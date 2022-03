Es un jugador clave para Ricardo Gareca. Otros dicen que es el diferente de la Selección peruana y sus goles en lo que va de Eliminatorias Qatar 2022 así lo confirman. Hoy pasa por un buen momento y de lo que haga ante Paraguay depende que la ‘Blanquirroja’ viva una fiesta inolvidable este martes y consiga su boleto al reprechaje rumbo a su próximo Mundial.

Ese jugador ‘pícaro’ que hoy es elogiado, no la pasó tan bien en sus inicios, cuando tuvo que abandonar su tierra, un hermoso pueblo en la sierra norteña, pata vvir en Lima y en un club importante. En un inicio fue a vivir donde un familiar, pero no se adaptó y por eso estuvo a punto de dejar el fútbol. Sin embargo, todo cambió cuando al ‘Chatito’ se le ocurrió pedirle a un dirigente del club vivir en la casa del entrenador de su equipo.

El directivo que creía mucho en el muchacho y también en el DT dio el visto bueno y todo cambió para el futbolista. Rápidamente el chico se adaptó a su nueva familia y a las calles de San Juan de Miraflores, su nuevo barrio. Hizo amigos rápido y alguno de ellos lo acompaña hasta hoy todavía. Lo bautizaron como ‘Chancaca’ y, aunque no le gustaba, aseguraba que le habían puesto el mote porque era dulce con las chicas.

Seleccionado podría, este martes, acercarse a jugar su segundo Mundial (Foto: AFP)

Jugador de selección ‘tiraba maicito’ con harta moral

El mediocampista siempre tuvo moral cuentan los que lo conocen de chico, cuando veía los partidos de Champions League decía que algún día llegaría a una liga importante y también se juraba irresistible para las féminas. ‘Tiraba maicito’ a varias chicas y para ‘ganar puntos’ impresionaba con ropa de marca, una de sus debilidades. Aunque muchos de sus amigos reconocen su raro gusto para elegir su atuendo a la hora de vestirse.

Un día el jóven crack estaba en ‘Bronca’ con una enamorada que tenía en el norte del país, pero todavía no había desarrollado el ‘floro’ de hoy, pero era admirador del verso que tenía su técnico y ‘padre adoptivo’. Así es que, para reconciliarse le propuso al ‘profe’ hacerse pasar por él en el teléfono y convencer a la norteña deciéndole cosas bonitas, a cambio el jugador le pormetía romperla en el equipo que jugaba el campeonato profesional.

Míster Chipi cuenta picardía de jugador de la selección peruana (Foto: EFE))

El técnico aceptó y una noche cuando todos dormían en casa, bajó con el muchacho a la sala y llamaron a la novia. “Que lindo todo lo que me dices, pero te escucho con la voz un poco cambiada”, dijo la enamorada. Inmediatamente el volante que serpa vital ante Paraguay, tomó el teléfono y respondió. “Es el clima de Lima, me cae mal, me afectó la garganta y por eso tengo la voz cambiada”. La jugada preparada por el jugador y entrenador salió ‘de salón’: la señorita perdonó al novio que estaba en falta, pero no contaron con un pequeño detalle.





Ampay y bronca de la ‘Patrona’ de la casa

La esposa del ‘Profe’ había escuchado toditito y cuando colgaron el teléfono y los dos se reían felices, la doña grito: " Viejo coju… te prestas para esas tonterías”. El apañador bajó la cabeza y en voz bajita aceptó que se había equivocado. El ‘Chatito’ tampoco se libró del escarmiento de su ‘mamá adoptiva’. “Hijo tienes que ser sincero. En la vida hay que ir con la verdad por delante siempre.”. El joven reconoció que estaba en falta mal y le hizo una promesa. " Perdón viejita, no volverá a suceder”.

Hoy el muchacho aspirante a enmorador es crack, no llegó a jugar la Champions League, como era uno de sus sueños, pero este martes es el llamado a romperle la cintura a los trincos paraguayos y seguro que en San Juan de Miraflores celebrarán como en los buenos tiempos si su ‘hijo’ sale ganador y llega a su segundo Mundial.

