Sus nombres están escrito con mayúsculas en la historia del Atlético Nacional de Medellín. Guillermo la Rosa y César Cueto marcaron época en el cuadro verde y a pesar del paso del tiempo la hinchada los recuerda con cariño. Hoy en la previa del partido entre blanquiazules y colombianos, la afición verdolaga homenajeará al ‘Poeta de la Zurda’ y al ‘Tanque’. El goleador de la selección y Alianza Lima está feliz con su equipo y pide que haga una buena campaña en la Copa Libertadores.

En Colombia lo siguen recordando con cariño…

Es una alegría después que 40 años un club tan grande como Nacional tenga el gesto de invitarnos y nos rinda un homenaje en su presentación.

Justo ante Alianza…

Mejor imposible, es un partido entre un club al que quiero mucho y el equipo de mis amores la verdad todo esto es algo de Dios.

El 'Poeta de la Zurda' y el 'Tanque' son muy queridos en Colombia.

¿Cómo lo están tratando?

Se están portando muy bien y lo mismo la gente de Alianza.

No se puede negar que dejaron huella en Nacional…

Hicimos muy buena campaña y por eso siempre nos tienen presentes. Anteriormente nos invitaron para los 50 y 70 años del club.

César Cueto y Guillermo La Rosa son ídolos del Atlético Nacional con el que salieron campeón en 1981 . (Foto: Agencias)

¿Se puede decir que en Colombia lo tratan mejor que en Perú?

Aquí me quieren, pero mi país es mi país, en Perú hay gente buena que también me quiere.

¿Qué le dice la gente?

A veces voy a comer con mis hijos y nietos y cuando pido la cuenta el mozo me dice que un señor ya pagó por mí. Le agradezco y me dice, “te lo mereces La Rosa”.

Alianza la Copa y el tricampeonato

¿Para qué está su Alianza este año?

Alianza se reforzó bien y uno como hincha espera lo mejor en la Copa y pelear por el tricampeonato.

¿Con este plantel por fin se puede pelear en la Libertadores?

Ya es tiempo que cuando cruzamos la frontera lleguen los resultados, de qué sirve matarnos entre nosotros para luego no rendir fuera de casa.

¿Por qué cree que nos va mal en la Copa?

Porque los otros clubes trabajan más, tienen mejor infraestructura e invierten más. Por suerte en los últimos tiempos Alianza mejoró mucho en eso.

El 'Tanque' destaca el trabajo de Guillermo Salas y cree que Jefferson Farfán se retiró en el momento correcto. Lima. (Foto: Liga 1)

¿Le gusta ‘Chicho’ Salas?

Lo veo bien, que siga estudiando y que Dios lo acompañe siempre. Ser entrenador no es fácil, cuando ganas todos están con uno y cuando pierdes dos o tres partidos ya no sirves y piden que te vayas.

¿Cuál cree que su mejor virtud?

Que consiguió que todos los jugadores lo apoyen. En el fútbol cuando el plantel está con el técnico las cosas se hacen más fáciles.

¿Qué le parece el retiro de Jefferson Farfán?

Mis respetos para la ‘Foquita’. Hizo mucho por Perú, por Alianza y brilló en el extranjero. No hay que ser malagradecido con él, dio muchas alegrías al país. Es parte de la vida retirarse, uno no es eterno, él jugó bastante, hasta los 38 yo me retiré a los 34.

Si se lo encuentra, ¿qué le diría?

Lo felicitaría por su excelente carrera. Se retiró campeón con el equipo de toda su vida y está bien económicamente.

Dicen que Paolo Guerrero no quiso venir a Alianza, ¿qué opina?

Cada jugador tiene su pensamiento, sus gustos, sus emociones hay que respetar sus decisiones

¿Contento con Reynoso en la selección?

Todo mi respeto y cariño para Gareca, pero ahora le toca a un peruano querido que ya demostró en el extranjero. Espero que el ‘Cabezón’ tenga buenos resultados.

LA ACADEMIA

¿Cómo nace la academia Cueto-La Rosa?

Hace 29 años me invitaron a formar una escuela en Petro Perú en Monterrico y así empecé. Luego fuimos a San Borja en Limatambo y también estuvo con nosotros Jorge Olaechea hasta que se fue a los Estados Unidos.

La academia Cueto- La Rosa está dirigida también para niñas desde los cuatro años.

¿Qué encuentran los chicos en la escuela?

Aquí no sólo hacen deporte, los formamos, les damos valores morales, espirituales. Esa es nuestra misión, que los muchachos sean buenas personas. Al que destaca lo recomendamos de preferencia a Alianza u otro club.

André Carrillo pasó por la escuela, ¿cómo lo recuerda?

Venía con su mamá de chiquitito y se le veía condiciones, pero no imaginé que llegaría tan lejos.

André Carrillo es uno de los cracks que se formó en la academia Cueto-La Rosa

El año pasado los visitó…

Estuvo por aquí y compartió con los chicos. Recordamos cuando empezó, me alegra que haya triunfado.

¿Su mayor satisfacción como formador de menores?

Que muchos chicos hoy son profesionales y formaron una familia. Algunos llegaron a primera, pero lo más importante es que son gente de bien.

¿Cómo se pueden inscribir los niños que estén interesados?

Estamos en la cancha de la Universidad Agraria los martes, jueves y sábados por las mañanas y en el club Coser los lunes, miércoles y viernes por las tardes. Nos pueden llamar a los teléfonos 994022728, 971086650 y 946330298.

¿Un consejo para los padres que tienen niños a los que les gusta el fútbol?

Que los dejen madurar, que no los lleven de frente a un club competitivo porque ahí no jugarán. (José Reynoso Alencastre).

