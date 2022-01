Edwin Cardona dejó Boca Juniors y la prensa ya especula que su lugar podría ser ocupado por el peruano Christian Cueva. Pocos saben que el buen jugador colombiano pasó uno de los momentos más duros de su vida hace 3 años, un episodio por el que subió 7 kilos de peso y estuvo a punto de retirarlo del fútbol profesional.

El cafetero era una de las piezas infaltables en la selección tricolor no solo por lo que hizo en el fútbol mexicano con Monterrey y su consolidación en Boca Juniors. El jugador parecía vivir en la cresta de la ola, pero esto lo llevó a hacerse amigo de los excesos y la indisciplina.

Es por eso que, pese a lo que había hecho en la Eliminatorias a Rusia 2018, el argentino José Pekerman decidió borrarlo de la lista de jugadores que viajaría a la Copa del Mundo de la FIFA, un golpe que rompió el corazón y todos los sueños del volante cafetero.

Edwin Cardona la razón por la que subió 7 kilos y casi abandona su carrera (Video: @chrismendez)

Edwin Cardona: “Sentí un vacío en mi corazón”

“Nunca se me va a olvidar esa llamada de un día sábado. Regresaba de cenar con mis hijos, de Medellín. Estaba manejando y entre en shock. El auto se iba manejando solo, sentí un vacío en mi corazón. Llegué a mi casa, me hice el fuerte”, contó el colombiano en el programa ‘Liderazgo sin censura’.

El jugador entró en un remolino emocional que terminó por hacerse daño a sí mismo y perjudicando su herramienta de trabajo, su físico. “Cuando vi el primer partido del mundial, se rompió algo. Yo estaba en el crecimiento de conocer al Señor y ese día dije: ‘porque señor yo venía confiando en ti’. Fue como un tropiezo, subí como siete kilos”, recordó.

El jugador no podía recuperarse de ese bache y con esa carga se presentó a su equipo. “Cuando llegué a la pretemporada de Boca Juniors, después del Mundial, veía que mis compañeros lo jugaron... yo no quería saber nada de jugar, ni que me hablen de Dios. Tuve problemas también con mi familia porque me aislé y pensé solamente en mí, entré en una burbuja”, para el programa de YouTube el exjugador xeneize.

Carlos Zambrano hizo una gran amistad con Cardona (Foto: Olé)

Edwin Cardona: “En un momento no tenía a nadie a mi lado”

La soledad, la depresión y la angustia acompañaron a Cardona peligrosamente esos meses. “En un momento me encontré solo en el departamento, no tenía a nadie. Regresaba de entrenar y no sabía prepararme la comida. Hasta que mi esposa me habló y volvió a trasformar mi vida. Me hizo ver que no podía echar a la basura 10 años de mi vida en familia”, expresó.

“Yo vivó para que a mis hijos no le pase lo que nos tocó vivir, que no teníamos un plato de comida. Hoy prefiero que ellos coman aunque yo no lo haga. Yo salgo a trabajar por ellos. Hoy entiendo que primero tengo que ser líder en mi casa y después en mi equipo”, reconoció el futbolista.