El periodista deportivo Gonzalo Núñez es conocido por su irreverencia pero también por sus frases como “Aliaaaanza”, “Gol, car...” y “El Cheeeecho”, sin embargo, está última tiene una historia que casi acaba en golpes.

Resulta que Núñez era muy crítico del juego de Sergio Ibarra, quien luego se convertiría en el goleador histórico del fútbol peruano. El popular ‘Castor’ no apreciaba la forma de jugar del argentino.

Las constantes críticas del entonces periodista de ‘Fútbol en América’ hicieron mella en el entorno familiar del ‘Checho’ Ibarra, algo que molestó al atacante.

“Si alguien me ha tapado la boca son los ‘nueves’, yo decía: “El ‘Checho’ que desastre”. Su esposa estaba embarazada y se puso muy mal un domingo, se le subió la presión, casi pierde al bebé. El ‘Checho’ me quería matar ”, contó Gonzalo Núñez en ‘A Presión Radio’.

No obstante, en el mundo del fútbol todos se llegan a encontrar y así sucedió en un club social deportivo donde el periodista entrenaba tenis. “Íbamos al mismo sitio a entrenar y un día que viene, el ‘Zurdo’ Aliaga (preparador físico) me dijo: “Tú, quédate con tu raqueta todo el tiempo, no la sueltes, porque el ‘Checho’ te quiere matar”, relató.

Finalmente el tema no pasó a mayores y Núñez popularizó la frase que tuvo que repetir constantemente ya que Ibarra no se cansaba de hacer goles. “Al final, saqué lo del ‘desastre’, y quedó ‘El Cheeeeecho’ ”, finalizó.

Gonzalo Núñez y el día que chapó una raqueta de tenis para evitar paliza del ‘Checho’. Video: A Presión.

Johan Fano también lo quiso ajustar

Algo similar le ocurrió con Johan Fano. “Yo decía: “Qué tiene que hacer Fano en la ‘U’”, y comenzó a hacer goles. Luego se va a Colombia y yo decía: “Qué va a hacer en Colombia, va a vender humitas” , y en Colombia la metía, salió campeón y se fue a México”, sostuvo.

Con Fano también se encontró, aunque en este caso todo se llevó de forma pacífica, ya que el periodista le pidió disculpas.

“Y un día, en el canal, veo que viene un chato, así ancho, era Fano. Ya era irremediable el cruce. Él me dice: “Ahora pues, Gonzalo Núñez,”. Yo le contesto: “¿Qué te voy a decir pues hue...?, la cag..., me equivoque contigo y mereces una disculpa”, expresó.

Fano se tomó muy bien el gesto de Núñez y estrechó su mano. “Muy bien, eso lo hacen pocos”, me dijo, en verdad no quería que me saque la m...”, sentenció.