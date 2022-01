El ‘Cholo’ es una leyenda viva del fútbol peruano y por eso es querido por todos. Con Hugo Sotil no hay problemas de camisetas porque con la selección peruana la ‘rompió’ se ganó la última Copa América en 1975. Es por eso que muchos hicieron hasta lo imposible estar cerca uno de los ídolos de Barcelona, como el caso que te cuenta Mr. Chipi.

Hace algunos años Eugenio La Rosa se puso en contacto con el ‘Cholo’ y le dijo “Hugo es cumpleaños de un empresario japonés que es hincha tuyo y sus hijos quieren que estés presente. Tu presencia será uno de los regalos”. El crack, humilde, como siempre, aceptó la invitación y dejó todo en manos del exdelantero de Alianza Lima. “Negrito, tú arregla todo y me dices qué días es y yo voy”. El hermano del ‘Tanque’ hizo la gestión y la cantidad ofrecida le pareció correcta al ídolo del Barcelona.

El día de la reunión ‘Chispeao’, conocedor de lo inquieto que es Hugoi Sotil, fue temprano hasta la casa de San Luis, para que no se vaya a otro sitio y quede mal con el agasajado. Cuando llega al barrio el ‘Cholo’ estaba por subir a un carro con rumbo desconocido. ¿Dónde vas Hugo? a las doce nos recogen para el almuerzo, no podemos fallar.

Hugo Sotil intentó escapar, pero ‘Chispeao’ se puso fuerte

El crack, que no esperaba la marca de ‘Chispeao’, respondió con confianza “No te preocupes, yo llego”. La Rosa se puso a sudar, sabía que dejarlo ir era olvidarse del compromiso y se puso fuerte y no lo dejó subir al auto. “No vas a ningún lado, ya está todo arreglado y no vas a perder tu dinero”, dijo con convicción el de Puente Piedra. “Está bien, voy a descansar me avisas cuando lleguen, espera afuera”. Eugenio se quedó en la puerta de la casa como si fuera policía.

Hinchas se desvivían por conocer a Hugo Sotil (Foto: GEC)

A la hora pactada llegó un auto de lujo con chofer para recoger al ídolo. Hugo Sotil, que seguía molesto por no haberse podido escapar, no quiso subir al carro y puso como condición ir en el Volkswagen escarabajo de su amigo. Cuando llegaron a la ceremonia, al ‘Cholo’ lo ubicaron en una sala junto a La Rosa y su acompañante. El compadre de Johan Cruyff era el regalo sorpresa para el dueño del santo. Los familiares hicieron entrega de sus presentes, algunos hijos llegaron del extranjero y el homenajeado se puso alegre.

Antes que la orquesta a empezara a tocar, uno de los hijos cogió el micrófono y anunció la presencia del autor del tanto que nos dio la Copa América del 75. Al dueño del santo se le llenaron los ojos de lágrimas y no podía creer que esté en su cumpleaños. Al excrack le sorprendió que alguien con tanto dinero lo admire tanto y se puso nervioso, pero luego entró en confianza. El empresario mandó a traer álbumes de fotos de la época de oro de Sotil y camisetas del Deportivo Municipal para que se las firme.

Hugo Sotil quiso cobrarle un extra a ponjita y se sorprendió

Como pocas veces Hugo Sotil, enemigo de este tipo de actos, se mostró expresivo y se animó tomar un vaso de whisky e incluso ‘Pasó rancho′. El ‘Cholo’ estaba a gusto, se sentía querido y en un momento decidió llamar a su amigo ‘Chispeao’ y le dijo al oído: “Negrito, este señor me quiere mucho, creo que debemos pedir un poco más, la cag...”. La Rosa se cerró. “Cómo se te ocurre, ya quedamos en una cifra y tú me diste el visto bueno para aceptar lo que ofrecían”. Al astro no le quedó otra que fruncir el ceño y aceptar.

El 'Cholo' siempre sencillo estuvo apunto de escaparse pero fue capturado por 'Chispeao' (Foto: GEC)

Cuando la celebración estaba en su mejor momento, un empleado se acercó a Hugo Sotil y le dio un sobre con lo acordado por su presencia. El cumpleañero se percató de todo y preguntó al trabajador cuánto le habían dado al mundialista. Cuando se enteró lo pactado levantó la voz: “Cómo se les ocurre darle tan poco a mi ídolo, acaso no saben quién es Hugo Sotil”.

El agasajado llamo a aun asistente, pidió que le traigan un maletín con plata y le triplicó el bolo a la estrella. El ídolo sonrió, agradeció el gesto y le hizo un guiño a ‘Chispeao’. Cuando abandonaron el local, el ‘Cholo’ dando otra muestra de su desprendimiento del l dinero llamó a La Rosa y le regaló una buena cantidad de dólares e hizo lo mismo con su amigo.

Cuando el buen Hugo se despidió de Eugenio le dijo: “Negrito te pasaste, por eso te di alguito más. Sólo te voy a pedir un favor, a Guillermina, mi mujer, le dices que cobré lo pactado, nada de hablar del aumento del ponja”, dijo y todos sonrieron con mirada cómplice.