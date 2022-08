¡Mi gente! ¿Cómo están? Ya estamos aquí con el ‘aguadito’ que tanto les gusta. Después de la segunda parte de la entrevista al gran Alex Magallanes ‘Maga’, quien contó sus anécdotas con ‘Ñol’ Solano, Franco Navarro y Julinho en ‘La Fe de Cuto’ regresamos con un tremendo programa con el cajamarquino Edson ‘Cheta’ Domínguez.

El gran ‘Cheta’ nos cuenta el origen de su famoso apodo y cuenta anécdotas de los 10 años que jugó en la ‘U’ y de sus 18 años en el fútbol profesional.

Además, ‘cheta nos cuenta sus orígenes en el fútbol y de cómo no hizo categoría de menores. Finalmente habla de las veces que lo confundieron con otros futbolistas, hasta a Cuto le pasó. Arrancamos, mi gente. Y ya saben, jamás olviden de que la fe es lo más lindo de la vida.

¿Cómo nace tu chapa de ‘Cheta’?

Es de toda la vida. Ese es un apodo que viene de familia cuando nací no podía pronunciar mi nombre, no podía decir Edson, entonces mi papá que era fanático del fútbol ese momento después del mundial del 70 había un jugador uruguayo Ancheta.

¿Ancheta?

Decía ‘Cheta’ y me quedé con ‘Cheta’, así me dice toda mi familia.

Y dime, ‘Cheta’ ¿Cuándo empieza tu carrera en el fútbol?

En realidad no hice divisiones menores. En provincia no hay academias, ahí juegas al fútbol porque te gusta y comencé siendo seleccionado en el colegio, en esa época habían los torneos interescolares.

Esos torneos eran importantes...

Así es. Justo en esa época me tocó ser jugador de mi equipo San Ramón de Cajamarca y llegué a ser capitán, me acuerdo que en tercer año de secundaria ya estaba en la selección del colegio, esa fue la vitrina, para que me vieran UTC y se interesó.

¿A los cuantos años?

Llegó al UTC a los 17 años. Entonces. A esa edad estaba siendo un jugador profesional.

Y una anécdota de ese momento.

Arranque de titular, jugábamos con el Grau de Piura, ganamos ese partido y con gol mío, imagínate. Ganamos 1 – 0, meto el gol y de ahí comenzó mi historia en el fútbol.

‘Cheta’ Domínguez se reencontró con Cuto Guadalupe en una nueva edición de 'La Fe de Cuto' (Foto: Trome)

SU PASE A LIMA Y SUS INICIOS

Ahí inicia tu carrera y luego te vienes a Lima.

Sí, para el 92 llego al San Agustín.

¿Te costó adaptarte a Lima?

Es otra realidad, pero siempre tuve la meta de ir escalando, es muy distinto a estar en provincia, salir de tu confort, pero igual te acostumbras y tienes que salir adelante.

A mitad del 94 te vas a jugar a El Salvador.

Sí. Había un acuerdo para el año siguiente ir a Universitario, pero no podía arreglar por San Agustín ya que en ese tiempo había la famosa prórroga de los contratos. Por eso decido irme a jugar por medio año a El Salvador.

¿Cuéntanos esa experiencia?

Tuve la opción de ir a jugar a México, pero finalmente me voy a El Salvador porque habían peruanos jugando allá.

¿Quiénes?

Ahí conozco a ‘Chochera’ Castillo que estaba en un equipo que se llama El Águila, también compartimos con los peruanos Raúl ‘Mostro’ Hurtado y Fidel Suárez.

Una anécdota.

Nunca me voy a olvidar que un día fui a comer y encontré un ceviche. Ese día dije es el día de mi suerte. Pedí ceviche y me lo sirvieron con tomate. Fue terrible. Quedé curado.

En el 95 llegas a la ‘U’.

Llegué con el entrenador Fernando ‘Gato’ Cuellar. A él lo tuve un pequeño tiempo en el San Agustín, ya me conocía, pero todo fue impresionante en la ‘U’. Gracias a Dios tenía las características que quería la ‘U’, la garra, las ganas de no perder y ahí teníamos a uno que siempre fue un líder, el ‘Puma’.

El ‘Puma’ le ponía chapa a todo el mundo. Él me acuerdo que le decía Cris a ‘Cheta’ por Cristian Castro. Lo qué pasa que había un espejo y ese espejo estaba ahí saliendo de la ducha, ahí está este señor y era una cosa se metía una batida con Óscar Ibáñez con ‘Cheta’, se peleaban el espejo.

Cada uno tenía su estilo.

Y el ‘Puma’ te decía Cris, eres igualito a Cristian Castro, qué lindo eres, Cris, hazme el amor y el ‘Puma’ estaba totalmente desnudo. Jajaja.

El Puma te salía con unas cosas. Jajaja.

‘Cheta’ se agarraba con Óscar, también era vanidoso, se ponía su laca, su peinado.

No a veces ya lo hacíamos para darle cólera a toda la gente, era parte de la joda.

Hemos pasado unos momentos inolvidables.

Éramos una familia acogedora. Cuando almorzabamos en el club cuando estaba la tía Margarita. Lindos momentos. Al inicio concentrábamos en el ‘Lolo’ Fernández y luego en el hotel Ariosto de Miraflores. Me siento orgulloso de todo lo vivido en Universitario.

‘Cheta’ Domínguez se reencontró con Cuto Guadalupe en una nueva edición de 'La Fe de Cuto' (Foto: Trome)

LO CONFUNDÍAN CON IBAÑEZ

Mi gente de La Fe de Cuto esta anécdota les voy a contar nos pasaba a ‘Cheta’ y mí y a muchos en el equipo de los que estábamos en esa época en Universitario. A ‘Cheta’ siempre lo confundían con Óscar Ibáñez y a mí me confundían con Esidio, a Alfonso Dulanto también lo confundían con ellos.

En esa época nos confundían mucho y viajábamos y salíamos juntos del estadio al hotel o del hotel salíamos y te confundían y muchas de esas veces o salía Ibáñez o salía yo adelante a mí me decían Ibáñez, que feo me han visto decía yo, pero son anécdotas que nos pasaba, también me decían Dulanto, muy pocas veces, pero con Dulanto también nos confundían, a él le decían Cheta o Ibáñez o Dulanto y así de verdad y a ti te pasaba lo mismo con Esidio.

Yo me reía nomás.

Cuto entraba salía Esidio, igual Cuto, pero esas anécdotas que tienes y cuando le molestaba Óscar.

Óscar Ibáñez se molestaba, se ofendía, yo lo tomaba normal porque Esidio, un pan de Dios, pero estos dos incluso si no me equivoco concentraron juntos en una época.

Una época también concentrábamos juntos. También nos confundían con el doctor Jaime Vásquez.

A él también le pusimos su chapa ‘Cheta’, me has hecho acordar que buena, pero él se sentía orgulloso, él no se molestaba y se mataba de risa.Tú te quedas en la ‘U’ del 95 al 2005.

Estuve 10 años en la ‘U’.

¿Qué recuerdas más?

Fuimos un gran grupo creo que ahí estuvo el éxito de hacer equipos sólidos para ganar el tricampeonato.

LAS ANÉCDOTAS DE CUTO GUADALUPE

Mi gente le voy a contar una anécdota del ‘Cheta’ Domínguez, fue la primera y la única vez que te vi gastar y picadito. Sufría con las colectas para ayudar a varias personas. Llegaba el ‘Puma’ y decía hay que poner tanto y la cara del ‘Cheta’ se transformaba y yo me acuerdo de Óscar decía, pero José tú crees que podamos hablar con los dirigentes como para que ellos pongan, no, nosotros vamos a poner, pero ‘Puma’, pero podría ser, no nosotros vamos a poner.

Jajaja.

Acá hay otro momento. En el partido entre Universitario contra Peñarol en Montevideo por la Copa Libertadores y pasó algo histórico porque Peñarol, venía de una racha de muchos años sin perder en su casa el estadio Centenario, tenía a Pablo Bengoechea. Ese partido lo ganamos 2 a 1. Un triunfo histórico.

Regresamos al hotel a celebrar, habíamos ganado. Yo concentraba con el ‘León’ Rodríguez, recuerdo que estaba con fiebre, pero estaba volando en fiebre, temblando por la fiebre, le voy a pasarle la voz al doctor Alva, voy y le digo doctor el ‘León’ Rodríguez está volando en fiebre. ¿Así? Ah ya, llama a Aeroperú. El doctor estaba sazonado. Jajaja.

Cómo nos reíamos con el doctor Alva.

Se comenzaron a matar de risa. Volviendo al tema, al día siguiente salíamos temprano, a primera hora, toda la gente, los guerreros desarmados, tú sabes y viajábamos con terno, todos en el bus con un turrón doña pepa, hasta que la gente dijo falta el ‘Cheta’ en eso sale de la puerta del hotel, lo estaban ayudando con la maleta, lo fueron a rescatarlo, parecía la película rescatando al soldado Ryan, en el bus ‘Cheta’ andaba con la corbata por acá. Llegamos al aeropuerto en el Duty Free comprando perfumes fue la última vez que lo he visto a cheta gastando porque después sacarle un sol a ‘Cheta’ era prácticamente imposible.

Jugaste 18 años.

En el fútbol profesional son 18 añitos. Me fui cuando tenía que irme porque dije ya no más, sin lesiones, me fui en el momento justo creo.

TE PUEDE INTERESAR.