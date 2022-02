El 2022 se ha convertido el segundo año sabático de Erick Delgado quien aún no ha decidido regresar a la Liga1. El golero que brilló en Sporting Cristal y en la selección peruana, no sólo destacó por sus grandes atajadas, también es recordado por sus locuras, una de ellas, lo llevó a inetentar competir con los seleccionados más ‘billetones’ del momento.

Los arqueros son los diferentes en los equipos y él no podía ser la excepción. Se le conoce como el ‘loco’ y quienes lo conocen, dicen que el calificativo le cae a pelo. Erick Delgado nunca dejó indiferente a nadie, sus compañeros lo reconocen como un gran portero y también especial, muy especial. Desde chico siempre quiso ser el mejor en todo y casi siempre lo consiguió.

A la selección peruana llegó joven y no le fue tan bien como en los clubes, pero dejó momentos para el recuerdo dentro y fuera de la cancha. Cuando alternó con los ‘consagrados’ nunca se sintió menos que nadie, él quería brillar con luz propia y si había que hacer alguna excentricidad para conseguirlo, lo hacía.

Los 4 fantásticos marcaban tendencia en la cancha y fuera de ellas (Foto: Andina)

Erick Delgado se agranda cambió todo el ‘Ropero’

Cuando empezó a frecuentar la VIDENA los seleccionados que militaban en el extranjero lucían ropa de diseñador, relojes del valor de un auto, maletas de exclusivas y celulares de altisima gama. Los más chicos del grupo ‘cuchicheaban’ asombrados entre ellos y se preguntaban cuánto gastaban los ‘Europeos’ en esos caprichos. El ‘loquito’ como el más rankeados de los locales les dijo: “Eso no es muy caro, yo también tengo”.

A los pocos días, el portero llegó a entrenar con el mismo outfit de los ‘4 Fantasticos’ y hacerle ver a los más chicos que también tenía billetera para mejorar el ropero, pues era el mejor portero del medio. La situación se repetía cada vez que había una convocatoria del equipo de todos. Si el ‘Depredador’, la ‘Foquita’ o el ‘Bombardero’ lucían una casaca de 3 000 dólares, él no se hacía problema, la buscaba en las tiendas y pasaba la tarjeta. Si no la encontraba, la mandaba a traer del extranjero.

La idea era estar a la par de los ‘pesos pesados’ y hacerse respetar por los más jóvenes del grupo. Un día este accionar del ‘Loquito’ llegó a oídos de un integrante de los ‘4 Fantásticos’, aficionado a los relojes de alta gama y decidió jugarle una broma a su compañero.

Erick Delgado y su útlimo título con Sporting Cristal (Foto: GEC)

Erick Delgado ‘muerde anzuelo’ de la broma

Mientras se cambiaban en el vestuario este delantero de la Bundesliga se acercó hasta donde estaba Erick Delgado le mostró dos relojes que a simple impresión parecían valer mínimo más de 10 mil dólares cada uno. “Son de marca, sólo se consiguen en Europa” dijo el ‘europeo’.

Los ‘Pollitos’ del ‘Loco’ se quedaron sorprendidos por el lujo que vieron ante sus ojos y le dijeron al guardameta. “ Ahora si te cag…. Eso no te lo puedes comprar, tu presupuesto no da para tanto”. El arquero se ‘Encaballó’, miró a sus compañeros, sonrío y no dijo nada. A los tres días apareció con los relojes y aunque no dijo cuánto se había gastado, más de uno sabía que dejó el sueldo de dos meses en es costosa compra.

El ‘goelador’ europeo se enteró de todito y despues del almuerzo, aprovechó que los jugadores podían recibir a sus familiares e hizo pasar a un conocido que llegó con una mochila llena de relojes. Todos estaban impresionados, por los exclusivos modelos, incluido el ‘Loco’.

Erick Delgado descubrió que fue víctima de la ‘Gran estafa’

Lo sorprendete llegó cando el atacante alemán sacó su billetera para pagar, todos imaginaban ver un fajo de dólares para cancelar los “bobos” que brillaban a la distacia, pero grande fue la sorpresa cuando el artillero sólo sacó 100 dólares por toda la compra.

Uno de los chibolos más sapos no se aguantó y se acercó a la estrella de la Bundesliga y preguntó “¿Tío esos relojes no son más caros?” El iinternaiconal se mató de la risa y le respondió en voz alta, como gritando para que escuche el arquero. " Claro que sí sobrino, lo que pasa es que estos son ‘Bam Bam Zamorano’ yo no pago ni ‘LOCO’ lo que valen los firmes”.

Todos voltearon a ver a Erick Delgado, casi le da algo, se puso rojo y se mataron de risa. El ‘Loquito’ no podía decir nada, querer igualar el estilo de vida de las estrellas europeas le había salido demasiado caro y uno de sus ‘cachorros’ mas cecanos le dijo: “Compadre eso te pasa por copión”.