Y allí va ella: con su fe y sus sueños, con esa esperanza que jamás se pierde. Dispuesta a luchar contra todos, así tenga que ser ‘rebautizada’. Esta es la increíble historia de Fabiola Herrera, jugadora del equipo femenino de Universitario de Deportes, la selección peruana y nacida en el Callao, quien un día dejó su nombre de pila por uno de varón, porque las reglas machistas de la sociedad, no le permitían jugar el deporte que más ama.

Fabiola, ¿tienes el ADN de la pelotita?

Vengo de una familia de deportistas. Mi hermano es Jhoel Herrera que jugó a nivel profesional.

¿Ibas al estadio a verlo?

Él no quería y sin su autorización, fui una vez y cuando lea esta entrevista, recién se va a enterar.

¿Por qué no le gustaba ver a la familia en la tribuna?

Por los problemas que pueden pasar. Una vez, cuando él jugaba en Garcilaso, mi mamá fue y hubo un altercado con ella. Él tuvo que dejar el partido para sacarla de ese problema.

Es un activista del twitter

Es loco redes. Ya le he dicho que debería ser presidente del Perú.

¿Es cierto que de adolescente te vestías de varón para poder jugar fútbol?

Soy del barrio de ‘Boterín’ en el Callao y allí no se veía a una mujer jugando fulbito.

¿Entonces?

Como era bien flaquita, cabello chiquito, me inscribieron a un campeonato con nombre de varón.

¿Cómo te ‘bautizaron’?

Juan Lucho.

¿Así te llamaban?

Hasta ahora me vacilan con ese nombre.

¿Y nadie se daba cuenta?

A principio no, pero en pleno partido, mis compañeros gritaban: ‘Pasa Fabiola’ y allí todo se acababa je, je.

¿En tu casa estaban de acuerdo?

Mi mamá no me permitía y llegando del colegio, me escapaba.

¿Tu hermano?

Él siempre me apoyó.

¿Solo has practicado el balompié?

También vóley y básquet, pero lo mío era el fútbol.

¿Se han querido burlar por ser una dama que juega la pelota?

Sí, con bromas machistas, pero los he puesto en su sitio.

¿Las chicas también se meten su ‘chiquita’ en los partidos?

Codazos. Te dicen y dices cosas.

¿Qué más ocurre en el campo?

Te quieren trabajar a la boquilla. Hay que darles un golpecito de vez en cuando.

¿Con quién te has dicho de todo?

Con mi mejor amiga que es Sandy Dorador. Ella juega en Alianza y nos hemos mentado la madre por defender nuestros colores, pero todo eso queda en la cancha.

Si alguien te dice negra, ¿lo encaras?

Sí, porque antes yo decía: ‘Depende quién me lo diga’, pero ahora ya no, porque no está bien dicho.

Eres chalaca, imagino que salsera

Eso sí, pero no me preguntes si bailo negroide, porque no sé.

¿En serio?

Te bailo huayno, caporal, pero lo otro no. Soy la única en la casa que no sabe ese ritmo.

¿Y eres especialista en preparar picarones como tu mamá?

Tampoco, pero si la he acompañado a vender.

Domina la salsa pero la música negroide no es su fuerte (Foto: Lenin Tadeo Rodríguez)

¿Pones la música en el vestuario?

Acá escuchan tonterías. Cindy Novoa se ha adueñado del parlante y pone reguetón, otras escuchan metal.

¿Llegaste hincha crema o te hiciste jugando?

Soy de la ‘U’ como toda mi familia. Incluso mi hermano también lo es.

Aparte de jugar por la ‘U’, ¿tienes otra ‘chamba’?

Soy entrenadora de la categoría competitiva Sub 16 y también para el Gobierno Regional del Callao.

Todos los días entrenan en la VIDU, ¿a qué hora sales de tu casa?

A las 5 de la mañana y llego al estadio ‘Lolo Fernández’,. De allí nos llevan al campo de entrenamiento.

Se viene un partido bravo ante la Universidad San Martín

El sábado será un duelo complicado, pero en la tribuna estará nuestra hinchada, que con su aliento nos empuja a jugar mejor. Además, siempre emociona jugar en el ‘Monumental’.

¿Un sueño inmediato?

Sería bonito que nos pongan de preliminar en un partido del primer equipo de varones. Pero vamos paso a paso.

Un gusto y gracias por tus declaraciones

A ustedes por apoyarnos y un abrazo a los lectores.