Paulo Hinostroza el ‘Churre’ uno de los jugadores más queridos en La Victoria es una gradecido de Alianza Lima y de los ídolos que marcaron su vida como Teófilo Cubillas y César Cueto a quienes les debe no solo su carrera en el fútbol, sino también su progreso en la vida. El hijo más querido de ‘Pamplona’ recordó anécdotas increíbles entre ellas aquel esperado campeonato con el cuadro blanquiazul de la mano de Jorge Luis Pinto.

“Recuerdo que cuando campeonamos era una locura el recibimiento en Lima hubo caravanas y hasta los bomberos nos hacían sonar las sirenas. no podía llegar a mi casa. Al día siguiente de campeonar iba al mercado y todos me regalaban pollo, carne, papa, fue hermoso jamás lo olvidaré. La gente lo tiene bien marcado. Muchos papás me paran en la calle y les cuentan a sus hijos quien soy“, contó el ‘Churre’ en el programa ‘Tiro Libre’.

Paulo Hinostroza recuerda que cuando llegó a probarse a Matute vivía en condiciones precarias “Yo nací en Pamplona. Vivíamos en cuatro esteras: Papá, mamá y dos hermanos. Yo quería ser policía como mis tíos. Pero por los campeonatos en Pamplona me vio un señor que había llevado a ‘Kanko’ Rodríguez y a Marco Lovera a las infantiles de Alianza Lima”, recodó el ex alcalde de San Juan de Miraflores.

Paulo Hinostroza cuenta anécdotas imperdibles sobre Alianza Lima (Video: Tiro Libre)

‘Churre’ Hinostroza: “Por tres ‘Bicicletas’ me quede en Alianza Lima”

“A los 17 me llevan a Matute y el ‘Cholo’ Castillo me hace entrar en un partido con ‘Mágico’ Gonzales y jugamos con un equipo de la liga del Callao. El señor que me llevó me dijo: ‘Mete una huacha o una ‘bicicleta’ al ‘Cholo’ Castillo le gustan esas fintas’. Yo las hacía en Pamplona y ese día hice tres ‘bicicletas’ y el cholo me dijo: ‘¿Dónde está tu carta pase? Te quedas a jugar en Alianza Lima’”, recordó.

Cubillas junto a su 'ahijado' en Matute (Foto: Andina)

‘Churre’ Hinostroza: “Teófilo me regaló buzo y medicinas para mi mamá”

El campeón con Club Alianza Lima recordó un par de momentos claves en su vida. “Cuando termina el campeonato juvenil, me iban al Bolognesi de Tacna, prestado. Pedí quedarme entrenando en vacaciones hasta que se decida qué hacer conmigo. Un día estaba en la tribuna y venía Teófilo Cubillas, Javier castillo y el preparador físico Beltrán. Yo me bajo un escalón para que pasen y saludo: ‘Maestro, buenos días’. El ‘Nené’ volteó: ‘Tú eres Hinostroza ¿No quieres entrenar con el primer equipo?’. Ese es mi sueño, le dije. Él miró a castillo y le dijo: ‘Mañana que ‘Lobito’ (utilerode Matute) le de ropa’”, rememoró.

“Al día siguiente terminando de entrenar Teófilo Cubillas me lleva a su casa en la avenida Pardo. Yo tenía mis zapatillas ‘SinFin’. No conocía de marcas. Me regaló su buzo adidas de España 82, zapatillas. Me preguntó con quién vivía y le conté que mi mamá estaba enferma. Me dio el número de su compadre, dueño de la Farmacia Universal. Le vaciamos media farmacia ja, ja, ja”, apuntó Hinostroza recordando el noble gesto del ‘Nené’.

Hinostroza no pensó que en esa ocasión el mundialista cambiaría su vida para siempre. “Ese día me dio el consejo de mi vida, me dijo: ‘cierra los ojos imagina un cuadro que vas a aponer en tu sala y en ese cuadro pon a la persona que más amas’. Yo puse a mi madre, a mi papa y mis hermanos. ‘Ahora abre los ojos; por ellos es. Por ellos tienes que ir a delante. Yo te voy a respaldar, con la única condición que vayas siempre adelante’, eso me dijo y me sirvió para pensar esas cuatro esteras las tengo que cambiar”, compartió el ‘Churre’ uno de los recuerdos que más atesora.

'Churre' Hinostroza junto a su otro ídolo, César Cueto (Foto: Facebook)

‘Churre’ Hinostroza: “Concentré con Cueto y es noche no dormí”

También se le vino a la mente un episodio con otro crack de Matute. “A Alianza le debo todo lo que yo soy en la vida. Conocer a Teófilo Cubillas y concentrar con Cesar Cueto. Recuerdo que la primera vez que me pusieron en lista estuve esperando media hora para saber dónde dormiría hasta que el jefe de equipos me vio parado y me dijo: “César Cueto dice que le sobra una cama en su cuarto, anda para allá”. Esa noche no dormí, me quedé viéndolo y decía ‘Gracias Diosito’”

El polifuncional jugador recordó también un anécdota de su padre. “Mi papá era hincha de Sporting Cristal, pero cuando empecé a jugar en Alianza se volvió más hincha que yo. Un día en un clásico llegó al estadio con la blanquiazul y llegó al estadio por la tribuna norte y se cruzó con la barra de Universitario. Yo estaba dentro del estadio cuando un policía me avisa: ‘Churre tu papá lo están correteando’”, contó con una sonrisa. “Papá porqué no te viniste por la avenida México, le dije a mi viejito. Casi lo linchan. Ni más se puso la camiseta para ir al estadio”.

Alianza Lima campeón con Jorge Luis Pinto (Archivo)

‘Churre’ Hinostroza y el día que tomó con Jorge Luis Pinto

“Cuando campeonamos fuimos a mi casa. Antes habíamos dado cuotas para preparar comida, comprar cerveza, vino y whisky para celebrar. Hasta mi casa llegaron todos hasta el comando técnico y los dirigentes. Tanto era el respeto a Pinto que no sacábamos nada de trago”, recordó.

“Estábamos a ‘secas’ y Marquinhos se me acerca: ‘Churre saca el trago’, me dice y yo le respondo que ahí estaba le profes que no podía faltarle el respeto y me dijo: ‘Esta es tu casa’. Me acerqué al profesor para pedirle permiso y me dijo: ‘Cuando se festeja, se festeja y sacamos toda la cerveza. Fue la única vez que compartidos un trago con el profesor”, dijo con melancolía.

