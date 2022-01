Esta es la historia de un muchacho que apuntaba para crack cuando apareció en Alianza Lima y muchos le auguraban un mejor futuro que su padre en Matute y en el fútbol peruano. Sin embargo las peligrosas curvas y los caprichos de una mujer lo fueron alejando del camino correcto, haciéndolo tan ‘amigo de la noche’ que hoy en lugar de pelear en lugar en el once de Ricardo Gareca se sube a la misma tabla salvadora con Reimond Manco en la Liga 2.

Contaba ‘La Tía Poco Floro’ que había mujeres capaces de levantarte e impulsarte hacía el éxito, pero otras destinadas a ‘Salarte’ como le pasó a la joven promesa vitoriana que no pudo resistirse a los deslumbrantes movimientos de cadera de la cantante salsera. El muchacho tenía poco más de 20 años cuando conoció a la señorita quien también era muy joven.

El deportista llegaba a Lima con el cartel de jugar en el fútbol en Bélgica con un contrato de tres años que lo hizo ganar mucho dinero y en su club él poseía uno de los sueldos más altos del plantel. Lo de esta parejita fue un amor a primera vista, o al menos esos creyeron ambos.

Alquiló ‘nidito de amor’ con la salsera, pero

El pelotero no se cansaba de decirle a sus más cercanos que había conocido a la ‘Mujer de su vida’ y por eso no fue sorpresa para nadie que, a las pocas semanas de ‘salir’, alquilara un departamento en Jesús María y la invitara a vivir, tras confesarle que era su gran amor. Lo que no sabía el muchacho era que la cantante llevaría con ella a toda su familia, incluido el perrito.

La mamá del pelotero y esposa de un reconocido futbolista de Club Alianza Lima le quiso ‘abrir los ojos’ y hacerle entender que era una locura lo que estaba haciendo e invirtiendo, pero el chico no ‘entraba en razón’ y remó para sacar adelante la relación, pese a la opinión de sus padres.

Perdidamente enamorado el jugador decidió ‘fortalecer’ su noviazgo despilfarrando en regalos a manos llenas para su pareja. En descargo de la salsera, es que esta era una costumbre del jugador desde que era más chico y era su táctica para acabar con la ‘competencia’ en su barrio y con algunos amigos de la pelotita, como se dice: ‘Pagando capricho’. “Mientras uno de chibolo invitaba un helado o a lo mucho una salida al cine, él venía regalaba zapatillas de marca o ropa y así campeonaba, no se podía competir con él”, recuerdan algunos de sus amigos.

Chibolo le puso tienda y cuarto para el perrito a cantante

No contento con pagar el alquiler del departamento para la familia de la atractiva cantante, el romántico decidió darle un impulso a la muchacha y le puso una tienda bien surtida en esa zona de clase media. Al poco tiempo llegó la pedida de mano, con una gran fiesta. Todo iba bien, los regalos y las atenciones eran para toda la familia.

Había que tener contentos a todos y en especial a la novia y a su mascota que llegó a tener su cuarto propio, con frigobar, pechugas de pollo y un veterinario exclusivo las 24 horas. Pero como nada dura para siempre, menos una relación basada en el dinero y el interés, empezaron las peleas y los rumores de infidelidad por ambas partes, Todo eso terminó con el cuento de hadas.

El futbolista no entendía cómo le pagaban así, después de haberles dado de todo y todo lo que hizo por su novia. Lloraba su desgracia con los compañeros de su club y confesaba como un jugador de la selección peruana lo estaba ‘atrasando’ con pana y elegancia. La situación era insoportable.

Pelotero sacó sus cosas y recibió llamada de su ‘suegra’

Un día el joven se llenó de valor, indignación y abandonó el departamento de Jesús María sin decir nada. Cuando manejaba hacía la casa de sus padres esperaba esa llamada de la ‘Patrona’ que le pidiera seguir con la relación. Estaba muy enamorado y por eso se ilusionó cuando recibió la llamada de la que pudo ser su suegra y creyó lo apoyaría para que retome la relación, pero lo que escuchó casi lo envía a un manicomio:

“Hijo no sabes cómo te queremos, pero creo que lo mejor para los dos es que cada uno tome su camino. Eso sí, no te olvides del perrito, hay que comprarle sus pechugas todos los días y las consultas del veterinario no son baratas. Nunca te vamos a olvidar”, fue el inesperado mensaje de la madre de la cantante.

Desde ese día el muchacho se prometió a sí mismo no volver a caer en lo una situación como esa, pero algunos amigos de la pelotita dicen que sigue utilizando los mismos métodos para encontrar el amor. Por su parte, la chica creció en la música y es famosa, pero por esas cosas del destino tampoco ha tenido suerte en el plano sentimental.