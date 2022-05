Hablar de Hugo Sotil, que recientemente estuvo de cumpleaños, es hablar de una leyenda de la Selección peruana. Pocos pueden jactarse de haber sido ídolo del Barcelona como Messi o Ronaldinho, además de compartir vestuario y ser compadre de Johan Cruyff. Cuando el ‘Cholo’ llegó jovencito a la ‘Blanquirroja’, pagó derecho de piso en manos de otro histórico como Ramón Mifflin, pero los papeles cambiarian rápidamete.

Si algo caracterizó siempre al buen Hugo Sotil es su humildad y a veces su ingenuidad para algunas cosas. Cuando ya era figura del Deportivo Municipal, al que había ascendido a primera división el 68, el llamado a la Selección se le resistía. Para el puesto de nueve, Didí tenía fijo al gran Pedro Pablo León y el ‘Cholo’ peleaba por se suplente del gran ‘Perico’.

La ansiada convocatoria llegó recién en 1969 luego de la clasificación a México 70. El ‘Cholo’, tímido como pocos, se adaptó bien al grupo, su fútbol era la mejor carta de presentación posible, pero sabía que había consagrados a los que había que respetar y escuchar ya que habían brillado en la clasificación al mundial. Los Cubillas, Chumpitaz, Baylón, Gallardo, Eloy Campos, ”Chito” La Torre, Luis Cruzado eran los referentes del grupo y entre estos ‘consagrados’ estaba Ramón Mifflin, dos años mayor que Sotil, pero con toda la calle del mundo encima.

Un joven Hugo Sotil no se dejó lornear por Ramón Mifflin (Foto: GEC)

‘Cholo’ Sotil: Ramón Mifflin lo agarra de ‘Lorna’

El ‘Cabezón’, que compartía habitación con su compadre Roberto Chale, tenía por costumbre leer todos los días los periódicos, así que al ver a un Sotil recién convocado lo eligió para ser el ‘muchacho de los mandados’ y de llevarle los diarios todos los días. “ Cholito, eres muy bueno y llegarás lejos, pero el más nuevo siempre debe ayudar a los mayores y más en mi caso que soy el más pintón del grupo. Por eso te elijo para que me compres los periódicos todos los días. No puedes fallar y los quiero temprano en la mesa de mi habitación ” dijo Mifflin ante la sonrisa de su compadre ‘El Niño Terrible’.

El ‘Cholo’ cumplió con el encargo durante varios días y poco a poco se fue ganando un sitio en el equipo. La suerte de Hugo Sotil cambió en febrero del 70, la selección jugó un amistoso ante Bulgaria y ganó 5-3 con tres goles del ‘nuevo’ que entró por el Lucho Cruzado en el segundo tiempo. Al día siguiente las portadas de los diarios fueron para el genial delantero que un par de años antes jugaba en segunda ,en el ahora llamado ‘Alberto Gallardo’, antes estadio San Martín de Porres.

'Cholo' Sotil fue crack en Barcelona y los hiunchas aún lo reciuerdan en España (Foto: GEC)

‘Cholo’ Sotil le ‘voltea la tortilla’ a Ramón Mifflin

Ramón Mifflin se despertó al día siguiente y no vio los diarios en la mesa y cuando se cruzó con Sotil le increpó no haber cumplido con su tarea. “ ¿Qué pasó cholo? , me levanté y no estaban los periódicos ” preguntó el ‘cabezón’. El goleador ante Bulgaria no se fue por las ramas y retrucó.

“ Anoche fui el mejor y hoy todos hablan de mí, anda y búscate otro gil. Es más, a partir de mañana tú me compras a mi los periódicos y de yapa me traes unos ‘pomos’ también ”. El amigo de ‘Pelé' y Henry Kissinger no supo que responder y se quedó callado mientras su compadre Roberto Chale se doblaba de la risa por la respuesta de crack del ‘Cholito’.

