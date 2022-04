En el futbol, como en la vida, la audacia es determinante para alcanzar los sueños. El profesor Tito Chumpitaz es el descubridor de los mejores talentos de este siglo y tuvo al frente a un desconocido Edison Flores, que antes de llegar a Universitario de Deportes y ser figura de la selección peruana, hizo su mejor jugada para iniciar su carrera como futbolista. Una historia que nadie contó, pero que hoy suma al mito del jugador más carismático del equipo de Ricardo Gareca.

PREGUNTA: Tito, narra cómo llegó ‘Orejita’ Flores a tus ‘manos’.

RESPUESTA: Álvaro Barco había contratado nuestra academia ‘Héctor Chumpitaz’ para que nutriéramos las divisiones menores de la San Martín.

PREGUNTA: Continúa esa historia, por favor...

RESPUESTA: Fue por esa razón que realizamos una convocatoria para niños de 12 años, dónde llegaron cerca de 400 chicos.

P: ¿Allí apareció él?

R: Las pruebas consistían en físicas, de velocidad y de fútbol y uno de ellos rendía muy bien, pero todos decían que era muy chiquito.

P: ¿Tú pensabas lo mismo?

R: Sí, pero también estaba seguro qué iba a crecer.

P: ¿Era tan bueno?

R: Siempre he destacado que es muy inteligente para jugar. Obviamente era de los mejores.

EDISON FLORES Y LA MENTIRA PIADOSA PARA JUGAR AL FÚTBOL

P: ¿Y qué siguió?

R: Se hizo titular, pero como teníamos que jugar el campeonato, pedimos papeles a todos y descubrimos que nos había engañado.

P:¿Qué pasó?

R: No tenía 12 años como afirmó, sino 10. Por quedarse, había inventado que tenía más edad.

P: ¿Qué siguió?

R: Empezó a destacar, llegó a la selección de menores y su papá, que era quien lo traía, un día se me acercó a la oficina.

P: ¿Qué te dijo?

R: Allí tengo el rostro de mi padre Héctor y señaló la pared: ‘Allí falta la foto de mi hijo’. Solo me sonreí.

EDISON FLORES ERA HINCHA DE ALIANZA LIMA

P: ¿La mamá siempre estaba con él?

R: Nunca vino ella, solo el señor y el abuelo. Te cuento algo más.

P: Dime...

R: Edison, por su padre, decía que era hincha de Alianza, pero acá lo hicimos de la ‘U’ y por eso empezó a amar a Universitario.

P: ¿Es un chico agradecido?

R: Cuando se fue a Villarreal, vino a decirme: ‘Yo sé de dónde he salido’. Pero la verdad, nunca más ha vuelto.

KEVIN QUEVEDO Y TITO CHUMPITAZ

P: También nació en tu escuela Kevin Quevedo...

R: Todos saben eso, pero él dice que no hicimos nada por él. Lo he llevado a Ascovinchos, en equipos de Liga, no puede negar eso.

P: ¿Por qué no se quedó en la ‘U’?

R: Roberto Chale no lo quería, me dijo que lo veía desubicado.

P: ¿Él quería estar en Alianza Lima?

R: Primero me dijo que no quería que su papá esté en la negociación, luego que le daban muy poca plata los ‘Blanquiazules’.

PIERO QUISPE: SUS INICIOS

P: Piero Quispe es otra de tus ‘estrellas’

R: Un día llegó y la secretaria, que viene observando mucho fútbol de menores, al verlo entrar, lo recordó de otro campeonato y me dijo: ‘Ese chiquito juega muy bien’.

P: ¿Cómo reaccionaste?

R: Le dije que no diga nada, que había que verlo.

P: ¿Respondió a las expectativas?

R: Ese mismo día lo becamos.

TITO CHUMPITAZ Y LA SELECCIÓN PERUANA

P: El 2009 fuiste designado para dirigir la Sub 20 en el Sudamericano de Venezuela y no te fue bien

R: Aposté por los más experimentados y ellos me fallaron.

P: ¿Por quién te jugaste?

R: Un caso, por ejemplo, Damián Ísmodes, que hacía su carrera en España. Jugó 5 minutos del primer partido ante Colombia y se lesionó.

P: ¿Otro?

R: Carlos Zambrano, fue expulsado 2 veces. A esas circunstancias me refiero.

REIMOND MANCO Y SU BUENA CONDUCTA

P: Permitir que Reimond Manco lleve a la enamorada a la concentración, fue terrible

R: Es que ese día era de visita, estaba en un lugar permitido.

P: ¿Reimond Manco fue tu peor ‘problema’?

R: No, se portó muy bien, contrario a lo que todos pueden creer.

P: ¿De verdad?

R: Antes de ese campeonato, tuvimos una gira en Argentina.

P: Correcto, así es...

R: Él me pidió permiso un par de horas. Le pregunté para qué y sabes qué me respondió.

P: ¿Cuál era esa poderosa razón?

R: Es que quiero llevar a Luis Advíncula a que se compre algo y también lleve algo a su familia. No tiene dinero para hacerlo.

P: A propósito de Lucho, recuerdo que era centro delantero y lo pusiste de marcador

R: Primero de volante por derecha y no por ello, voy andar diciendo que fui quien lo descubrió en su verdadero puesto.

EL FUTBOLISTA DE NACIMIENTO

P: Trabajas con niños, te quiero preguntar: ¿El jugador nace?

R: Si y también se hace. Si no, ‘Chemo’ del Solar nunca hubiera jugado al fútbol.

P: Tengo que preguntarte por Don Héctor, tu padre...

R: Nunca lo he visto borracho, jamás le ha puesto la mano a mi madre. En mi vida vi que se siente en la mesa y hable mal de alguien.

P: Gracias por tus recuerdos y que sigan surgiendo promesas de nuestro balompié.

R: Siempre me van a encontrar en este campo que tenemos de años, acá en Trapiche. Un gran abrazo.

