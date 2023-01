Luis ‘Cuto’ Guadalupe volvió de ‘La Ruta de la Fe’ para iniciar un 2023 plagado de historias nuevas para ‘La Fe de Cuto’. El primer invitado de esta temporada es el exjugador de la Universidad San Martín y Universitario de Deportes, Germán Alemanno.

La anécdotas de fútbol no faltaron en la conversación con el popular ‘Avatar’, sin embargo, el argentino se despachó de lo lindo al hablar del amor que comparte con su esposa Geroty Mongrut, con quien se casó dos veces en el 2013.

“Yo llego a Perú, el Facebook estaba de moda, uno de mis compañeros estaba con una chica peruana, me agregan los dos, no tenia nada qué hacer, estaba desgarrado y empecé a agregar a las amigas de esta chica y mi esposa salía posando en malla, voluptuosa y la agregué, a ella y a otras cuatro o cinco más, que hasta el día de hoy me echa en cara ”, contó Alemanno.

Pero no fue fácil conquistarla ya que al principio Geroty ignoraba sus intentos de aproximación. Cuando por fin salieron juntos, Alemanno no manejó bien la situación y el alcohol provocó estragos en su primera cita. No obstante, triunfó el amor.

“Yo le escribía a mi esposa ‘hola hermosa’, ella ni me leía, la tiroteaba por todos lados y nada. Un día, estaba en la casa de mi amigo y su pareja ve que la tenia en Facebook y me dice que le podía hablar, empezamos a hablar por Nextel hasta que va un día a desfilar a la discoteca Spa y fui, solito, tenía 40 dólares en la billetera. Empecé a tomar whisky con Guaraná, no había comido nada. Agarré una peda que terminé desmayado, estuve con fiebre tres días y así la conocí, la conocí borracho, nunca había tomado whisky en mi vida, me arruinó tres días en cama, pero así la conocí. Nunca espere tantos años estar acá, vine por seis meses y pensaba irme a Francia, pero me quedé ”, indicó.

¿Por qué tuvo dos bodas con Geroty?

Con el afán de mantener contestas a las dos familias, Alemanno hizo el esfuerzo de casarse en Perú y en Argentina, aunque hasta el día de hoy recuerda lo mucho que gastó y el roche que hizo al momento de pedir la mano, algo que no se acostumbra a hacer en su país.

“No sabes la plata que gasté. Hasta el día de hoy tendría otro departamento. Íbamos hacer una sola fiesta, iban a viajar todos para acá, pero metimos 150 acá y 150 allá. Hicimos dos fiestas y tiramos la casa por la ventana, fue espectacular. Yo le pido la mano a mi esposa, hago un show espectacular con videollamada. En Argentina pedir la mano no existe, pero me convenció. Puse el Spike para que mi familia lo viera, me arrodillé y todo, igual me sentí un boludo, pensaba ‘mi viejo en este momento me debe mirar y decir, qué pelotudo, qué está haciendo por una mina’. Mi viejo es todo lo contrario a eso, mis hermanos me debieron hacer mier...”, expresó.

“No sabes lo que gastamos, y la mujer exige, si no no se casa, pero yo agradecido con mi esposa, me salvo la vida. Una mujer estable, que te ayude, es todo en la vida del futbolista, sin ella no seria lo que soy lo que soy ahora”, añadió.

“En Rosario la boda me salió mas barata por el dólar blue, pero hice una fiesta espectacular, la disfrutamos. Llevé a mi suegra. la noche de bodas en Argentina, mi suegra durmió con nosotros, no la íbamos a mandar a un hotel”, sentenció.