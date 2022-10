La segunda parte de la entrevista de Horacio Baldessari en ‘La Fe de Cuto’ no tiene pierde. La ‘Pepa’ repasa recuerdos imperdibles y entre ellos aquella canción icónica para todos los hinchas de Sporting Cristal. El goleador revela detalles que jamás contó sobre el día grabación del tema al lado de sus compañeros en el equipo cervecero.

Luis ‘Cuto’ Guadalupe sintió curiosidad por ese momento que estableció un vínculo importante entre los jugadores y la creciente hinchada del cuadro cervecero que empezaba a sumar títulos en su vitrina al lado de Franco Navarro, Flavio Maestri y bajo la conducción de Juan Carlos Oblitas. “ De quién fue la idea de ese rap que fue todo un éxito ”, preguntó ‘Cuto’.

“ Eso salió de parte del grupo Dudó, ‘Siempre nos dijeron...’ Mira hermano, hay gente que dice que el color de piel no dice nada, pero en la música, sí dice. Estos conch...(señala a Cuto). Mira estaba Pablito Zagarra , Julio César Antón , Percy Olivares y Leo Rojas . Ta, ta, ta, a los diez minutos ellos ya habían grabado todo lo suyo ”, contó sorprendido como en aquella vez.

La 'Pepa' cuenta detalles de cómo se grabó el rap de SportingCristal (video: Trome)

Pepa Baldesari: “A la tercera caja de sangría, encontré la tonalidad”

Luego quedaron los más ‘duros’ para la música y los productores se ingeniaron una solución al problema. “ Quedamos Franquito Navarro, Flavio Maestri y yo. No acertábamos y no acertábamos fiera ja, ja, ja. Me acuerdo que el jefe del grupo Dudó dijo: saben que estos blanquitos me llegaron al pi… y mandó a comprar sangría caliente ”, dijo con rostro de sorpresa.

“ Nos empezaron a llenar los vasos, chupen nos dijeron. Yo, a la segunda caja de sangría que me había tomado solo ya le estaba agarrando la entonación y ala tercera caja grabé, fiera ”, contó con orgullo sobre su breve incursión por la música.

El popular ‘Cuto’ Guadalupe le mostró parte del video que grabaron y la ‘Pepa’ advirtió. “No me vas a hacer cantar no, hijo de p… sino voy a tener que darle curso a esas ‘Tres Cruces’ (cervezas) Mira la cara de jovencitos que teníamos. La voz de Leo Rojas y de Antón las pusieron por encima de todos ”, recordó.

Después recordó que jugador se la llevó más fácil en toda la grabación “La parte más hermosa es la de Franco Navarro, escucha, escucha…'al lado de la rubia’ ja, ja, ja. Qué linda época hermano, fue muy gracioso que a Franquito le dejaron: ‘al lado de la rubia’, a la mier… afuera Franquito”, finalizó.

‘La Pepa’ Baldessari en la Fe de Cuto: El rap de Cristal, cuando bailó en el programa de Gisela y la vez que sacó una escopeta

¡Cómo está mi gente hermosa de ‘La fe de Cuto’! seguimos recargados y continuamos la charla con un personaje de aquellos, un tipo que a los 63 años tiene alma de joven y sonrisa de chibolo. Con ustedes, un maestro, Horacio ‘La Pepa’ Baldessari. Si te gustó la primera parte de la entrevista, no te puedes perder la que viene a continuación.

En esta segunda parte de la entrevista conoceremos el lado artístico de la ‘Pepa’ que hizo de cantante y bailarín en un conocido programa de televisión. Además nos contará de un goleador histórico de nuestro fútbol peruano, el gran Franco Navarro.

Por supuesto también tocaremos la famosa anécdota del soborno cuando era entrenador y su respuesta usando los billetes que dio la vuelta al mundo. Así que sin más preámbulos, y porque se que ya están desesperados por el ‘aguadito’, vamos con ‘La Pepa’.

Mira aquí la entrevista completa a Horacio ‘La Pepa’ Baldessari.

