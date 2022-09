En la cancha no se guardaba nada y ahora cuando analiza a su Alianza Lima es igual. ‘Kanko’ Rodríguez no tiene pelos en la lengua, para campeón con los íntimos en 1997, Hernán Barcos sólo marca diferencias en el torneo local y por eso le pide que no juegue la Copa Libertadores. Ex crack victoriano considera que Guillermo Salas está capacitado para dirigir a blanquiazules y pide Fondo Blanquiauzl que lo respalde.

¿Es Alianza candidato al título?

Alianza Lima siempre renace, pensé que Melgar iba a ser más complicado, estaba en duda, pero gracias a Dios el equipo salió inspirado.

¿A qué se debió eso?

Sabían que era su última carta, si perdíamos chau.

¿Qué cambió con relación a la era Bustos?

La actitud. Cuando cambian al técnico los que no vienen jugando se quieren mostrar, la motivación es distinta.

¿Debe seguir ‘Chicho’ Salas?

Claro que sí, hay que darle oportunidad a los peruanos. Que siga y si no tiene capacidad lo sacas, pero déjalo trabajar.

Kanko Rodríguez es hist´rico jugador y campeón con Alianza Lima (Foto: GEC)

La administración dijo que sólo iba a dirigir dos partidos, pero ahora se queda hasta el final

Eso es bueno, porque a los entrenadores peruanos nos usan de ‘tapa huecos’ o ‘apaga incendios’.

Todo indica que el futuro técnico será extranjero…

No tengo nada contra el extranjero capaz, pero en el Perú hay gente preparada. Me pone contento que en ‘Muni’ ahora esté Juan Pajuelo.

¿Qué entrenadores deberían tener una oportunidad?

Hay muchos, pero te hablo de los que conozco. Jayo, está preparado, ‘Peluca’ Saavedra igual, Aldo Cavero también, Pepe Soto, pero cuándo van a darle oportunidad, cuando tengan 60 años. Ya tienen 50.

En otros países no es igual…

Marcelo Gallardo antes dirigió a Nacional y está en River ocho años y mira como juega ese equipo. Nadie quiere el club más que él. Un ejemplo aquí es Roberto Mosquera, los triunfos los goza el doble y las derrotas las sufre el triple porque nació en Cristal.

¿Quién tiene la culpa de que no se apuesto por el peruano?

Los dirigentes, creen que son unos eruditos en el fútbol y que desde el asiento resuelven todo.





¿Qué técnicos nacionales te dejaron enseñanza?

Trabajé con Roberto Arrelucea, Teddy Cardama, Julio César Uribe, gente totalmente capacitada y ahora increíblemente están fuera de órbita.

¿Tuviste técnicos extranjeros malos?

Un montón, recuerdo un brasileño que entrenó en ‘Muni’ y antes estuvo en Huaral, era malísimo.

A este paso los peruanos no van a querer estudiar para entrenador…

Exigen licencia Pro y para eso la gente invierte tiempo, dinero y al final el diploma la tienen en la sala de su casa porque terminan contratando gente de afuera. Los peruanos hacen cursos, se preparan, pero viene uno que nunca dirigió en su país y aquí hace carrera.

¿Cuál es rival de Alianza para campeonar?

Cristal o Melgar entre ellos está.

Hernán Barcos ha puesto a Alianza Lima nuevamente en la pela por el título (Foto: @ClubALoficial)

“Hernán Barcos es un goleador con capacidad pero...”

¿Debe seguir Barcos el próximo año?

Hernán Barcos a nivel nacional se pasea, pero le recomendaría que en la Copa se haga el lesionado. No lo voy a descubrir, el tipo tiene calidad es un goleador, juega bien, pero para nivel internacional no le alcanza como a todos los del torneo local.

¿Qué nos pasa a nivel internacional?

Estoy de acuerdo con Juan (Reynoso) cuando dice que nuestros futbolistas tienen que ser atletas, mira a los ecuatorianos nos pasan como si fuéramos postes, nos matan con el físico.

¿Jefferson Farfán debe retirarse?

Si Jefferson Farfán está bien que se retire cuando quiera, porque al 80% mata en el fútbol peruano, se pasea. Lamentablemente las lesiones lo complican sino sería el jugador del año tranquilo.

“Juan Reynoso puede superar a Ricardo Gareca”

¿Qué esperas de la era Juan Reynoso en la Selección?

Lo mejor, está super capacitado. Creo que nos va a ir bien tiene otra mentalidad, su llegada a la selección era algo que se tenía que dar sí o sí. No lo digo por amistad, lo digo porque demostró, si no pasara nada también lo diría.

¿Puede superar lo que hizo Ricardo Gareca?

Claro que sí, aparte agarra un grupo con mucha experiencia. Esta gente ya tiene Eliminatorias, un mundial.

¿Un deseo?

Que Alianza siga ganando y ojalá que juegue hasta el 31 de diciembre para que el ‘Huarique de Kanko y Charito’ se llene siempre. (José Reynoso Alencastre).

MAS NOTICIAS E HISTORIAS DE FUTBOLISTAS