Luis Guadalupe camina por las calles de Doha recibiendo el saludo y el cariño de todos los hinchas que renuevan su fe en el equipo de Ricardo Gareca al verlo. El popular ‘Cuto’ se encontró en Qatar con Franco Navarro y en una charla informal el conductor de ‘La Fe de Cuto’ le hizo confesar uno de sus secretos mejores guardados.

“Tengo a un invitado de lujo, que me lo he venido a encontrar aquí en Doha. A mi coach, tú sabes que te amo mucho, siempre te lo voy a decir y que contigo tengo una gratitud enorme, ahora te vengo a encontrar aquí acompañando a la selección”, contó ‘Cuto’ al empezar la charla con el popular ‘Pepón’.

“Hemos salido de situaciones tan difíciles, desde que me tocó dirigirte ha nacido una amistad y un amor recíproco, mutuo. Ustedes dos son los números uno en vender humo. Ahora, estamos en Doha esperando el día más importante de los últimos años, que nos llena de tantas sensaciones”, contó Franco Navarro.

Franco Navarro no guardó ningún secreto con Luis Guadalupe (Foto: GEC)

Hincha ampayó a Franco Navarro con nueva novia

El popular ‘Cuto’ abrió los comentarios en redes y el hincha Alex Cuya comentó su encuentro con el popular ‘Pepón’ en Barcelona con su nueva pareja. “ Un gusto conocer y tomarme foto con el número 9 de los ‘Diablos Rojos’ de Avellaneda, en el restaurante de Gastón Acurio , en Barcelona, un crack ”, escribió fanático lo que alertó al conductor de ‘La Fe de Cuto’.

“ Nunca he ido a un restaurante de Gastón Acurio, cuando sea grande quiero ir ”, bromeó Cuto y automáticamente le preguntó por su acompañante en ese lugar y el DT confesó que estaba viviendo un nuevo romance “ Sí. Estaba con la novia ”, reveló.

Franco Navarro: “Se llama Susana”

“ Cómo se llama tu novia, no me la has presentado. solo quiero que me digas cómo se llama ’”, preguntó Cuto con ávida curiosidad. “ No empecemos…(risas). Ya está bien, te voy a decir como se llama, para que me dejes de preguntar. Susana se llama ”, confesó el popular ‘Pepón’, sonrojado.

“ Susana, un beso. Ya voy a tener el gusto de conocerte. Mira a mi profe, sus ojitos le brillan. Eso es el amor, no hay como el amor ”, comentó Guadalupe sorprendido por la nueva primavera de su exentrenador.

El DT reconoció su buen momento. “ Estoy en mi peso, pero sin pelo por culpa de ustedes. El ‘ Loco’ Deza , Roberto Guizasola , Junior Ponce y Juan Ángel Flores ”, reconoció el entrenador quien aceptó la invitación para participa del programa de su exdirigido en Juan Aurich y en León de Huánuco.