¡Ayayay¡ Muchos me preguntan quién es la Señora J, la protagonista de mi más reciente columna en mi querido Trome. ¿Cuál columna? La que publico todos los lunes. Mi gente, jamás diré el nombre, soy un caballero. Así doy el tema por cerrado y abro esta entrevista a Germán Leguía, una leyenda de Universitario de Deportes y la selección peruana de fútbol.

A don Germán lo trato así, de “don”, y siempre con un “usted”. Porque su autoridad, su historia, su experiencia y su trayectoria así lo exigen. Todo eso, además de su don de gente, de ser un gran amigo para sus amigos y un gran maestro para las nuevas generaciones.

Eso sí, como a todo buen futbolista peruano, como a todo el que se hizo muchacho en la calle, en la maestra vida, a la de Germán Leguía no le falta ají, sazón, anécdotas, relatos que merecen ser conocidos.

Basta de preámbulos. Vamos con el dos veces mundialista (Argentina 78 y España 82). Y no se olviden, por favor, de que la fe es lo más lindo de la vida.

PREGUNTA: Don Germán, ¿de qué barrio es usted?

RESPUESTA: Breña bravo, sucursal del cielo, así le decíamos. De ahí era el defensor Arica, Defensor Lima, el Centro Iqueño y Universitario de Deportes para que te des cuenta.

¡Ah verdad!

Del Centro Iqueño salió Roberto Chale.

LA FE DE CUTO, ENTREVISTA COMPLETA A GERMÁN LEGUÍA

Centro Iqueño, ¿cómo desapareció ese equipo?

Claro, de ahí salió Ramón Mifflin, Roberto Chale. Del Defensor Arica salió ‘Panadero’ Díaz.

‘Panadero’ Díaz era bravo, dicen.

Una vez, varías veces, me agarró a mí y me metió una levantada... venía y te decía “perdónam, Germancito”. “Ándate a la mierda, ‘Panadero’, siempre me dices lo mismo, no ves que después no encontrábamos la selección puta madre”.

¡Qué buena! Le pedía disculpa.

Oh... decía “perdóname”... y todavía, un poco más y lloraba, sí, pero volvía por allá y te volvía a dar.

En eso tiempos pegaban muy fuerte.

Mira, un defensa le decía al otro, o tú escuchabas en esa época al chalaco del ‘Puma’ Matías Prado. que te metía una patada criminal. Él le decía a Arizaga “allá va herido”, o también “mátalo, que ya está herido”. Jajaja. Eran terribles.

GERMÁN LEGUÍA SALIÓ DEL INTERESCOLAR

¿En qué colegio estudiaste en Breña?

Yo estudié en el Guadalupe, en Melgar. Estaba al costado y llegaba tarde, y también me expulsaron del colegio. De ahí me pasaron a un colegio que se llamaba Lima, a ver si pasaba de año... nada... y termine en aplicación San Marcos al costado del ‘Mata Mula’.

¿Dónde empiezas tu carrera futbolísticamente?.

Empecé en el interescolar, interbarrios.

¿Qué piensas de que hayan quitado esos torneos?

Un crimen. Claro pues porque estos campeonatos eran una oportunidad para muchos jóvenes. Es increíble que hasta el momento no retomen o retornes esos campeonatos, no lo entiendo.

Luego te vas al Lawn Tennis.

Claro, porque mi tío Tito Drago dice, me ve jugar una vez y me dice “tráelo al maleta”. Porque así eran los peloteros de antes: “¡oye, ensarte, maleta!”, te tiraban. Un día hubo un partido amistoso con los tíos de ese momento y nos metieron 5 goles. Nos golearon. Es día ni vimos la pelota. Los tíos eran muy palomas. No sabes cómo la tocaban.

¿Tanto así?

Si y después van al camerino, estábamos todos con la cabeza abajo casi nos retiran del fútbol. Cómo te iban a ganar y agarran y vienen con una foto cada uno, y le dicen al que le tocaba marcar “mira, este es el que estabas marcando, como no lo viste allá, para que lo veas, toma, llévatelo a tu casa”. Mira tú la burla.

MUNICIPAL Y ESPAÑA ANTES DE UNIVERSITARIO

Su debut profesional es con Municipal.

Municipal. Claro, porque yo fui a la ‘U’ y me sacaron, eran las pruebas donde había 500 muchachos y te veían nomás de pinta. El entrenador era el ‘Colorado’ Cruzado. Luego se lo hice recordar. Por eso mi tío me lleva a Muni con la mafia de los Drago, llegamos cuatro, con Moisés Barack.

Por eso debutas ahí.

Se supone que había arreglado Julio Meléndez y al final no llegó, y me hacen jugar de zaguero central y así fue mi debut.

De ahí llega una oferta del exterior de España.

Me voy a España, salgo del 78. Termino en Muni, salvamos la baja increíblemente, con ese equipo que teníamos ante Cienciano jugando en Chincha. Me fui a España, estaba allá, pero acá estaban los militares... entonces me llaman a la selección y ellos habían sacado una ley del deporte en la que decía que estaba prohibido darle la carta a los que estaban en la selección peruana. Así que me tuve que regresar, pues allá no pude firmar. Claro, me vine, acá firme por Universitario de Deportes con Miguel Pellny, y de inmediato empezaron los trabajos de la selección peruana, se tomaba como 6 meses.

Por eso tu debut profesional con la ‘U’ es después del Mundial Argentina 78.

Así es. En ese tiempo era distinto, entonces no pude debutar por Universitario sino después del mundial.

GERMÁN LEGUÍA Y EL 6-0 EN ARGENTINA 78

¿Qué tal el mundial de Argentina 78?

Espectacular, o sea era un momento difícil de Argentina porque estaban en todo el terrorismo, escuchabas bombas estábamos con los militares, rodeados de militares.

¿Qué tal presión?

¡Una presión! Sí, claro, porque todos los que nos atendían eran militares. Claro, íbamos a sitios como concentraciones, así, metidos ahí y rodeados... no había visita. No dejaban entrar a nadie afuera, toditos eran militares, tú entrenabas con los militares a los costados.

¿Tanto así?

Claro, era bravo... estaba un terrorismo terrible, esos militares, por eso campeona Argentina... porque si no campeonaba, había guerra civil. Claro, habían matado un montón de gente, los habían tirado, fue bravo ese mundial. Ahora fue espectacular porque imagínate las camisetas que tenías, lo único malo fue ese 6 - 0 al final.

Ese 6 - 0 es impresionante, pero ¿qué pasó?

Porque nosotros estábamos siempre en concentraciones, vamos a jugar contra Argentina y nos ponen en Rosario en un hotel en el centro. Se fue toda nuestra seguridad, se fue, desapareció la seguridad. En la noche te bajaban las banderas por todo el hotel, carros que pasaban, todo... y cuando fuimos al estadio todos los argentinos a nuestro costado, “ah hermanos que esto, que el otro”.Y Videla entró al camarín a dar un mensaje, imagínate tú, era como decirte “de acá vivos no van a salir, ni de broma”. Entonces fue bravo para los que entraron.

El ambiente estaba como para que no estén concentrados.

Era bravo, que entre Videla a tu camarín, imagínate.

'Cuto' Guadalupe y Germán Leguía, en una entrevista imperdible, de antología. Como en todo programa de 'La fe de Cuto', en Trome.pe.

Te intimidaba.

Claro, intimidante, un montón de militares y Videla diciendo “hermanos peruanos, que siempre nos hemos ayudado”.

Por ahí fue.

Ya te decían “cuidado, que si no campeonamos, de acá no sale nadie”. Era bravo, ah, se hablaba de toda la gente que murió.

Pero la cantidad de goles...

No, ese equipo no perdía por esa cantidad de goles, ahí hubo muchas cosas raras, ahí hubo cosas como por decirte jugamos sin 9.

Claro porque normalmente tú cierras el partido.

Exacto. La formación del equipo no fue buena.

No fue buena y desde ahí empieza todo.

Imagínate a Roberto Rojas lo hacen debutar contra Argentina de lateral izquierdo, mira y sabes quién estaba marcando a Bertoni, Dios mío, ese era el mejor jugador de Argentina en esos momentos. A mí, eso me pareció raro. Segundo tema raro para mí: tenías a Guillermo La Rosa, lo sacan, a Sotil lo sacan y lo mandan a la tribuna. También estaba en la tribuna Percy Rojas, que no había jugado, pero era el Trucha Rojas lo mandan también a la tribuna... jugamos con 2 punteros, sin 9, yo dije “no, ni de a bromas”.

Germán, son pocos los que hablan como usted lo hace, el resto no se atreve.

¡Claro! Y después lo cambian a Velásquez. Lo sacan a Velásquez, le sacan amarilla, sacan a Velásquez y ponen a Raúl Gorriti. Igual, no había jugado ni un partido y ahí nos meten el cuarto. Por eso te digo, había cosas que no me gustaron y acá la pagamos feo.

Brasil le hizo una oferta a Perú para sacar un buen resultado.

Hasta por perder 3-0. Lo que tú dijiste: 10 mil dólares a todos en esa época, imagínate 10 mil dólares... y dos pasajes a Brasil, y por perder hasta por 3-0. Yo solté esto y alguien me dijo “qué es eso, recién empiezas al fútbol y ya estás en ese plan”. ¿Cuál plan? Están pagándote, claro, para ganar, empatar o perder 3-0. Nadie te está ganando para echarte.

El cuento.

Increíble, esos que se golpean el pecho. Mmm.

GERMÁN LEGUÍA Y UNIVERSITARIO DE DEPORTES

Luego del mundial juegas por Universitario de Deportes.

Claro, lo máximo, y ahí encuentro a mi ídolo Roberto Chale.

¿Ahí cambió su vida?

Llegar ahí, yo había tenido ofertas del Cristal y de Alianza ahí, porque la defensa de la selección eran José Navarro, Héctor Chumpitaz, ‘Panadero’ Díaz eran de Cristal. Yo estaba en una época de titular, entonces decían para tener a los cuatro de la selección. Después, me buscaron Alianza para ir antes del mundial y un día llega Miguel Pellny y me dice “La ‘U’”. Ya, le dije. Llego a la ‘U’ y se habían ido todos y no habían apagado las luces. El último había sido el ‘Panadero’ Díaz, se fue Oblitas, Percy, Chumpitaz, todos ahí nomás.

Hicieron un campañón.

Un campañón, salimos segundos porque el ‘Cholo’ Sotil siempre me friega, me dice “con esta mano te gané”.

¿Cómo era el ‘Cholo’ Sotil?

Espectacular, un señor. Fuertísimo.

Tiene una pantorrilla…

Tú sabes que los zapatos de fútbol del ‘Cholo’ se los daba a alguien para que los ensanchen. Porque nuevos no se los podía poner, sus pies parecen unos camotes y no los podía meter en un zapato nuevo, no le entraban.

Parecía el ‘Chiquito’ Flores, un tamal.

Entonces se los daba a alguien y le decía “úsalos”. Los usaba el que calzaba como él y al sexto o séptimo partido se los devolvían y ya se los podía poner, tenían que estar anchos.

Impresionante.

Mi ídolo es Roberto Chale, pero el mejor jugador que yo he visto es el Cholo Sotil, era un espectáculo, él llenaba estadios. Para ir a ver al Muni, la U, Alianza... hacía un espectáculo, no sabes. Agarraba la pelota y la gente se ponía de pie, siendo de la ‘U,’ Alianza, de Cristal... se paseó con todo el mundo acá, a todos los bailo, pueden preguntar a cualquiera.

A Hugo lo he visto en algunos eventos y transmite una humildad increíble.

Él es feliz, la verdad que otro estaría en otra situación porque él llegó a tener tanto dinero en España, pero más que cualquiera, más que cualquiera. Ojo, ese pata podía comprarse lo que quería en esa época... una casa acá, en La Aurora, de lo más bacán. Te podía costar un millón de soles que era un millón de pesetas... bueno, eso lo ganaba en un mes él. Con eso te digo todo, sin contar publicidad.

RICARDO GARECA, PERÚ Y GERMÁN LEGUÍA

Germán, usted es el culpable, vamos a decirlo así, de que estemos felices todos los peruanos, porque usted fue el que trajo a Ricardo Gareca. Y ahora estamos a puertas de poder llegar a un segundo mundial consecutivo.

A mí me llaman a la casa de Gino Pinasco, era la dirigencia con Juan Carlos Noli, Pacheco, el famoso Julio Pacheco, y estaba Omar Jorge. Llego ahí y estaban buscando un entrenador y me dice Omar Jorge: “Germancito, Ricardo Gareca”. Como futbolista, espectacular todo, yo había tenido un partido el 81 que enfrentamos a Maradona y estaba Ricardo Gareca. Hicimos una entrevista y me pareció un tipo espectacular, entonces me dice Omar “pero hay que convencerlo a Gino y a Pacheco”. En ese tiempo ponía la plata, entonces le dije “ya, yo me encargo”. Y hablé con Pacheco, todo le dije a Ricardo Gareca.

Así fue.

Ricardo solo había dirigido a Independiente y no le había ido mal, le había ido más o menos, pero salió de Independiente. Entonces, le digo, pero es típico argentino, es típico, su forma de ser, su estilo, todo. Llamo a Uribe, a Guillermo La Rosa y a César Cueto. Los 3 me dicen “espectacular un señor fuera de serie”. Listo, lo llamamos, nos pusimos de acuerdo un ratito y llegó. Y yo ahí entro de asistente de Antonio García Pye.

Verdad.

Claro, ahí estaba Galván, Donny Neyra, Óscar Ibáñez y todo. Entonces viene Ricardo Gareca, llega y van todos al hotel a saludarlo.

LA LECCIÓN DE RICARDO GARECA A GERMÁN LEGUÍA

Con los que había jugado.

Porque ahí su asistente era Sergio Santín, que jugó con César Cueto en el Nacional, fue campeón, jugadorzote y un tipazo. Entonces comenzamos a tratar y espectacular, pero tan espectacular donde lo admiro más a él es el día que él agarra y dice, estaban Mayer Candelo y Fano, ídolos para la U, ídolos para todos. Y él un día agarra y los pone a ‘Malingas’ y a Donny Neyra, tu sabes cuál es la chapa de Donny Neyra.

Dímelo.

Bidón, puta madre, con esa chapa no puedes jugar.

Lo hemos entrevistado también, un personaje.

Con esa chapa no lo pongo, ya todos los dirigentes venían: “Cómo va a hacer eso”. Ellos eran hincha de Mayer, también y de Fano, el goleador. Todos, Pacheco más. Yo le digo “profe, se nos está viniendo todo el mundo encima”. ”No te preocupes, tú tranquilo”. Yo ya estaba buscando donde chambear.

Claro si estaban esos pesos pesados fuera del equipo.

Donny Neyra sale el mejor jugador del campeonato y el goleador es ‘Malingas’ Jiménez. Ya, dije, puta madre, este es un mago. Otra, viene el partido del clásico y tapaba Raúl Fernández, pero volaba mucho y a Ricardo no le gusta eso, y lo sienta y lo pone a Óscar Ibáñez, al tío Ibáñez. Uy, dije, yo ahí si ya le dije “Ricardo, nos vamos juntos”. Toda la gente en contra, tapa Ibáñez y ganamos 1-0. Y no sabes cómo tapó Ibáñez, pero espectacular, no tapaba hace tiempo. Entonces, voy y le digo “Ricardo, hazme un favor, si yo te vuelvo a decir algo, no me hagas caso y mándame a la misma mierda, yo no sé nada de fútbol, después de esto”. Me fui donde los dirigentes a todos los mandé a la mierda.

¿Cómo fue su llegada a la selección peruana?

Cuando van a escoger entrenador para la selección iban a traer a un colombiano. Ya se habían ido los dirigentes a traer a un colombiano (Reinaldo Rueda) y le dijimos al ‘Ciego’ Oblitas, con Roberto Chale, “Gareca es para este equipo, Gareca es el hombre”. Y el ‘Ciego’ se puso fuerte y dijo “Ricardo Gareca”. Ese es otro tipazo el ‘Ciego’ Oblitas, otro fuera de serie, por eso lo defendió a muerte pues él lo trae para la selección peruana.

Qué lindo ese aguadito, mi gente, que increíble.

Increíble, el fútbol es así. En el fútbol tienes que tener personalidad, tienes que tener ese ideal, tener gente con lealtad.

