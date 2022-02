FESTEJOS LOS DE ANTES. Cuando la palabra de un referente era ley y no se le podía contradecir. La Selección peruana había levantado la Copa América tras vencer a Colombia en Caracas. Otorino Sartor, arquero titular, había celebrado hasta el día siguiente con sus compañeros, pero antes de irse a la cama, reconoció que no había ‘brindando’ con sus colegas de arco, Eusebio Acasuzo y José Gonzales Ganoza y los llamó para que lo acompañen.

En un principio ‘Caíco’ no quiso salir, los festejos en la embajada peruana habían durado hasta las 5 de la mañana y los jugadores estaban ‘heridos’, pero el golero campeón se uso bravo y tocó la puerta de la habitación que compartían Jaime Duarte con el tío de Paolo Guerrero y alzó la voz: " Gonzales, cómo no vas a salir, me falta celebrar con mis compañeros de puesto así que apura que quiero cortarla” gritó el ídolo de Chancay.

El trío fue en busca de un bar y no fue fácil encontrar uno abierto. Eran ya las diez de la mañana y todo estaba cerrado, pero luego de caminar varias cuadras encontraron un local en el que estaban limpiando y convencieron al dueño para que los atienda a puerta cerrada.

Otorino Sartor fue referente en ese equipo de la Copa América 1975 (Foto: GEC)

Sartor pidió seis cervezas ‘Polar’ de medio litro y el buen ‘CaÍco’, que casi nunca bebía, preguntó: ¿Tanto vamos a tomar? Otorino lo miró sorprendido y respondió “Todos los días no eres campeón de América, ya estamos en la historia del fútbol peruano”.

‘Caico’ Gonzales Ganoza cae ‘privado’ y sale en hombros

La rockola empezó a sonar con música de Hugo Blanco y su Arpa, Oscar de León, Los Pasteles Verdes y la euforia se apoderó del ‘Chevo’ y del portero titular. Gonzales Ganoza sólo acompañaba y preguntaba a qué hora se iban. Acasuzo puso sus seis cervezas y al aliancista también le tocó poner las suyas a pesar de casi no beber pero tomó poco y se puso mal.

Luego de casi 40 botellas el trío salió de local con la intención de regresar al hotel y entre Otorino Sartor y el ‘Chevo’ tuvieron que cargar a ‘Caíco’ que estaba mal porque nunca había tomado tanto. Cuando estaban a pocas cuadras de su destino, Sartor, uno de los futbolistas con mejor cabeza para parar trago del fútbol peruano, pidió tomar las dos últimas.

El problema fue que el bar elegido estaba en una pequeña cuesta y había que subir varias escaleras. Así que entre los dos porteros subieron al aliancista cargado. A la salida fue igual y cuando estaban por entrar al hotel el hermano de Doña Peta empezó a vomitar y por apoyarse en un carro lo manchó. El dueño del auto salió a recriminar al arquero y este por arte magia se recupero y empezó a caminar rápido con dirección a la concentración.

Jaime Duarte acudió al llamado de auxilia de 'Caíco' (Fotos: GEC)

‘Caíco’ Gonzales pide auxilio a ‘Chiquillo’ Duarte

Entre el ‘Chevo’ y el ‘Blindado’ calmaron al propietario del auto y le explicaron que estaban alegres por la consecución del campeonato y el incidente quedó arreglado. Al rato la dupla llegó al hotel y preguntó por ‘Caico’. José Navarro que recién de despertaba les comentó “lo acabo de ver pasar caminando como un robot, el zambo está en algo” dijo ‘Navarrito’.

Preocupados por el estado de su compañero que no solía tomar y con cargo de conciencia por haberlo obligado, subieron al piso en el que estaba la habitación de Gonzales Ganoza y encontraron al carismático portero tirado en el suelo golpeando la puerta gritando a su compañero de cuarto “Jaime(Duarte), abre por favor que el ‘Chevo’ y el ‘Blindado” están tomados y me quieren secuestrar para seguir tomando y yo no quiero”. Fue un tremendo festejo, había motivo más que suficiente para celebrar desde esa vez la Copa América nos es esquiva.

TE PUEDE INTERESAR