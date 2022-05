‘La Fe de Cuto’: ‘Goyo’ Bernales y cómo su papá lo salvó de ser albañil

‘La Fe de Cuto’ tuvo como invitado a Gregorio Bernales, aquel aguerrido volante que supo ser campeón nacional con Universitario de Deportes y jugó en la selección peruana. Pero esta extensa carrera deportiva estuvo a muy poco de no concretarse.

‘Goyo’ contó como sus inicios en el fútbol no fueron los más fáciles. “Me voy a las divisiones menores de SIPESA, porque en Muni nos quedamos afuera, así que nos fuimos a Chorrillos donde habían pruebas. Ahí nos recibe el profe Chumpitaz y hago menores con Claudio Pizarro, teníamos 16 años”, relató.

Ante la falta de oportunidades, y ya con 18 años encima, Bernales había decidido ya no intentar ser jugador profesional. Mientras ya vislumbraba seguir los pasos de su padre en el mundo de la construcción, fue su propio progenitor el que le dio el apoyo necesario en un día que sería clave para su ahora exitosa trayectoria.

“Jugamos dos años, yo tenía 18 años y no me subían, se me pasaba la edad. Yo estaba asustado, preocupado. Un día dije: “Ya me cansé”, estaba tirado en mi cama y pensaba ya en chapar mi ladrillo y trabajar en construcción con mi viejo”, expresó.

“Mi viejo me dice: “Anda a entrenar”, y yo le dije: “Papá, sabes qué, ya no voy, gracias porque me has apoyado pero no sale nada, no me promocionan y tú me has ayudado 3, 4 años”. Mi papá me dice: “Anda” , agregó.

“Voy ese día y el DT. había pactado un partido de práctica. Roberto Chale era el técnico del otro equipo, él nos ve y nos dice: “Estos chicos se van para el primer equipo”. Gracias a mi viejo, porque no iba a ir”, concluyó.

