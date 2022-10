La opinión es casi unánime. Todos los que compartieron equipo con Erick Delgado creen que el ‘loquito’ tenía todo para llegar lejos en el arco. El portero, que defendió durante años el arco de la selección peruana y de Sporting Cristal entre otros, reconoció en una nota que aparece en el libro ‘En Tus manos me encomiendo’ que muy tarde se dio cuenta que entrenando más y mejor podría haber llegado a un fútbol más competitivo.

Error de juventud

El asume que en sus inicios se dejó llevar por la adrenalina de ser joven y famoso y no se cuidó como debía. “Como a cualquier muchacho de 21 años, me gustaba salir con chicas. Y aunque no me desvelaba, no descansaba del todo bien y llegaba cansado a entrenar. Como preparador de arqueros estaba ‘Neneca’ Acevedo, que me exigía bastante, pero lamentablemente yo no respondía de la misma manera”. explicó el portero.

La llegada a la selección

Paulo Autori fue clave para que Delgado llegue al arco de la ‘blanquirroja con sólo 20 años. " Quemé etapas muy rápido. No puedo negar que fue una bonita experiencia, pero hoy me doy cuenta de que viví cosas que normalmente no pasan. A un arquero le cuesta mucho llegar a estar en el arco de la selección. Sin embargo, sin pecar de soberbia, creo que fui un privilegiado desde lo físico y lo técnico, y eso ayudó para que mi carrera se diera de esa manera” .

“Debí entrenar mejor”

El número uno de Sporting Cristal durante diez años reconoce que no trabajó como debía hacerlo y eso lo privó de llegar al viejo continente. " Ahora con 38 años, digo que si a los 20 años hubiera entrenado y me hubiera cuidado como lo hago en la actualidad, mi destino deportivo habría estado en Europa. Como ya no vale arrepentirse, trate de compartir estas enseñanzas y experiencias con los más jóvenes, buscando dejar huella en el fútbol”.

Un buen compañero

Algunos lo tildaron de especial y mal compañero pero Erick descarta eso de forma rotunda. " Al contrario, creo que fui yo quien tuvo malos compañeros. Siempre fui una persona solidaria, que peleaba por el bienestar del grupo. En mi última etapa en Cristal, saqué cara por los más jóvenes. Creo que eso me terminó pasando factura. Además, siempre ejercí un liderazgo, lo cual muchas veces no gusta. Si hubiera sido más diplomático e inteligente, muchas cosas habrían sido diferentes”. finalizó el arquero.

