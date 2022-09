Giovanni Simeone soñó con los ojos abiertos y demostró que heredó la tenacidad y el carácter de su padre, Diego Simeone, cuando a los 14 años en contra de la voluntad de sus padres, llegó hasta un tatuador para que le grabe el logo de la Champions League en su brazo con la meta de brillar, un sueño que cumplió anotando su primer gol en la victoria de Napoli ante Liverpool.

“El día que haga mi primer gol en el torneo, voy a besar mi tatuaje” fue la promesa que se hizo el hijo del ‘Cholo’ y que no pudo olvidar cuando venció al buen portero Alisson y festejó el tercer gol de los italianos ante uno de los mejores equipos de Europa.

“ Estoy viviendo ese sueño que siempre soñé, siempre creí que podía llegar, por eso me hice este tatuaje y hoy vivo el presente con mucha ilusión, porque todo se puede, contrabajo y constancia. Lo quise desde chico, era muy obsesivo ”, contó Gio.

Gio Simeone y su hermosa historia con la Champions League ( Video: ESPN)

GIo Simeone solo tardó tres minutos en anotar su primer gol

La historia de Giovanni Simeone en el debut de la Champions League 2022 empezó con el hijo de Cholo en el banco, sin embargo, la lesión de Victor Osimhen le dio la oportunidad de entrar a los 41′ del primer tiempo y solo tres minutos le bastaron para cumplir ese momento tantas veces soñado.

El momento no pudo ser más poético, pues esa primera vez en la copa europea, sería en el Estadio Diego Armando Maradona. Su equipo ya ganaba 2-0. Así, llegó la gran chance para el ‘Cholito’. Recibió un centro atrás tras una gran jugada de Khvicha Kvaratskhelia y definió con el arco a su merced para clavar el tercero del Napoli, el que fue su primer gol con su nuevo equipo y en la competencia.

“ Cuando me pasaron la pelota por la izquierda, dije a ver me la tuvieron que dar antes y dije está ahí, si me la da la empujo y pasó, la verdad fue un momento de mucha actuación ”, expresó Simeone.

El ‘Cholito’ no ocultó su emoción, agarrándose la cabeza y tirándose al piso, todo el tiempo con una sonrisa en la cara y lágrimas en los ojos. Rápidamente, sus compañeros se acercaron y lo felicitaron, ante los aplausos del técnico Luciano Spalletti y de todo el estadio Diego Maradona.