso, cómo fue?

Claro, estuve allá en Chile, tuve mi pasantía cerca de 2 o 3 meses fui con mi mamá. Y como mi mamá tiene familia chilena, entonces fue a ver a su familia, aprovechó a ver a su familia, y yo me quedo en Santiago jugando.

¿Qué pasó?

Tuve la dicha de haber jugado una Copa Nike allá, pero lamento no haber podido tener los recursos. Viajé para jugar con 14 años y me estaban subiendo a la cuarta división. Pero, lamentablemente, cuando vengo a Lima el único teléfono que tenía para que se comuniquen conmigo era el de mi hermana. Pero ella se fue a Estados Unidos y me quedé incomunicado.

¿Luego que vino?

El profesor Luis Bolaños me convocó a la Sub-17 con 15 años. El profesor me había mapeado, pero lamentablemente, por cosas del fútbol, cosas que pasan a veces, uno no sabe, no me lleva en la lista final. Faltando 3 días me saca de la lista final, me sacó por un tema dirigencial.

Pero tú seguiste adelante...

Llegué a Argentina, a los 15 años. Fui a Lanús, vivía en esa pensión que parecía una ‘cana’. ¡Asu mare! Tenías que sobrevivir, mecharte, todo, ganarte un lugar.

Era bravo...

En la pensión, tú dejabas tu ropa tendida y al día siguiente no había. Había mucho ‘Roberto Carlos’. Tenías que mecharte, marcar tu territorio.

LA FE DE CUTO. Luis 'Cuto' Guadalupe entrevista a Donny Neyra.

¿Con quiénes estabas ahí?

El ‘Pipa’ Carranza, Diego Manicero, Juan Carlos Mariño, Alonso Rey.

¿Pudiste debutar en Argentina?

Ansiaban mucho mi debut en la reserva de Lanús, esperaron cuatro meses y el día que debuto hago dos goles, uno de rebote y uno de especialidad de la casa. Tú sabes, la especialidad de la casa, me metí al bolsillo al preparador físico, al que me puteaba.

Fue un lindo día.

Fue espectacular. Tuve la suerte de tener grandes amistades, un gran amigo que se llama Leo González, su hermano juega en Boca, el ‘Pulpo’ González. Yo iba a su casa, me hospedaban, me identificaba mucho con su familia, hasta ahorita hay comunicación con él, con Diego, con todos sus hermanos.

Qué lindo que tengas comunicación con ellos.

Mis compañeros se peleaban para que yo vaya a su casa... una semana iba a la casa de cada uno, paraba mucho con Leo, también de Matías Pérez, que ahora está en Muni.

Y ahí te encuentras con Juan Carlos Mariño.

Claro, con Mariño, Alonso Rey.

SPORT BOYS: EL DEBUT PROFESIONAL

¿En qué momento regresas a Perú?

Yo estaba en Boys en el año 2000, quería firmar contrato pero no me dejaban. Por un lado, los de argentinos y acá Cantolao tampoco quería.

¿Y qué sucedió?

Me quedé en Boys, pero no pude jugar ya que no firmé contrato. Y luego llego a la sub17 con ‘Chalaca’ Gonzales, entrenaba en Boys por la mañana, y en la tarde iba con Chalaca a la Sub-17. De ahí voy al Sudamericano en Arequipa.

¿Con qué jugadores?

Estaba Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, estaba Cruzado.

EL APODO DE PAOLO GUERRERO Y JEFFERSON FARFÁN

Era una banda.

Uy, con Agustín y con ‘Pichirrín’.

¿Cómo? ¿Quién es ‘Pichirrín’?

‘Pichirrín’ es Paolo Guerrero y Agustín es Jefferson Farfán, él voltea, pero puja.

¿Y por qué ‘Pichirrín’?

Esa chapa le dicen de chibolo. Paolo Guerrero se orinaba hasta, creo, los 11 o 12 años, por eso le dicen ‘Pichirrín’. Yo siempre le he dicho Pichirrín, la última vez que lo vi fue en un matrimonio, “Oe ‘Pichirrín’!”, le grité y volteó... tiene un tic, ¿has visto?

¿Cómo es eso?

Mira, hace así, no lo has visto a Paolo, cuando tiene su tic, para así. Se chupa acá y se huele.

¿Y de Jefferson?

El otro te agarra la oreja.

DONNY NEYRA, PAOLO Y FARFÁN: AMIGOS Y RIVALES

Tú los conoces bien.

Lo que pasa es que nosotros nos veíamos siempre porque nos cruzábamos en las división menores y siempre había esa rivalidad. Y, aparte hay una afinidad, de chibolos siempre hemos competido y hasta que un día le metí un viaje en Cantolao a ‘Pichirrín’ Guerrero.

¿Qué pasó, cuenta esa?

La de ‘Pichirrín’, estaba que nos ganaba Alianza Lima en mi cancha en Cantolao, no podía perder.

¿Cuánto estaban ganando?

1-0 con gol de ‘Pichirrín’.

¿Qué hiciste?

Voy a un córner y regreso, lo encuentro en medio campo y no sé cómo le metí un combo en la cara, descarado, se metió el profe Guty.

Se armó la bronca.

Se metieron los padres, ¡todos! Se acabó el partido porque si nos dejaban, el segundo tiempo había empezado, le ganábamos, le volteábamos el partido, ya lo teníamos encima y hago la del 8, hago el recontra cagadón.

¿Y te expulsan?

No, qué me van a expulsar. El profe se metió y la gente también porque le había pegado a ‘Pichirrín’, él se quedó tirado como media hora.

No la vieron.

Nadie había visto nada, solamente le metí su guantazo.

Y lo bajaste.

Acabó el partido ahí nomás, desde ahí ‘Pichirrín’ me agarró un miedo.

¿La de Agustín cómo fue?

Él ha estudiado conmigo en el colegio Alfonso Ugarte y estábamos en la selección. Pasa que, tú sabes que a esos dos el que los pilotea es ‘Cucurucho’.

Tony Montana, Roberto Guizasola.

En verdad Jefferson era parte del combo para ir a relajarnos. Chapábamos un viático y nos íbamos a pescar boricuas.

Pero, ¿qué pasó con Jefferson?

Fue por el control de la TV. Cambió de canal, le dije que me dé el control, que le iba a pegar. “Pégame pues”, me dice y entonces solo le hice así y le mentí un guante. Y el negro lloró y me tiro el control, pero ya ahí nomás quedó. Nos desunimos un ratito, pero de ahí nos amistamos cuando nos íbamos al cutí cutí.

EN QUÉ GASTABAN LOS VIÁTICOS DE CHICOS

¿Quiénes fueron?

Varios. El chibolo, hijo de Javier Quintana, también fueron de zapato roto Diego Penny y mi compadre el ‘Mudo’.

De sapos.

Les pulsearon esa vaina y dijeron “no seas malo, acá nos matan”, dijeron. Tú sabes que esos son de fierro largo, tú sabes, discúlpame compadre ‘Mudo’, te quiero mucho, pero me van a matar.

Diego Penny, mis respetos.

Me acuerdo, la gente esperaba, hacía fila para entrar y lo pulsearon a Diego Penny, mi compadre Mudo... y esa vaina estaba…

Nooo.

Asu mare, el brazo le queda chico.

Luego debutas en Boys.

De ahí, a los 18 años paso y debuto en Boys.

RAMÓN MIFFLIN, JORGE SAMPAOLI Y ROBERTO MOSQUERA

¿Alguna anécdota de ese momento?

Con Miflin me acuerdo una que jugábamos un Boys vs Cristal y tú sabes qué Ramón anda en un bolsillo con soles y otro con dólares.

¿Sí?

Cada bolsillo tenía cocos y cholas, gringas y cholas tenía. Y me acuerdo de que me voy con Paolo de la Haza, nosotros ganábamos 300 dólares, no era nada. Nos dijo: “Oigan, pezuñentos, si no ganan me botan”. Y empatamos, Cristal tenía un equipazo estaba con Flavio Maestri. El profe nos chorreó 500 soles y nosotros fuimos felices.

A ver cuéntanos una de Jorge Sampaoli.

Me le volé de la pretemporada. Me arranqué.

La fe es lo más lindo de la vida. Donny Neyra cuenta todo a 'Cuto' Guadalupe.

¿Cómo fue?

Llego del Sudamericano y me dan dos días de descanso. Y en la pretemporada vas, pero no había mucha plata para mí, había triple turno. Y Kiko Mandriotti me dice que me prepare para irme a Argentina. Así que agarré, esperé la hora del almuerzo, comí bien y me fui. Me regresé en un Chosicano, desde El Bosque hasta el Callao, hice como 3 horas hasta el Callao, bien dormido.

Llegas a jugar en Bolognesi.

Estaba Roberto Mosquera de entrenador y de dirigente estaba Claudio Pizarro papá. Mosquera me ayudó mucho y siempre se lo agradezco. Le decía que no tenía para los pasajes y el profesor me daba 10 soles cada dos días para ir a entrenar.

Qué buen detalle del profe Mosquera.

Y justo cuando lo sacan al profe le digo “me voy contigo”. “No, quédate nomás, hijo, todavía estás joven ya entenderás”, me dijo.

¿Te dolió tu salida de Universitario?

Sí, en el alma porque la ‘U’ era mi casa, ya tenía cuatro años, cuatro temporadas y decía “no quiero irme de acá nunca”. No quería salir de ahí, yo tenía que haberme quedado a pelearla. Pero como era rebelde, me fui... y me voy a Alianza Lima.

¿Cómo fue ese cambio?

Juego en Alianza Lima por pedido del presidente y me gustó haber jugado en Alianza, pero creo que podía haber tenido mejor suerte. Pero hay cosas internas que no se podían, así que era imposible luchar contra eso.

¿Qué cosas?

Cuando el técnico no te quiere, no te quiere. Por más que tú estés bien, ya no puedes hacer nada. A mí me llevó el presidente, no me llevó Costas, nunca me quiso Costas.

Pero en Universitario viviste momentos muy complejos.

Jorge Amado Nunes sacó un gran número de jugadores donde estabas tú. Ese momento fue muy complicado, Nunes que había vuelto al club, luego lo sacan y se queda su asistente Julio Gómez tras una cocinada bien sazonada.

¿En qué momento llega Ricardo Gareca?

Los últimos meses de 2007, tras la salida de Julio Gómez.

¿Cómo fue ese momento?

Omar Jorge me dijo que iba a venir un entrenador amigo. Entonces, en el primer partido de práctica, Ricardo Gareca preguntó “¿y este?”, por mí. Le respondieron que estaba entre los olvidados y dijo “hay que sacarlo para que tome sol”.

¿Cómo fue la bronca con Fano?

El día que me meché con el ‘Cholito’ Fano fue porque no le di un pase y me mentó la madre. Y eso es lo peor que me pueden decir. Tú sabes que a mí me gusta mi timba y un día antes había perdido. Y estaba con eso en la cabeza y nos trenzamos, por eso nos botan a los dos.

