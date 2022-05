Donny Neyra vuelve a los reflectores y lo hace solo por el pedido de su ‘hermano’,Luis Guadalupe, quien logró convencerlo de ser uno de los invitados de ‘La fe de Cuto’, espacio donde no solo contó sus mejores años en Sport Boys y Universitario de Deportes, sino también su accidentado pasar por Alianza Lima, donde no pudo desplegar su debido a una situacion particular.

El hijo más pícaro de ‘Ciudad del Pescador’ reveló auno de sus mejors amigos de la pelotita como en el primer puerto muchos crecen con la ambición de jugar en Sport Boys y luego llegar a Matute, per fue el cuadro crema donde le volante se sientió en casa hasta que en “ Me dolió en el alma salir de la ‘U’, era mi casa, tenía cuatro años allí, nunca queria salir de allí. debí quedarme apelearla, pero en la rebeldía dije: me voy. Al año siguiente me fui Alianza ”, confesó.

“Por pedido del presidente que llego a Alianza Lima en el 2010. Fue curioso, porque Salomón Libman me invita a su matrimnio y en la fiesta yo me acerco hasta una mesa donde estaba. Saludé a todos sin conocerlos, por respeto y estaba el presidente del club . ‘Ese chico me gusta, su actitud, su educación’, dijo y me llevó”, recordó.

Donny Neyra hizo catarsis en 'La Fe de Cuto' (Foto: GEC)

La poca continuidad y su breve pasar por Matute tuvo un responsable con nombre y apellido: Gustavo Costas. “ Me gustó haber jugado en Alianza Lima , pero creo que pude haber tenido mejor suerte, pero hay cosas internas que no se podían. era imposible luchar contra eso. Cuando el técnico no te quiere, no te quiere. A mí me llevó el presidente, pero nunca me quiso Gustavo Costas ”, aclaró.

Donny Neyra y el día que ‘Chancó’ a Paolo y ‘Foquita’

Luis Guadalupe, conocedor del inicio de Donny Neyra junto a Paolo Guerrero y su sobrino Jefferson Farfán, pidió que le cuente aquellos episodios, donde ambos goleadores peruanos conocieron el peso de la mano del volante chalaco.

“Lo que pasa es que nosotros nos veíamos siempre porque nos cruzábamos en las divisiones menores, había esa rivalidad, pero también una afinidad, de chibolos siempre hemos competido y hasta que un día le metí un viaje en Cantolao a ‘Pichirrín’ Guerrero”, dijo sobre un pasaje que siempre es recordado por Doña Peta.

Donny Neyra reconoció que su gesto con el excapitán de la selección peruana no fue el más indicado. “Estaba que nos ganaba Alianza Lima, en mi cancha, en Cantolao. No podía perder. Ellos ganaban 1-0 con gol de ‘Pichirrín’ (Guerrero). Así es que voy a un córner y cuando regreso, lo encuentro en medio campo y no sé cómo, pero le metí un combo en la cara, descarado, se metió el profe Guty, todos. Un escándalo ”, recordó.





Luis Guadalupe logró abrir la coraza de Donny Neyra (Foto: GEC)

La bronca incluyó a los entrenadores, padres y madres de familia, donde la mamá del ‘Depredador’ tambien repartió ‘regalos’. “ Se metieron los padres, ¡todos! Se acabó el partido, porque si nos dejaban... El segundo tiempo recién había empezado, le ganábamos, le volteábamos el partido, ya lo teníamos encima y hago la del ‘Chavo del 8′, hago el recontra cagadón. Lo más loco es que ni siquiera me expulsaron, por haberle pegado a ‘Pichirrín’. Desde ahí me agarró un miedo.. . ”, relató el chalaco.

Jefferson Farfán también probó ‘matamosca’ de Donny Neyra

Cuto Guadalupe también pidió que le contara como ‘bautizó’ a su sobrino Jefferson Farfán. “Él ha estudiado conmigo en el colegio Alfonso Ugarte y estábamos en la selección. Pero ya en la selección tú sabes que a esos dos (Paolo y Jefferson) el que los pilotea es ‘Cucurucho’, Tony Montana, (Roberto Guizasola). En verdad, Jefferson era parte del combo para ir a relajarnos. Chapábamos un viático y nos íbamos a buscar boricuas ”, reveló Neyra hasta el doloroso incidente.

Pero a la hora de imponer respeto no se negocia ni con los amigos. “ Fue por el control de la TV. Entró el cuarto, cambió de canal, le dije que me dé el control, que le iba a pegar. ‘Pégame, pues’, me dijo y entonces solo le hice así (hace un gesto con el brazo) y le mentí un guante . El negro lloró y me tiro el control, pero ya ahí nomás quedó . Nos desunimos un ratito, pero de ahí nos amistamos cuando nos íbamos al ‘cutí-cutí’, dijo con nostalgia de esos tiempos.