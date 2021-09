A fines del siglo pasado, un arquero con pinta de ‘Rock Star’ se ‘adueñaba del arco de unos de los clubes más importantes del país. Francisco Pizarro tenía el nombre del ‘Conquistador’, pero él solo quería atajar. Nacido en Sporting Cristal, tuvo su mejor momento en Alianza Lima y hoy, ya lejos de las canchas, repasa momentos memorables de su carrera y se ruboriza cuando recuerda sus enfrentamientos a puño limpio con ‘gigantes’ de la talla de Flavio Maestri o Juan ‘Chiquito’ Flores. De todo esto, se ‘arrepiente’ el ex golero y hoy entrenador titulado. Esto es lo que no volvería a hacer...





DEJAR MI CHAMPÚ TENIENDO A ‘POCHO’ DULANTO DE COMPAÑERO...

Estuvimos juntos en Arequipa y mientras todos llevábamos nuestro neceser, mi compadre Alfonso iba con las manos libres, sin nada que le incomode. Cuando acababa el entrenamiento, salía disparado a las duchas. Llegaba y se ‘robaba’ los champús y, a veces, hasta se echaba el perfume de los demás. Nadie se molestaba, porque es tan buen tipo que lo perdonábamos.

INVITAR A ALMORZAR AL EXARQUERO JUAN GOYONECHE...

Era un caso único. Lo llevabas a un restaurante y pedía entrada, sopa, segundo, exigía postre y quería su café para bajar la comida y para llevar un ‘sanguchito’. Si lo llevabas a un bufé, el administrador me pedía que no lo traiga más. Más barato salía llevarlo a comprar ropa.

‘MECHARME’ CON FLAVIO MAESTRI NI CON NADIE...

En un entrenamiento estábamos haciendo trabajos en espacio reducido y trabamos una pelota con fuerza. A los dos nos dolió, nos insultamos y empujamos, pero el técnico Gerardo Pelusso me botó de la práctica. Con Flavio nos encontramos en el camarín, rompimos el microondas y varios casilleros. Me cayeron mis buenos puñetes y todo quedó ahí.

HACERLE CASO A LAS PESADILLAS DEL FINADITO RAMÓN ANCHISI...

Llegué al León de Huánuco y en el equipo estaba Ramón Anchisi, un hombre fuera de serie. Una madrugada, su grito despertó a todos. Salimos apurados de nuestras habitaciones y lo encontramos en el pasillo, en ropa interior, asegurando que lo querían matar. Señalaba el interior de su cuarto y repetía: “Me quiere matar, me quiere matar”. Entramos asustados, revisamos debajo de la cama, fuimos al baño, nos metimos al clóset y nos dimos cuenta de que en realidad había tenido una pesadilla. Donde esté hay que darle un abrazo a ese ser extraordinario que fue en vida.

HACERLE CASO A JOSÉ SOTO...

En 2012 era preparador de arqueros de Alianza Lima y el técnico era ‘Pepe’ Soto. Fuimos a jugar a Huánuco y empezamos ganando 2-0. De pronto, León hace su gol y el partido se nos complica. En una jugada, un contrario choca con George Forsyth y se arma una escaramuza. José me grita: “Entra y que acabe todo esto”. Lo miro y le aclaro: “Voy a hacer un cag...”. Cuando me metí, vi que Juan ‘Chiquito’ Flores, arquero rival, se acercaba, lo medí, le metí un empujón, me devolvió una patada, reventó todo, se suspendió el encuentro y me suspendieron once fechas. Todo por hacerle caso al DT.

